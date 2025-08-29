মালদা, 29 অগস্ট: 2004 সালের 5 ডিসেম্বর, অভিশপ্ত ফুটবল ম্যাচ ৷ বেঙ্গালুরুতে ফেডারেশন কাপ ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচে গোলকিপার সুব্রত পালের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়ে মৃত্যু হয় ডেম্পোর স্টাইকার ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রের ৷ ওই ঘটনা আজও ক্রীড়াজগতকে নাড়া দেয় ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঠিক যেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধিয়া হাই-মাদ্রাসার মাঠে ৷ বিপক্ষের গোলকিপারের বুট বুকে লেগে মাঠেই মৃত্যু হয়েছে 18 বছরের তরতাজা যুবক মনিরুল ইসলামর ৷
স্থানীয় বুধিয়া হাই-মাদ্রাসায় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল মনিরুল ৷ বাড়ি ওই এলাকারই দুর্গাপুর গ্রামে ৷ পরিবার এবং স্থানীয় লোকজন এই ঘটনা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেও খবর পৌঁছে যায় ইংরেজবাজার থানায় ৷ পুলিশ মাঠ থেকে মনিরুলকে উদ্ধার করে দ্রুত মালদা মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করেন ৷ শুক্রবার মালদা মেডিক্যালে মনিরুলের ময়নাতদন্ত করা হবে ৷
ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী মিরাজুল ইসলাম জানান, "বৃহস্পতিবার থেকে বুধিয়া হাই-মাদ্রাসার মাঠে 24 দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ৷ আগামী রবিবার এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা ৷ কিন্তু প্রথম দিনই যে এমন অঘটন ঘটে যাবে সেটা কেউ ভাবতে পারেনি ৷ মনিরুল ছোট থেকেই ভালো ফুটবল খেলত ৷ গ্রামের হয়ে সে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় খেলতে যেত ৷ তাকে অন্যান্য দলও খেলতে নিয়ে যেত ৷ এদিন লক্ষ্মীঘাট গ্রামের সঙ্গে দুর্গাপুর গ্রামের ম্যাচ ছিল ৷ প্রথমার্ধে ঠিকমতো হয়ে গিয়েছিল ৷ দ্বিতীয়ার্ধে মনিরুল গোল করার জায়গায় পৌঁছে যায় ৷ বিপক্ষ দলের গোলকিপার তাকে থামাতে যায় ৷ সেই সময় গোলকিপারের বুট মনিকুলের বুকে লেগে যায় ৷ সে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে ৷ প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি তার পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ ৷ রেফারি খেলা থামিয়ে তার কাছে যান ৷ কিন্তু তিনিও পরিস্থিতি বুঝতে পারেননি ৷ কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ পেরিয়ে গেলেও মনিরুল মাটি থেকে না-ওঠায় সবার সন্দেহ হয় ৷ তখন সবাই বুঝতে পারে, তার পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক ৷"
মনিরুলের বাবা হাসান আলি পেশায় দিনমজুর ৷ ঘটনার সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন ৷ খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বুধিয়া চলে আসেন ৷ তিনি জানান, “ছোট থেকেই ছেলে ফুটবল খেলতে ভালোবাসত ৷ আমরা ওকে উৎসাহ দিতাম ৷ অনেক জায়গায় খেলতে যেত ও ৷ আমরাও ওকে কখনও বাধা দিইনি ৷ কিন্তু এমন পরিস্থিতি যে কখনও ঘটতে পারে, তা কখনও কল্পনায় আসেনি ৷ বুঝতে পারছি এটা নিছক দুর্ঘটনা ৷ কিন্তু বাবা হিসাবে ছেলের এই মৃত্যু মেনে নিতে পারছি না ৷”
জেলা পুলিশের অন্যতম এক কর্তা জানান, “ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ওই গ্রামে গিয়ে যুবককে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে যায় ৷ কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ আজ দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে ৷ এই ঘটনায় ইংরেজবাজার থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷”
কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, বুধিয়া গ্রাম মালদা শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয় ৷ কিন্তু এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা মাঠে কোনও চিকিৎসক কিংবা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখেনি কেন ? অনেকে বলছেন, এই সময় অনেক জায়গাতেই গ্রামীণ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ৷ দীর্ঘদিন থেকে এই রেওয়াজ রয়েছে ৷ কোনও জায়গায় এসব ব্যবস্থা রাখা হয় না ৷ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, “এটা দুর্ঘটনা হলেও ভীষণ দুঃখজনক ৷ ফুটবল খেলার সময় খেলোয়াড়দের হাত-পা ভাঙা নতুন কিছু নয় ৷ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ৷ কিন্তু এসব প্রতিযোগিতা আয়োজনের সময় উদ্যোক্তাদের উচিত মাঠে মেডিক্যাল টিম-সহ সুরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা রাখা ৷ ফিফার গাইডলাইনেও সেটা বলা রয়েছে ৷ এসব উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতার আগে জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে জানালে আমরাই সেসবের ব্যবস্থা করে দিতে পারি ৷”