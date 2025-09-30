অ্যাশেজের আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় ইংরেজ তারকার

অ্যাশেজের আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় ইংরেজ তারকার
অ্যাশেজের গত সংস্করণের প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট ছিলেন তারকা এই ইংরেজ অলরাউন্ডার ৷
Published : September 30, 2025 at 8:29 AM IST
হায়দরাবাদ, 30 সেপ্টেম্বর: গত মাসের শুরুতে ভারতের বিরুদ্ধে ওভাল টেস্টে হার বাঁচাতে ভাঙা কাঁধে নেমে পড়েছিলেন ব্য়াটিংয়ে ৷ দলের হার না-বাঁচলেও বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট অনুরাগীদের কুর্নিশ কুড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনি ৷ সেই ক্রিস ওকস অ্যাশেজ শুরুর আগে বিদায় জানালেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে ৷ গত সপ্তাহে অ্য়াশেজের জন্য ঘোষিত ইংল্য়ান্ড স্কোয়াডে জায়গা না-হওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত বছর ছত্রিশের ক্রিকেটারের ৷
সোমবার অবসর ঘোষণায় 14 বছরের ঈর্ষণীয় কেরিয়ারে ইতি টানলেন ইংরেজ অলরাউন্ডার ৷ তবে কাউন্টি এবং বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে অংশগ্রহণ চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন ওকস ৷ 2011 আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করা ওকস ইংল্য়ান্ডের হয়ে খেলেছেন 62টি টেস্ট, 122টি ওয়ান-ডে এবং 33টি টি-20 ম্য়াচ ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রায় চারশো (396) উইকেটের মালিক সোশাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন বার্তায় কেরিয়ারে ইতি টানার কথা ঘোষণা করেন এদিন ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে গত অ্যাশেজ সিরিজে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট ছিলেন ওকসই ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ভাঙা কাঁধ নিয়ে সিরিজ শেষ করা এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার 2025-26 অ্যাশেজ শুরুর আগে ফিটনেস ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে ছিলেন ৷ কিন্তু অ্যাশেজের জন্য সম্প্রতি ঘোষিত ইংল্য়ান্ড স্কোয়াডে তাঁর না-থাকা নিয়ে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ম্য়ানেজিং ডিরেক্ট জানিয়েছিলেন, ওকস তাঁদের পরিকল্পনায় নেই ৷ এরপর আড়াই বছরেরও বেশি সময় আগে দেশের হয়ে শেষ ওয়ান-ডে এবং টি-20 খেলা ক্রিকেটার দেওয়াল লিখনটা পড়তে পেরেছিলেন ৷
সোমবার অবসর ঘোষণায় তাই ওকস লেখেন, "অবশেষে মুহূর্তটা চলে এসেছে ৷ আমার মনে হয়ে এখনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আমার বিদায় জানানোর আদর্শ সময় ৷ ইংল্যান্ডের হয়ে খেলাটা আমার কাছে ছিল বাড়ির বাগানে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখার মতো ৷ সেই স্বপ্নপূরণ হওয়ায় আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করি ৷ গত 15 বছর ধরে থ্রি-লায়ন্স জার্সি গায়ে চাপিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে ইংল্য়ান্ডের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি আমি গর্বের সঙ্গে ফিরে ফিরে দেখব ৷"
Pleasure has been all mine. No regrets 🏴 pic.twitter.com/kzUKsnNehy— Chris Woakes (@chriswoakes) September 29, 2025
গত অ্যাশেজে 0-2 ব্যবধানে পিছিয়ে পড়া ইংল্য়ান্ড সিরিজের মাঝপথে স্কোয়াডে ডেকে নিয়েছিল ওকসকে ৷ আস্থার মর্যাদা দিয়েছিলেন এই অলরাউন্ডার ৷ লোয়ার-অর্ডারে নেমে ব্য়াট হাতে গুরুত্বপূর্ণ রান করার সঙ্গে 19টি উইকেট ঝুলিতে ভরে সিরিজ সেরার শিরোপ জিতে নিয়েছিলেন তিনি ৷ ওকস ইংল্যান্ডের 2019 বিশ্বকাপ এবং 2022 টি-20 বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যও বটে ৷ পাশাপাশি 173টি উইকেট নিয়ে ওয়ান-ডে'তে ইংল্যান্ডের পঞ্চম সর্বাধিক শিকারিও তিনি ৷
তারকা ক্রিকেটারের অবসর ঘোষণায় ইসিবি চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন বলেন, "ইংল্যান্ডের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা ক্রিসের মতো ক্রিকেটারদের কাছে আমরা ঋণী ৷ ইংল্য়ান্ড জার্সিতে ক্রিস গত 14 বছর ধরে যা উপহার দিয়েছে তার জন্য আমি তাঁকে অভিবাদন জানাই ৷"