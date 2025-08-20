ETV Bharat / sports

পিটার শিলটনের তিন দশকের নজির ভেঙে বিশ্বরেকর্ড ফ্য়াবিয়োর - FABIO DEIVSON WORLD RECORD

পেশাদার কেরিয়ারে সর্বাধিক 1,390টি ম্য়াচ খেলার নজির রয়েছে কিংবদন্তি ইংরেজ গোলরক্ষকের ঝুলিতে ৷

FABIO DEIVSON
ফ্য়াবিয়ো ডেইভসন (GETTY)
Published : August 20, 2025 at 7:14 PM IST

হায়দরাবাদ, 20 অগস্ট: কিংবদন্তি ইংরেজ গোলরক্ষক পিটার শিলটনকে মনে আছে ? 31 বছরের কেরিয়ারে দশটিরও বেশি ক্লাব ঘুরে প্রায় 1400 প্রতিযোগিতামূলক ম্য়াচ খেলেছিলেন ৷ রবিবার ব্রাজিলের ফ্য়াবিয়ো ডেইভসনের কাছে হাতছাড়া হল কিংবদন্তির সর্বাধিক ম্য়াচ খেলার বিশ্বরেকর্ড ৷ গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নথিভুক্ত তথ্য অনুযায়ী দেশ এবং ক্লাবের হয়ে 1,390টি প্রতিযোগিতামূলক ম্য়াচ খেলেছেন বর্তমানে 75 বছর বয়সি পিটার শিলটন ৷ তাঁকে টপকে মঙ্গলবার কেরিয়ারের 1,391তম ম্য়াচটি খেলে ফেললেন ফ্লুমিনেন্স গোলরক্ষক ফ্য়াবিয়ো ৷

  • কে এই ফ্য়াবিয়ো ডেইভসন: জাতীয় দলের হয়ে না-খেললেও ব্রাজিল ফুটবলে পরিচিত নাম বছর চুয়াল্লিশের ফ্যাবিয়ো ডেইভসন ৷ মঙ্গলবার ফ্লুমিনেন্সের হয়ে কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলর ম্য়াচে নেমে পিটার শিলটনের বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন তিনি ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে পিটার শিলটনের ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার বছরেই (1997) কেরিয়ারের প্রথম পেশাদার ম্যাচটি খেলেছিলেন ব্রাজিলের এই গোলরক্ষক ৷ জাতীয় দলে সুযোগ না-পেলেও ক্লাব কেরিয়ারের পুরোটাই সাম্বার দেশে কেটেছে তাঁর ৷

ইউনিয়াও বান্দেইরান্তে, আতলেতিকো পারানায়েন্স, ভাস্কো দা গামা, ক্রুজেইরো ঘুরে বর্তমানে ফ্লুমিনেন্সের তেকাঠির নীচে ভরসা দিচ্ছেন তিনি ৷ সবচেয়ে বেশি ক্রুজেইরোর হয়ে 976টি ম্য়াচ খেলেছেন ফ্য়াবিয়ো ৷ মঙ্গলবার বিশ্বরেকর্ড গড়ার পথে বর্তমান ক্লাবের জার্সিতে 235তম ম্যাচটি খেললেন তিনি ৷ সিনিয়র দলে না-খেললেও 1997 সালে ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব-17 দলের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ের নজির রয়েছে এই শটস্টপারের ৷

  • শিলটনের রেকর্ড নিয়ে ধোঁয়াশা: গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পিটার শিলটনের কেরিয়ারে প্রতিযোগিতামূলক ম্য়াচের সংখ্য়া 1,390 ৷ তবে ইংরেজ কিংবদন্তির নিজে বলেন, কেরিয়ারে 1,387টি ম্য়াচ খেলেছেন তিনি ৷ ইংল্য়ান্ড ফুটবল অনলাইনের প্রদেয় তথ্য অনুযায়ীও দেশের অনূর্ধ্ব-23 দলের হয়ে 13 ম্য়াচের রেকর্ড ধরলে শিলটন 1,390টি ম্য়াচই খেলেছেন ৷ সে যাইহোক, ফ্লুমিনেন্সের দাবি অনুযায়ী মঙ্গলবার গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড অনুযায়ীও পিটার শিলটনের রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছেন ফ্য়াবিয়ো ৷ সবমিলিয়ে এখন পেশাদার কেরিয়ারে সর্বাধিক ম্য়াচ খেলার রেকর্ড ফ্লুমিনেন্স গোলরক্ষকের দখলে ৷
PETER SHILTON
কিংবদন্তি পিটার শিলটন (GETTY)
  • জিতল ফ্লুমিনেন্স: দলের গোলরক্ষকের নজির গড়ার ম্যাচে জিতল ব্রাজিলের ক্লাবটিও ৷ কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলয় কলম্বিয়ার ক্লাব আমেরিকা দে কালিকে 2-0 গোলে হারাল তাঁরা ৷ এদিন মারাকানায় জয়ের পর এগ্রিগেটে 4-1 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে পরের পর্বে পৌঁছল ব্রাজিলের ক্লাবটি ৷

