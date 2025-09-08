রুট-বেথেলের সেঞ্চুরিতে ঐতিহাসিক জয় ইংল্যান্ডের, ভেঙে গেল ভারতের বিশ্বরেকর্ড

রুট-বেথেলের সেঞ্চুরিতে ঐতিহাসিক জয় ইংল্যান্ডের, ভেঙে গেল ভারতের বিশ্বরেকর্ড
এর আগে রানের নিরিখে ওয়ান-ডে'তে সর্বাধিক ব্য়বধানে জয়ের রেকর্ড ছিল ভারতের ঝুলিতে ৷ যা এদিন টপকে গেল ইংল্য়ান্ড ৷
সাউদাম্পটন, 8 সেপ্টেম্বর: প্রথম দু'টি ম্য়াচ জয়ে সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ যা 27 বছর পর বিলেতের মাটিতে প্রথম ওডিআই সিরিজ জয় তাঁদের ৷ ফলত রবিবার সাউদাম্পটনে ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্য়াচটি ছিল নিয়মরক্ষার ৷ কিন্তু সেই নিয়মরক্ষার ম্য়াচেই তৈরি হল ইতিহাস ৷ তৃতীয় ম্য়াচে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে 342 রানে ঐতিহাসিক জয় তুলে নিল হোম টিম ইংল্য়ান্ড ৷ ঐতিহাসিক কারণ, ওডিআই ক্রিকেটে এত বড় ব্যবধানে জয় (রানের নিরিখে) আর কোনও দলের নেই ৷
- ভারতের নজির টপকে গেল ইংল্য়ান্ড: ওডিআই ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের নজির রবিবারের আগে ছিল টিম ইন্ডিয়ার ঝুলিতে ৷ দু'বছর আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিরুঅনন্তপুরমে 317 রানে জয় পেয়েছিল ভারতীয় দল ৷ এদিন ভারতীয় দলের সেই নজির ভেঙে বিশ্বরেকর্ড গড়ল হ্য়ারি ব্রুকের ইংল্য়ান্ড ৷ প্রথমে ব্য়াট করে এদিন পাঁচ উইকেটে 414 রান স্কোরবোর্ডে তোলে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ জোড়া শতরান করেন জ্য়াকব বেথেল (82 বলে 110) এবং জো রুট (96 বলে 100) ৷
জবাবে রান তাড়া করতে নেমে চরম ব্য়াটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ জোফ্রা আর্চার, আদিল রশিদদের সামনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে প্রোটিয়া ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ 20.5 ওভারে মাত্র 72 রানে অলআউট হয়ে যায় তাঁরা ৷ যা ওডিআই ইতিহাসে তাঁদের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর ৷ 1993 সালে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 69 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ যা সর্বনিম্ন ৷
- দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক রানের ইনিংস: সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচে রবিবার সাউদাম্পটনে ইংল্য়ান্ডের 414 রানের ইনিংস দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই ইতিহাসে সর্বাধিক ৷ 2006 সালে ব্লোয়েমফন্টনে 399 রানের ইনিংস এতদিন ছিল পয়লা নম্বরে ৷
- দ্বিতীয় কনিষ্ঠ হিসেবে সেঞ্চুরি বেথেলের: দলগত নজিরের পাশাপাশি সাউদাম্পটনে ব্যক্তিগত নজিরেও নাম উঠল ৷ ওডিআই ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েই রেকর্ডে নাম তুললেন জ্য়াকব বেথেল ৷ ডেভিড গাওয়ারের পর দ্বিতীয় কনিষ্ঠ ইংরেজ ব্য়াটার হিসেবে ওডিআই সেঞ্চুরি এল বেথেলর ব্য়াটে ৷ 21 বছর 319 দিন বয়সে এদিন শতরান করলেন ইংরেজ অলরাউন্ডার ৷ দু'টি ক্ষেত্রে ডেভিড গাওয়ার বেথেলের থেকে কম বয়সে ইংল্যান্ড জার্সিতে সেঞ্চুরি করেছিলেন ৷
- চতুর্থবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে চারশো রান: এই নিয়ে চতুর্থবার ওয়ান-ডে ক্রিকেটে চারশো বা তার বেশি রান উঠল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৷ যা দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ শীর্ষে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (5) ৷ অন্যদিকে ওডিআই ক্রিকেটে এই নিয়ে সাতবার চারশো বা তার বেশি রান পার করল ইংল্য়ান্ড ৷ এটিও দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ আটবার চারশোর বেশি রান করে প্রথমস্থানে অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকাই ৷