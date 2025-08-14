হায়দরাবাদ, 14 অগস্ট: আইএসএল শিল্ড চ্য়াম্পিয়ন হয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সরাসরি যোগ্য়তা অর্জন করেছিল আগেই ৷ প্লে-অফ খেলে দেশের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে যোগ্য়তা অর্জনের সুযোগ ছিল এফসি গোয়ার কাছে ৷ বুধবার ঘরের মাঠে সেই সুযোগের সদ্ব্য়বহার করল মানোলো মার্কুয়েজ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ওমানের ক্লাব আল সিব'কে হারিয়ে মোহনবাগানের সঙ্গেই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মূলপর্বে পৌঁছে গেল সুপার কাপ চ্য়াম্পিয়নরা ৷
- কত গোলে জিতল গোয়া: আল সিব'কে ঘরের মাঠ ফতোরদা স্টেডিয়ামে এদিন 2-1 গোলে হারাল গৌর'রা ৷ দুই অর্ধে এদিন গোয়ার হয়ে দু'টি গোল করেন দেজান দ্র্য়াজিক এবং সিভেরিয়ো তোরো ৷ বোরহা হেরেরার বাড়ানো লম্বা বল ধরে ম্য়াচের 24 মিনিটে এদিন প্রথম গোলটি করেন দ্র্য়াজিক ৷ অবশ্য গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে এক্ষেত্রে দলের বিপদ ডেকে আনেন আল সিব গোলরক্ষক ৷ তিনি ক্লিয়ার করতে ব্য়র্থ হলে এক ডিফেন্ডারের মাথার উপর দিয়ে লব করে বল ঠান্ডা মাথায় জালে রাখেন সার্বিয়ান উইঙ্গার ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে হেডে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সিভেরিয়ো তোরো ৷ সেখানেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় গোয়ার ৷ 52 মিনিটে গোয়ার দ্বিতীয় গোলের আট মিনিট বাদে একটি গোল শোধ করে গত মরশুমে ওমানের চ্য়াম্পিয়ন ক্লাবটি ৷ শেষদিকে মুহুর্মুহু আক্রমণ সত্ত্বেও সন্দেশ ঝিঙ্গান নেতৃত্বাধীন গোয়া রক্ষণকে দ্বিতীয়বারের জন্য টলাতে পারেনি ওমানের ক্লাবটি ৷
India we did it! Straight into the AFC Champions League 2 Group Stages 😍🧡🇮🇳 pic.twitter.com/2YBaUxg9FU— FC Goa (@FCGoaOfficial) August 13, 2025
- সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে প্রিলিমিনারিতে পৌঁছেছিল গোয়া: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য ভারতের কোনও কোটা বরাদ্দ নেই ৷ তবে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার লেভেল টু'য়ে সরাসরি ভারতের জন্য একটি স্থান বরাদ্দ রয়েছে ৷ 2024-25 মরশুমে আইএসএল শিল্ড জিতে সেই জায়গা আগেই পাকা করে নিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ সরাসরি না-হলেও প্রিলিমিনারি রাউন্ড খেলে মোহনবাগানের সঙ্গে একই পংক্তিতে জুড়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল গোয়ার সামনে ৷ এদিন সেই সুযোগ কাজে লাগাল তাঁরা ৷ গত মরশুমে একইভাবে সুপার কাপ চ্য়াম্পিয়ন হিসেবে এসিএল-টু'য়ে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ ছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে ৷ কিন্তু তুর্কমেনিস্তানের আলটিন আসিরের কাছে হেরে সেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল তাঁদের ৷ পরবর্তীতে এএফসি চ্য়ালেঞ্জ লিগে খেলেছিল তাঁরা ৷
The goal that sent us into the AFC Champions League 2! 😍 pic.twitter.com/oAAZmbu5Z6— FC Goa (@FCGoaOfficial) August 13, 2025
- শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে ড্র: আগামিকাল অর্থাৎ, শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ড্র ৷ তারপরই জানা যাবে গ্রুপ পর্বে কাদের মুখোমুখি হবে দেশের দুই ক্লাব ৷ উল্লেখ্য, এসিএল-টু'য়ে এবার অংশ নেবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসের এফসি ৷ তাই মোহনবাগান বা গোয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের খেলতে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷