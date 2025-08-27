ETV Bharat / sports

ফিফা ব্যানের শঙ্কা, সমস্যায় পড়তে পারে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান - FIFA THREATENS AIFF

তিন বছর আগেও একবার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল ৷ ফিফার চিঠিতে আবারও ফিরল সেই আতঙ্ক ৷ এমতাবস্থায় পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেটাই দেখার ৷

প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
কলকাতা, 27 অগস্ট: প্রশ্নের মুখে তিন ভারতীয় ক্লাবে এএফসির মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব। আবারও চরম বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থা ভারতীয় ফুটবলে। আইএসএল জট খোলার যখন আশা দেখা যাচ্ছে, তখনই এল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার শাস্তির চোখ রাঙানি ।

আসন্ন মরশুমে দেশের সর্বোচ্চ লিগ আইএসএল আয়োজন নিয়ে এখনও সহমত হতে পারেনি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড । এরই মধ্যে এআইএফএফ-কে চিঠি লিখে, দ্রুত সংবিধান তৈরি করে নির্বাচনের সময়সীমা পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছে ফিফা । সেই নির্বাচন কার্যকরী না হলে, নির্বাসনের মুখে পড়তে হবে ভারতীয় ফুটবলকে। চলতি বছরের 30 অক্টোবরের মধ্যে এই সংবিধানকে অনুমোদিত না করতে পারলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দুইয়ে মোহনবাগান ও এফসি গোয়া প্রতিযোগিতার মাঝ পথে বাদ পড়বে । একইভাবে এএফসি মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের জন্য ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল যোগ্যতা অর্জন করলে বাদ পড়বে তারাও ।

ফিফার চিঠি (ইটিভি ভারত)

সঙ্কটের শিকড় বেশ গভীরে । এর আগে 2022 সালে ফিফা নির্বাসিত করেছিল ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে । সেই সময় নির্বাসন কাটাতে দ্রুত নির্বাচন করে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল । এআইএফএফের সভাপতি হয়েছিলেন কল্যাণ চৌবে। তখনই ঠিক হয়েছিল, সংবিধান তৈরি করে নতুন করে নির্বাচন হবে। তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলে। শুনানি শেষ, দ্রুত তার রায়দানও করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।

ফিফার পর্যবেক্ষণ, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান প্রশাসনে বসে থাকা কর্তারা কোনওভাবেই এই নতুন সংবিধান তৈরির জন্য উদ্যোগী নন । এমনকী নির্বাচন করে ঠিকঠাক কমিটি গঠনেও তাঁরা অনাগ্রহী এবং নীরব । এই পরিস্থিতি দেখে দু'পাতার চিঠির ছত্রে ছত্রে ফিফা ভারতের ফেডারেশনকে ভর্ৎসনা করেছে ।

ফিফার চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'সংশোধিত সংবিধান তৈরি ও তার প্রয়োগে এআইএফএফের ধারাবাহিক ব্যর্থতায় আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ।' ফিফা ও এএফসি'র তরফ থেকে তিনটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্টে বলা হয়েছে, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুসারে সংশোধিত সংবিধান তৈরি করতে হবে । ফিফা ও এএফসি'র নিয়মনীতি অনুসারে এআইএফএফের সংশোধিত সংবিধানও তৈরি করতে হবে । এআইএফএফের পরবর্তী সাধারণ সভায় এই সংবিধানকে অনুমোদিত করতে হবে ।

ফিফা জানে যে, ভারতে সম্প্রতি ক্রীড়া বিল পাশ হয়েছে । সেক্ষেত্রে তাদের নির্দেশ, ক্রীড়া বিল, ফিফা ও এএফসি-র নিয়ম অনুসারে দ্রুত নতুন সংবিধান তৈরি করতে হবে । তার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে ফিফা । চলতি বছরের 30 অক্টোবরের মধ্যে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটিতে সেই সংবিধান পাশ করিয়ে নির্বাচনের দিকে এগোতে হবে । কিন্তু এখানে একটা সাবধানতাও আছে । যদি ফিফা, ক্রীড়া বিল ও এএফসি সম্মিলিত নিয়মের বাইরে, তৃতীয় পক্ষ এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে ফের নির্বাসন দিতে পারে ফিফা ।

বুধবার বিকেলেই ফেডারেশন ও এফএসডিএলের একটি বৈঠক রয়েছে । বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি রয়েছে । যেখানে আইএসএল আয়োজন করা নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, সেই নিয়ে জানাতে হবে । মোটামুটি যে খসড়া তৈরি হয়েছে, তাতে 24 অক্টোবর থেকে আইএসএল শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে । তার আগে ফিফার চিঠিতে শোরগোল ভারতীয় ফুটবল মহলে ।

