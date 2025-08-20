কলকাতা, 20 অগস্ট: কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জোড়া গোলদাতা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস এদিন নামলেন শুরু থেকেই ৷ প্রথমার্ধে তৈরি হল প্রচুর সুযোগ ৷ তবু ডায়মন্ড হারবার এফসি'র বিরুদ্ধে ডুরান্ড সেমিফাইনালের প্রথমার্ধে গোলের মুখ দেখল না ইস্টবেঙ্গল ৷ গোলশূন্যভাবে শেষ হল দ্বিতীয় সেমিফাইনালের প্রথমার্ধ ৷
ডার্বিতে চোট পেয়ে উঠে যাওয়া হামিদ আহাদাদের পরিবর্তে দিয়ামান্তাকোস ৷ একটি পরিবর্তন নিয়েই এদিন শেষ চারের প্রথম একাদশ সাজান অস্কার ব্রুজোঁ ৷ নাওরেম মহেশ, বিপিন সিং, মিগুয়েল ফিগেরার মধ্যে তালমিল পরিলক্ষিত হচ্ছিল শুরু থেকেই ৷ ফলত আক্রমণে ঝাঁঝও অনেক বেশি ছিল লাল-হলুদের ৷ বিপিন সিংয়ের সৌজন্যে মূলত বামপ্রান্তিক আক্রমণই তুলে আনছিল তাঁরা ৷ পাশাপাশি মিডল-থার্ড বরাবর মিগুয়েলের নড়াচড়া সমস্যায় ফেলছিল ডায়মন্ড হারবার রক্ষণকে ৷
HT| #DHFC 0-0 #EEBFC— Durand Cup (@thedurandcup) August 20, 2025
We're all square at 0-0! Both teams dug deep, but the goals just aren't falling.
What changes will the managers make? Stay Tuned! #DHFCEEBFC #SF2 #134thEditionofIndianOilDurandCup #PoweredBySBIandCoalIndia #DurandCup2025 #ManyChampionsOneLegacy… pic.twitter.com/Xp0g6vbsqy
54 শতাংশ বল প্রথমার্ধে নিজেদের পায়ে রেখে খেলেছেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা ৷ প্রথমার্ধে লাল-হলুদ ফুটবলাররা কর্নার আদায় করে নিয়েছেন পাঁচটি ৷ তবু ডেডলক ভাঙতে ব্যর্থ তাঁরা ৷ অন্যদিকে রক্ষণ জমাট রেখে প্রতি-আক্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনায় সফল কিবু ভিকুনা ৷ প্রতি-আক্রমণে গোলের মুখ প্রায় খুলে ফেলেছিল তাঁরা ৷ বক্সের মধ্যে জবি জাস্টিনের কাটব্য়াক থেকে স্য়ামুয়েল লালমুয়ানপুইয়ার শট ক্রসবারে প্রতিহত হয় ৷
পাল্টা প্রথমার্ধের শেষদিকে নাওরেম মহেশের বাঁ-পায়ের গোলার মত শট পোস্ট কাঁপিয়ে ফেরত আসে ৷ সবমিলিয়ে আক্রমণে আধিপত্য রেখেও কাঙ্খিত গোল তুলে নিতে ব্যর্থ অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেরা ৷ অন্যদিকে নিজেদের পরিকল্পনায় অনেকটা সফল ডায়মন্ড হারবার ৷ এদিকে বাবার মৃত্যুশোক কাটিয়ে এদিন লাল-হলুদ রিজার্ভ বেঞ্চে ফিরলেন মহম্মদ রশিদ ৷ প্রয়োজনে দ্বিতীয়ার্ধে তাঁকে ব্য়বহার করতে পারেন ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷