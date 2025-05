ETV Bharat / sports

প্রথম তিন ব্যাটারের সেঞ্চুরি, ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগে ইংল্য়ান্ডের বিশ্বরেকর্ড - ENG VS ZIM ONE OFF TEST

Published : May 23, 2025

নটিংহ্যাম, 23 মে: ঘরের মাঠে সাড়া জাগিয়ে গ্রীষ্মের মরশুম শুরু করল ইংল্যান্ড ৷ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের প্রথমদিনই বিশ্বরেকর্ডে নাম তুলে ফেলল 'থ্রি-লায়ন্স' ব্রিগেড ৷ 22 বছর বাদে ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের প্রথমদিন অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার সেঞ্চুরি করলেন দুই ইংরেজ ওপেনার বেন ডাকেট এবং জ্যাক ক্রলি ৷ শতরান এল তিন নম্বর ব্যাটার ওলি পোপেরও ৷ এর আগে টেস্ট ক্রিকেটের একই ইনিংসে কোনও দলের প্রথম তিন ব্যাটারের ঝুলিতে সেঞ্চুরির নজির নেই ৷ ফলত ডাকেট, ক্রলি এবং পোপের কীর্তিতে বিশ্বরেকর্ডে নাম তুলল ইংল্য়ান্ড ৷ নটিংহ্য়ামে চারদিনের টেস্টে এদিন টস জিতে ইংল্য়ান্ডকে প্রথমে ব্য়াট করতে পাঠানোর দুঃসাহস দেখান জিম্বাবোয়ে অধিনায়ক ক্রেইগ এরভাইন ৷ সুযোগের সদ্ব্য়বহার করতে ভোলেননি ইংরেজ ব্য়াটাররা ৷ সামনেই ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্য়াচের সিরিজ ৷ যে সিরিজ দিয়ে পরবর্তী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ অভিযান শুরু হচ্ছে দু'দলের ৷ তার আগে এদিন ব্লেসিং মুজারবানি, ভিক্টর নিয়াউচি, সিকন্দর রাজাদের বিরুদ্ধে ড্রেস রিহার্সালটা ভালোই সেরে নিলেন ইংরেজ ব্য়াটাররা ৷

ওপেনিং জুটিতে 231 রান তোলেন ডাকেট এবং ক্রলি ৷ দু'জনেরই পঞ্চম টেস্ট শতরান এল এদিন ট্রেন্টব্রিজে ৷ ক্রলি ধীরে শুরু করলেও ডাকেট খেলেন 'বাজবল' ক্রিকেট ৷ বাঁ-হাতি ওপেনারের 140 রান এল 134 বলে ৷ মারলেন 20টি চার এবং দু'টি ছক্কা ৷ ক্রলি 171 বলে করলেন 124 রান ৷ মারলেন 14টি চার ৷ তিন নম্বরে নামা ওলি পোপও ডাকেটেকে অনুসরণ করেন ৷ 24টি চার এবং জোড়া ছক্কায় দিনের শেষে 163 বলে 169 রানে অপরাজিত তিনি ৷ টেস্ট ক্রিকেটে এদিন অষ্টম শতরান এল পোপের ব্য়াটে ৷ তাঁর শতরানের সঙ্গে সঙ্গে চারশো রানের গণ্ডি পার করে ইংল্য়ান্ডও ৷ প্রথম তিনের ব্য়াটে শতরান এলেও লম্বা হয়নি জো রুটের ইনিংস ৷ মুজারবানির বলে 34 রানে ফেরেন ইংরেজ কিংবদন্তি ৷ ইনিংস লম্বা না-হলেও ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চম ব্য়াটার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে এদিন 13 হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন রুট ৷ দিনের শেষে তিন উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 498 রান তুলেছে ইংল্য়ান্ড ৷ যা টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একদিনে ওঠা পঞ্চম সর্বাধিক রান ৷ সর্বাধিক 588 রানের নজির (1936 বনাম ভারত) অবশ্য রয়েছে তাঁদেরই ঝুলিতে ৷ পোপের সঙ্গে ন'রান ক্রিজে রয়েছেন হ্য়ারি ব্রুক ৷ আরও পড়ুন: বাইশ বছর পর বিলেতে টেস্ট খেলতে নামছে জিম্বাবোয়ে, বিনামূল্যে দেখুন ঐতিহাসিক ম্য়াচ