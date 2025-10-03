মাত্র 69 রানে শেষ দক্ষিণ আফ্রিকা, বড় জয়ে বিশ্বকাপ শুরু ইংল্য়ান্ডের

মাত্র 69 রানে শেষ দক্ষিণ আফ্রিকা, বড় জয়ে বিশ্বকাপ শুরু ইংল্য়ান্ডের
215 বল বাকি থাকতে গুয়াহাটিতে এদিন ম্যাচ জিতল ইংল্যান্ড ৷ যা বল বাকি থাকার নিরিখে বিশ্বকাপে তাঁদের তৃতীয় বড় জয় ৷
Published : October 3, 2025 at 8:19 PM IST
গুয়াহাটি, 3 অক্টোবর: স্পিনারদের দাপটে মহিলা বিশ্বকাপের সূচনায় 10 উইকেটে বিরাট জয় পেল ইংল্যান্ড ৷ গুয়াহাটিতে শুক্রবার চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র 69 রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস ৷ মাত্র 14.1 ওভার খরচ করে কোনও উইকেট না-হারিয়ে সেই রান তুলে নেয় ইংল্যান্ড ৷ 215 বল বাকি থাকতে এই জয় ন্য়াট শিভার ব্রান্টের দলকে তুলে আনল লিগ টেবলের শীর্ষে ৷
গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ গড়াল মাত্র 34.5 ওভার ৷ টস জিতে এদিন প্রোটিয়াদের ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান শিভার ব্রান্ট ৷ চলতি বছর মার্চে দলের দায়িত্ব নেওয়া ইংরেজ অধিনায়কের থেকে অনুরাগীদের প্রত্যাশা অনেক ৷ বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচ দাপটের সঙ্গে জিতে সেই প্রত্যাশা আরও বাড়িয়ে দিল শিভার ব্রান্টের দল ৷
- বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর প্রোটিয়াদের: ইংরেজ স্পিনারদের দাপটে মাত্র 20.4 ওভারে 69 রানে শেষ হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস ৷ যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে তাঁদের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর ৷ 2009 সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 51 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল প্রোটিয়াদের ইনিংস ৷ যা বিশ্বকাপে তাঁদের সর্বনিম্ন স্কোর ৷ উইকেটরক্ষক সিনালো জাফটা'র 36 বলে 22 রান ছাড়া গুয়াহাটিতে এদিন দু'অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি আর কোনও প্রোটিয়া ব্যাটার ৷
- ম্যাচের সেরা স্মিথ: প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ম্য়াচের সেরা ইংরেজ স্পিনার লিনসে স্মিথ ৷ চার ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র সাত রানে তিন উইকেট নিলেন এই বাঁ-হাতি স্পিনার ৷ আরও দুই স্পিনার সোফি এক্লেস্টোন এবং শার্লি ডিন নিলেন দু'টি করে উইকেট ৷ অর্থাৎ স্পিনাররা ভাগ করে নিলেন সাত উইকেট ৷ বাকি তিন উইকেটের মধ্যে দু'টি নেন অধিনায়িকা শিভার ব্রান্ট ৷ একটি উইকেট যায় লরেন বেলের ঝুলিতে ৷
Linsey Smith’s terrific bowling effort set up England’s win and earned her the @aramco POTM 👏#CWC25 #ENGvSA pic.twitter.com/ELTsp4Ln3g— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 3, 2025
- তৃতীয় বড় জয় ইংল্যান্ডের: প্রোটিয়াদের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোরের দিনে বিশ্বকাপের ইতিহাসে তৃতীয় বৃহত্তম জয় (বল বাকি থাকার নিরিখে) ছিনিয়ে নিল ইংরেজরা ৷ 2013 বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই 243 বল বাকি থাকতে জিতেছিল তাঁরা ৷ যা বিশ্বকাপে তাঁদের সবচেয়ে বড় জয়ের নজির ৷ 1982 বিশ্বকাপে কটকে 231 বল বাকি থাকতে ভারতকে 10 উইকেটে হারিয়েছিল 'থ্রি-লায়ন্স' ব্রিগেড ৷ যা তাঁদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জয় ৷ আর এদিন প্রোটিয়াদের ইংল্যান্ড হারাল 215 বল বাকি থাকতে ৷
England storm past South Africa to get off the mark at #CWC25 💪— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 3, 2025
Watch Highlights 🎥⬇️https://t.co/5yqNg7S4Aw
সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে কোনওরকম চাপে পড়েননি দুই ইংরেজ ওপেনার ৷ 35 বলে 21 রানে অপরাজিত থাকেন ট্যামি বিউমন্ট ৷ ছ'টি বাউন্ডারির সাহায্যে 50 বলে 40 রানে নট-আউট থাকেন আরেক ওপেনার অ্যামি জোন্স ৷ 14.1 ওভারে বিনা উইকেটে 73 রান তুলে নেয় ইংল্যান্ড ৷ আগামী মঙ্গলবার রাউন্ড রবিন পর্বের দ্বিতীয় ম্য়াচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ৷