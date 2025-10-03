সামনে এল 2026 বিশ্বকাপের অফিসিয়াল ম্যাচ বল, জেনে নিন 'ট্রায়োন্ডা'র খুঁটিনাটি

সামনে এল 2026 বিশ্বকাপের অফিসিয়াল ম্যাচ বল, জেনে নিন 'ট্রায়োন্ডা'র খুঁটিনাটি
তিন আয়োজক দেশের সংস্কৃতির মিশ্রণ ফুটে উঠেছে অফিসিয়াল ম্যাচ বলে ৷ থাকছে কানেক্টেড বল টেকনোলজি ৷
Published : October 3, 2025 at 3:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 অক্টোবর: হাতে সময় মাত্র সাত মাসের মতো ৷ তারপর ফুটবলে নয়া বিশ্বচ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে লড়াই শুরু হবে 48টি দেশের ৷ আগামী বছর 11 জুন বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্য়াচ ৷ তার আগে বৃহস্পতিবার উন্মোচন হয়ে গেল 2026 বিশ্বকাপের অফিসিয়াল ম্যাচ বলের ৷ ফুটবল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা 'অ্যাডিডাস' তৈরি করেছে বিশ্বকাপের এই ম্য়াচ বল ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রায়োন্ডা' ৷ অর্থাৎ ট্রায়োন্ডা পায়ে আগামী বছর 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' মাঠ মাতাবেন লিয়োনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা ৷
- কোথায় উন্মোচিত হল বিশ্বকাপ বল: আগামী বছর বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ ফিফা'র তরফে বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের অফিসিয়াল ম্যাচ বল 'ট্রায়োন্ডা'র আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হল নিউইয়র্কে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই বিশ্বকাপের বাকি দুই আয়োজক দেশ কানাডা এবং মেক্সিকো ৷
- অফিসিয়াল ম্যাচ বলের বৈশিষ্ট্য: আগামী বছর বিশ্বকাপ ম্য়াচ বলের নাম 'ট্রায়োন্ডা'র অর্থ তিনটি ঢেউ ৷ 'ট্রাই' অর্থাৎ তিন এবং 'ওন্ডা' অর্থাৎ ঢেউ ৷ আয়োজক তিন দেশের মেলবন্ধন ঘটাতেই এহেন নামকরণ ৷ অফিসিয়াল ম্যাচ বলটিতে যে তিনটি রং ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলিও তিনটি ভিন্ন দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে ৷ যেমন- বলে নীল রংটির মধ্যে তারার গ্রাফিক্স ব্যবহৃত হয়েছে ৷ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতীক ৷ লালে ব্যবহার করা হয়েছে ম্য়াপল পাতার গ্রাফিক্স ৷ যা কানাডার পরিচায়ক ৷ আর সবুজে ঈগলের ছবি ইঙ্গিত করছে মেক্সিকোকে ৷ সঙ্গে রয়েছে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির লোগোও ৷ প্রস্তুতকারক সংস্থার দাবি এযাবৎ বিশ্বকাপে ব্যবহৃত হওয়া ম্যাচ বলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সবচেয়ে স্বতন্ত্র ডিজাইন 'ট্রায়োন্ডা'র ৷
অভিনব প্রযুক্তিতে ঠাসা ট্রায়োন্ডা: আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপের অফিসিয়াল ম্যাচ বল তৈরি হয়েছে কানেক্টেড বল টেকনলোজিতে ৷ যার ভিতরে থাকছে 500 হার্জের আইএমইউ (Inertial Measurement Unit) ৷ যা ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারিকে (VAR) রিয়েল-টাইম তথ্য পরিবেশন করবে ৷ যার ফলে অনেক বেশি সহজ এবং নির্ভুল হবে অফসাইড, হ্য়ান্ডবল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি ৷
- তিন বছর ধরে চলেছে পরীক্ষামূলক ট্রায়াল: আগামী বছর বিশ্বকাপের 104টি ম্য়াচ খেলা হবে এই বলে ৷ উন্মোচনের আগে তাই গত তিন বছর ধরে পরীক্ষামূলক ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে চলেছে 'ট্রায়োন্ডা' ৷ পরীক্ষামূলক পর্যায়ে হাজারো ফুটবলারের পা ঘুরেছে এটি ৷ বিভিন্ন স্টেডিয়াম, বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর তবেই আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র মিলেছে ৷