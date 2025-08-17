হায়দরাবাদ, 17 অগস্ট: দেশের জার্সিতে খেলেছেন 62টি টেস্ট ম্য়াচ ৷ তবে ক্রিকেট অনুরাগীরা তাঁকে মনে রাখবে দেশের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের কারিগর হিসেবেও ৷ 1987 অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বিশ্বজয়ের সেই রূপকার বব সিম্পসন প্রয়াত ৷ শনিবার সিডনিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্য়াগ করেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক ৷
- সিম্পসনের কেরিয়ার: ব্য়াগি গ্রিন মাথায় 21 বছরের দীর্ঘ কেরিয়ার ছিল সিম্পসনের ৷ 62টি টেস্ট ম্য়াচে 4,869 রানের পাশাপাশি 71টি উইকেট নিয়েছেন এই লেগস্পিনার ৷ ব্য়াটিং গড় 46.81 ৷ এর বাইরে দুর্ধর্ষ একজন স্লিপ ফিল্ডারও ছিলেন তিনি ৷ বব সিম্পসনকে বলা হত তাঁর সময়ের অন্যতম সেরা ফিল্ডার ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অজি কিংবদন্তির আত্মপ্রকাশ হয়েছিল মাত্র 16 বছর বয়সে ৷ নিউ সাউথওয়েলসের হয়ে 21 হাজারেরও বেশি রান করেছেন সিম্পসন ৷ বল হাতে শিকার 349টি ৷
অজি ক্রিকেটের অন্যতম সেরা হিসেবে বিল লরির সঙ্গে সিম্পসনের ওপেনিং জুটি ছিল সর্বজনবিদিত ৷ 1968 সালে প্রাথমিকভাবে বাইশ গজকে বিদায় জানিয়েছিলেন দেশের অন্যতম সেরা ওপেনার ৷ তখন 50টি টেস্ট খেলে ফেলেছেন তিনি ৷ যার মধ্যে 29টি অধিনায়ক হিসেবে ৷ তবে দলের প্রয়োজনে অবসর ভেঙে ফিরেছিলেন তিনি ৷ 41 বছর বয়সে ব্য়াগি গ্রিন বাহিনীকে ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে এবং অ্য়াওয়ে সিরিজে পূর্ণ শক্তির ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিম্পসন ৷
RIP to a true cricket legend.— Cricket Australia (@CricketAus) August 16, 2025
A Test cricketer, captain, coach and national selector - Bob Simpson was a mighty figure in Australian cricket, giving everything to our game.
Cricket Australia extends our thoughts and sympathies to Bob’s family and friends. pic.twitter.com/U8yGeZNmCb
টেস্ট ক্রিকেটে বব সিম্পসনের নামের পাশে রয়েছে 10টি সেঞ্চুরি ৷ অধিনায়ক হিসেবেই সবক'টি সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি ৷ পাশাপাশি তিনটি দ্বিশতরানও রয়েছে তাঁর ৷ 1964 সালে অ্য়াশেজে কেরিয়ার সর্বোচ্চ 311 রানের ইনিংসটি তাঁর এসেছিল ম্য়াঞ্চেস্টার টেস্টে ৷ 1965 সালে ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে লরির সঙ্গে সিম্পসনের সর্বাধিক 382 রানের ওপেনিং জুটি আজও অক্ষত ৷
- 1986 সালে কোচ হিসেবে প্রত্যাবর্তন: দু'বছর কোনও সিরিজ না-জেতা অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্যের খোঁজে 1986 সালে কোচ করে এনেছিল বব সিম্পসনকে ৷ 1987 সালে নির্বাচক কমিটিতেও যুক্ত করা হয় তাঁকে ৷ সিম্পসনের হাতেই গড়ে উঠেছিল মার্ক টেলর, ইয়ান হিলি, মার্ক ওয়া, শেন ওয়ার্ন, জাস্টিন ল্যাঙ্গার, ম্য়াথু হেডেন, গ্লেন ম্যাকগ্রা, রিকি পন্টিং সমৃদ্ধ সোনালি প্রজন্ম ৷ 1987 সালে তাঁর প্রশিক্ষণেই প্রথম বিশ্বকাপ হাতে তুলেছিল অ্যালান বর্ডারের অস্ট্রেলিয়া ৷ 1989 সালে অ্যাশেজ পুরনরুদ্ধারও করে তাঁরা ৷ 1996 পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কোচের পদে ছিলেন সিম্পসন ৷
- ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার শোকবার্তা: বব সিম্পসনের মৃত্যুতে শোকবার্তা জ্ঞাপন করে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের চেয়ারম্যান মাইক বার্ড বলেন, "দেশের ক্রিকেটের অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন বব সিম্পসন ৷ তাঁকে যাঁরা খেলতে দেখেছেন তাঁদের কাছে এই দিনটা অবশ্যই দুঃখের ৷ অবসর ভেঙে ফিরে 1977 সালে সফলভাবে ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি ৷ তাঁর প্রশিক্ষণে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের সোনালি প্রজন্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ৷"