হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট: রুদ্ধশ্বাস পঞ্চম টেস্ট জিতে বিলেতভূমে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজ ড্র করে ফিরেছে ভারত ৷ ওভালে নির্ণায়ক টেস্টে ছ'রানে থ্রিলার জয় তুলে নিয়েছেন ভারতীয় বোলাররা ৷ শেষ টেস্টে ভারতকে জিতিয়ে নায়কের সম্মান পাচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণারা ৷ এদিকে জয়ের উন্মাদনার মধ্যেই শুভমন গিলের ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সামনে এল গুরুতর অভিযোগ ৷ বলে ভেসলিন ব্যবহার করে নাকি ওভালে জিতেছেন সিরাজরা, এমনটাই অভিযোগ করলেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার সাব্বির আহমেদ খান ৷
374 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে গিয়ে ওভালে নির্ণায়ক টেস্টের পঞ্চমদিন জয়ের জন্য ইংল্য়ান্ডের প্রয়োজন ছিল 35 রান ৷ জিততে ভারতকে তুলে নিতে হত চার উইকেট ৷ সিরাজের তিন উইকেটে ব্রিটিশদের সমস্ত প্রতিরোধ ছারখার হয় ৷ বাকি একটি উইকেট নেন কৃষ্ণা ৷ 367 রানে থেমে যায় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ ছ'রানে জিতে সিরিজ 2-2 করে ভারত ৷ আর ভারতের এই জয়ের পর এক্সে একটি পোস্ট করেছেন সাব্বির আহমেদ খান ৷ যেখানে তিনি লিখেছেন, "আমার মনে হয় ভারতীয় দল বলে ভেসলিন ব্যবহার করেছে ৷ কারণ 80 ওভার পেরিয়ে গেলেও বল নতুনের মতই মনে হচ্ছিল ৷"
এখানেই শেষ নয় ৷ পরীক্ষার জন্য আম্পায়ারদের উচিত বল ল্যাবে পাঠানো, ভারতের জয়ের দিন এক্সে এমনই অভিযোগ পোস্ট করেন সাব্বির আহমেদ ৷ পাকিস্তানের জার্সিতে 10টি টেস্ট এবং 32টি ওয়ান-ডে খেলা ক্রিকেটার সিরাজ-কৃষ্ণাদের কৃতিত্বকে খাটো করতেই যে এমন পোস্ট করেছেন, তা অবশ্য বুঝতে বাকি থাকে না ৷ উল্লেখ্য ওভালে দ্বিতীয় ইনিংসে 85.1 ওভারে অলআউট হয়ে যায় ইংল্য়ান্ড ৷ তার আগে 80 ওভার পেরনোর পরই ভারতীয় বোলারদের কাছে সুযোগ ছিল নতুন বল নেওয়ার ৷ কিন্তু নতুন বল না-নিয়ে পুরনো বলেই বাজিমাত করেন সিরাজ-কৃষ্ণা ৷
I think— Shabbir Ahmed Khan (@ShabbirTestCric) August 4, 2025
India used Vaseline
After 80 + over
Ball still shine like new
Umpire should send this ball to lab for examine
উল্লেখ্য, জসপ্রীত বুমরাহীন ওভাল টেস্টে দুই ভারতীয় পেসার মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার পারফরম্য়ান্স ছিল চোখে পড়ার মত ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ফাইফার-সহ ম্য়াচে নয় উইকেট তুলে নেন প্রথমজন ৷ আর দ্বিতীয় টেস্টের পর সিরিজে প্রত্যাবর্তন ম্য়াচে দুই ইনিংস মিলিয়ে আট উইকেট যায় কৃষ্ণার ঝুলিতে ৷ তবে কেবল ওভালে নয়, পুরো সিরিজেই উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স করে গিয়েছেন সিরাজ ৷ 23 উইকেট নিয়ে তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফির সর্বাধিক শিকারি হায়দরাবাদ পেসার ৷ এর ফলে বুধবার কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিয়েও উঠে এসেছেন তিনি ৷ 12 ধাপ উন্নতি করে বোলারদের ক্রমতালিকায় সিরাজ এখন 15 নম্বরে ৷