বলে ভেসলিন লাগিয়ে ওভালে জিতেছে ভারত, সিরাজদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ - PAK CRICKETER ACCUSES TEAM INDIA

আম্পায়ারকে বল পরীক্ষার জন্য ল্য়াবে পাঠাতে বলেছেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার ৷

MOHAMMED SIRAJ
ওভালে সিরাজের উচ্ছ্বাস (AP)
Published : August 7, 2025 at 3:22 PM IST

হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট: রুদ্ধশ্বাস পঞ্চম টেস্ট জিতে বিলেতভূমে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজ ড্র করে ফিরেছে ভারত ৷ ওভালে নির্ণায়ক টেস্টে ছ'রানে থ্রিলার জয় তুলে নিয়েছেন ভারতীয় বোলাররা ৷ শেষ টেস্টে ভারতকে জিতিয়ে নায়কের সম্মান পাচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণারা ৷ এদিকে জয়ের উন্মাদনার মধ্যেই শুভমন গিলের ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সামনে এল গুরুতর অভিযোগ ৷ বলে ভেসলিন ব্যবহার করে নাকি ওভালে জিতেছেন সিরাজরা, এমনটাই অভিযোগ করলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার সাব্বির আহমেদ খান ৷

374 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে গিয়ে ওভালে নির্ণায়ক টেস্টের পঞ্চমদিন জয়ের জন্য ইংল্য়ান্ডের প্রয়োজন ছিল 35 রান ৷ জিততে ভারতকে তুলে নিতে হত চার উইকেট ৷ সিরাজের তিন উইকেটে ব্রিটিশদের সমস্ত প্রতিরোধ ছারখার হয় ৷ বাকি একটি উইকেট নেন কৃষ্ণা ৷ 367 রানে থেমে যায় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ ছ'রানে জিতে সিরিজ 2-2 করে ভারত ৷ আর ভারতের এই জয়ের পর এক্সে একটি পোস্ট করেছেন সাব্বির আহমেদ খান ৷ যেখানে তিনি লিখেছেন, "আমার মনে হয় ভারতীয় দল বলে ভেসলিন ব্যবহার করেছে ৷ কারণ 80 ওভার পেরিয়ে গেলেও বল নতুনের মতই মনে হচ্ছিল ৷"

এখানেই শেষ নয় ৷ পরীক্ষার জন্য আম্পায়ারদের উচিত বল ল্যাবে পাঠানো, ভারতের জয়ের দিন এক্সে এমনই অভিযোগ পোস্ট করেন সাব্বির আহমেদ ৷ পাকিস্তানের জার্সিতে 10টি টেস্ট এবং 32টি ওয়ান-ডে খেলা ক্রিকেটার সিরাজ-কৃষ্ণাদের কৃতিত্বকে খাটো করতেই যে এমন পোস্ট করেছেন, তা অবশ্য বুঝতে বাকি থাকে না ৷ উল্লেখ্য ওভালে দ্বিতীয় ইনিংসে 85.1 ওভারে অলআউট হয়ে যায় ইংল্য়ান্ড ৷ তার আগে 80 ওভার পেরনোর পরই ভারতীয় বোলারদের কাছে সুযোগ ছিল নতুন বল নেওয়ার ৷ কিন্তু নতুন বল না-নিয়ে পুরনো বলেই বাজিমাত করেন সিরাজ-কৃষ্ণা ৷

উল্লেখ্য, জসপ্রীত বুমরাহীন ওভাল টেস্টে দুই ভারতীয় পেসার মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার পারফরম্য়ান্স ছিল চোখে পড়ার মত ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ফাইফার-সহ ম্য়াচে নয় উইকেট তুলে নেন প্রথমজন ৷ আর দ্বিতীয় টেস্টের পর সিরিজে প্রত্যাবর্তন ম্য়াচে দুই ইনিংস মিলিয়ে আট উইকেট যায় কৃষ্ণার ঝুলিতে ৷ তবে কেবল ওভালে নয়, পুরো সিরিজেই উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স করে গিয়েছেন সিরাজ ৷ 23 উইকেট নিয়ে তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফির সর্বাধিক শিকারি হায়দরাবাদ পেসার ৷ এর ফলে বুধবার কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিয়েও উঠে এসেছেন তিনি ৷ 12 ধাপ উন্নতি করে বোলারদের ক্রমতালিকায় সিরাজ এখন 15 নম্বরে ৷

