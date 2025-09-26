বেঁকে বসলেন ম্যাকলারেনরা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে বাগানের ইরান যাত্রায় চরম অনিশ্চয়তা

বেঁকে বসলেন ম্যাকলারেনরা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে বাগানের ইরান যাত্রায় চরম অনিশ্চয়তা
বিদেশিদের পর ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়েও রয়ে যাচ্ছে প্রশ্নচিহ্ন ৷ ফলত পরিস্থিতি যেন গতবছরের দিকে এগোচ্ছে ৷
Published : September 26, 2025 at 9:01 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: আইএসএল ছাড়া অন্যান্য টুর্নামেন্টে খেলা নিয়ে কি মোহনবাগানের সত্যিই সদিচ্ছার অভাব ? সমসাময়িক ঘটনাবলি যেন সেই ইঙ্গিতই করছে ৷ প্রাথমিকভাবে বায়নাক্কার পর ডুরান্ড কাপে অংশগ্রহণ করেছিল তাঁরা ৷ এরপর ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ডে সবুজ-মেরুনের অংশগ্রহণের বিষয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা ৷ এরইমধ্য়ে ইরানে এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ খেলতে যাওয়া নিয়ে বেঁকে বসলেন বিদেশি ফুটবলাররা ৷ এমনকী ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়েও রয়ে যাচ্ছে প্রশ্নচিহ্ন ৷ সবমিলিয়ে যা পরিস্থিতি তাতে গতবারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷
প্রাথমিকভাবে একাধিক বিদেশি ফুটবলারের ভিসা অনুমোদন নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় 30 সেপ্টেম্বর সেপাহান ম্য়াচের আগে দুশ্চিন্তায় ছিল সবুজ-মেরুন শিবির ৷ জটিলতার কথা জানিয়ে এএফসি'র কাছে ভেন্যু বদলের আবেদনও তাঁরা করেছিল বলে খবর ৷ কিন্তু মোহনবাগানের সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান হয়ে যায় ৷ এরপর আসরে নেমে বাগান বিদেশিদের ভিসা মঞ্জুর করানোর উদ্যোগ নেয় খোদ সেপাহান এসসি ম্য়ানেজমেন্ট ৷ ভিসা সমস্যা দূরও হয় ৷ কিন্তু এখন নিরাপত্তাজনিত কারণে বিদেশিরা খেলতে যেতে আপত্তি জানানোয় বিশ বাঁও জলে হোসে মোলিনার দলের ইরান যাত্রা ৷
সেপাহান ম্য়াচ খেলতে পঞ্চমী অর্থাৎ শনিবারই শহর ছাড়ার কথা মোহনবাগানের ৷ বিদেশি ফুটবলাররা খেলতে যেতে অস্বীকার করায় বিপাকে ম্য়ানেজমেন্ট ৷ এমতাবস্থায় দেশীয় ফুটবলারদেরও মতামত চাওয়া হয়েছে বলে খবর ৷ দেশীয় ফুটবলাররাও যদি নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ইরান যাত্রায় অসম্মত হন তাহলে কী হবে ? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ৷ সবমিলিয়ে যেন গত মরশুমের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা ৷ গত মরশুমে সেদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ট্র্য়াক্টর এফসি'র বিরুদ্ধে খেলতে যেতে অস্বীকার করেছিল মোহনবাগান ৷ এখন দেখার চলতি বছর চূড়ান্ত কী সিদ্ধান্ত নেয় ম্য়ানেজমেন্ট ৷
এদিকে শতাব্দীপ্রাচীন আইএফএ শিল্ডে অংশগ্রহণ নিয়েও ধোঁয়াশা রেখে চলেছে মোহনবাগান ৷ গত সোমবার শিল্ড নিয়ে আইএফএ'র বৈঠকে হাজির হননি মোহনবাগানের কোনও প্রতিনিধি ৷ এরপর থেকেই শুরু হয় আশঙ্কা ৷ অবস্থা এমনই যে, সবুজ-মেরুন ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে আইএফএ'র কাছে অনুরোধ পৌঁছেছে একটি স্লট খালি রাখার ৷ সেই অনুরোধ মেনে আইএফএ শনিবার দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা বাড়িয়েছে ৷ সে দিনই ঘোষণা হবে শিল্ডের সূচি ৷
1911 সালে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে প্রথম আইএফএ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান ৷ 29 জুলাই গোরাদের হারিয়ে প্রথম শিল্ডজয়ের দিনটিকেই 'মোহনবাগান দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। সে কথা উল্লেখ করেই মোহনবাগান সমর্থকদের সংগঠন 'মেরিনার্স বেস ক্যাম্প'-এর আর্জি ম্যানেজমেন্টকে আরও একটু সময় দেওয়া হোক ৷ বৃহস্পতিবারই শিল্ডের জন্য নাম নথিভুক্ত করার শেষ দিন ধার্য ছিল ৷ কিন্তু সমর্থক সংগঠনের অনুরোধে তা বেড়েছে আরও 48 ঘণ্টা ৷