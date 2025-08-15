হায়দরাবাদ, 15 অগস্ট: সম্ভাবনায় সিলমোহরটা পড়েই গেল ৷ সৌদি প্রো-লিগের ক্লাব আল নাসেরের সঙ্গে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে (ওয়েস্ট জোন) একই গ্রুপে জায়গা পেল এফসি গোয়া ৷ অর্থাৎ, সন্দেশ ঝিঙ্গান বনাম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর লড়াই দেখার অপেক্ষা শুরু হয়ে গেল ভারতীয় ফুটবল মহলে ৷ একইসঙ্গে ভারতের মাটিতে সিআর সেভেনের খেলা দেখার প্রতীক্ষাও শুরু হল বৈকি ৷
শুক্রবার ছিলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ড্র ৷ 2024-25 আইএসএল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে আগেই জায়গা করে নিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ আর সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রতিযোগিতার প্রিলিমিনারি রাউন্ডে পৌঁছেছিল এফসি গোয়া ৷ বুধবার সেই ম্য়াচে ওমানের ক্লাব আল সিব'কে হারিয়ে মূলপর্বে পৌঁছে গিয়েছিল তাঁরাও ৷ ফলত শুক্রবারের ড্র'য়ে দেশের কোনও একটি ক্লাবের সম্ভাবনা ছিল আল নাসেরের সঙ্গে একই গ্রুপে জায়গা করে নেওয়ার ৷ শেষপর্যন্ত সম্ভাবনা সত্যি করল গোয়া ৷
- গোয়ার গ্রুপে আর কোন কোন দল: আল নাসেরের পাশাপাশি এফসি গোয়ার সঙ্গে গ্রুপ-ডি'তে রয়েছে ইরাকের আল জাওরা এসসি এবং তাজিকিস্তানের এফসি ইস্তিকল ৷ গত মরশুমে সৌদি প্রো-লিগে তৃতীয় হওয়ায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের টপ টিয়ার হাতছাড়া হয়েছে রোনাল্ডোর ক্লাবের ৷ ফলত এসিএল-টু খেলবে তাঁরা ৷ অন্যদিকে ঘরোয়া লিগে (ইরাক স্টারস লিগ) গত মরশুমে দ্বিতীয় হয়ে এসিএল-টু খেলছে আল জাওরা ৷ আর তাজিকিস্তানের চ্য়াম্পিয়ন ক্লাব হিসেবে এসিএল-টু'য়ে জায়গা করে নিয়েছে এফসি ইস্তিকল ৷
- ফতোরদায় সিইউ সেলিব্রেশন: গ্রুপ পর্বে হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে একে অপরের সঙ্গে খেলবে ক্লাবগুলি ৷ সেক্ষেত্রে গোয়া যেমন রিয়াধে গিয়ে খেলবে তেমনই আল নাসেরও আসবে ফতোরদায় খেলতে ৷ কিন্তু দলের সঙ্গে কি ভারতে খেলতে আসবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ? তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা ৷ কারণ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, আল নাসেরের সঙ্গে রোনাল্ডোর নয়া চুক্তি মোতাবেক নাকি মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে অ্য়াওয়ে ম্য়াচ নাও খেলতে পারেন পর্তুগিজ মহাতারকা ৷ সেক্ষেত্রে ভারতে খেলতে আসবেন না তিনি ৷ যদিও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা কোনও তরফে সামনে আসেনি ৷
সৌদির জনপ্রিয় ক্রীড়া সাংবাদিক ফালাহ আল-জিদানির সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক আগামী মরশুমে ওয়ার্কলোডের কথা ভেবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় 25 শতাংশ ম্য়াচ খেলবেন না রোনাল্ডো ৷ অবশ্য এক্ষেত্রে বিবেচিত হবে ম্য়াচের গুরুত্ব ৷ 2026 ফিফা বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত পর্তুগিজ মহাতারকার ৷ এখন দেখার বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে রোনাল্ডোর ভারতে আসা হয় কি না ৷ রিয়াধে ঘরের মাঠে যদি এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে তিনি মাঠে নামেন তাহলেও তৈরি হবে ইতিহাস ৷
- মোহনবাগানের গ্রুপে কোন কোন দল: ইরানের ক্লাব সেপাহান এফসি, জর্ডানের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব আল হুসেইন এবং তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফসি'র সঙ্গে গ্রুপ-সি'তে জায়গা করে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ গোয়ার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ গ্রুপে তাঁরা ৷