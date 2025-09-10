সমস্যা সরিয়ে সুপার সিক্সে দাপুটে শুরুর খোঁজে ইস্টবেঙ্গল, সামনে ইউনাইটেড কলকাতা

সমস্যা সরিয়ে সুপার সিক্সে দাপুটে শুরুর খোঁজে ইস্টবেঙ্গল, সামনে ইউনাইটেড কলকাতা
কার্ড এবং চোট সমস্য়ায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে সুপার সিক্সের প্রথম ম্য়াচে পাবে না লাল-হলুদ ৷
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: গোড়ালির চোটে নেই সৌভিক চক্রবর্তী ৷ চোট এতটাই গুরুতর যে, সুপার সিক্সের ম্যাচে তাঁকে আর পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ ৷ গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদার এবং উইঙ্গার সায়ন বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও কার্ড সমস্যায় নেই ৷ সবমিলিয়ে চোট এবং কার্ড সমস্যাকে সঙ্গী করে কলকাতা লিগে সুপার সিক্স বা চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে বৃহস্পতিবার নামছে ইস্টবেঙ্গল ৷ নিজেদের মাঠে বিনো জর্জের লাল-হলুদের সামনে ইউনাইটেড কলকাতা ৷
চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে নামার আগে দলের তিন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের না-থাকা নিঃসন্দেহে সমস্যার ৷ সবচেয়ে বড় সমস্যা ছয় ভূমিপুত্রের নিয়মবিধি পালনের ক্ষেত্রে ৷ সুপার সিক্সের প্রথম ম্য়াচে নামার আগে কোচ বিনো জর্জ বলছেন, "কলকাতা লিগ দেশের কঠিনতম লিগ আমি আগেও বলেছি ৷ প্রতিটি দলই শক্তিশালী ৷ তাই ইউনাইটেড কলকাতাকে খাটো করে দেখার ভাবনা নেই ৷ এই পর্যায়ে তিনটি ম্যাচই কার্যত ফাইনাল ৷ আমরা যে কোনও চ্যালেঞ্জ সামলাতে তৈরি ৷ তিন সিনিয়র ফুটবলারের না-থাকাটা ধাক্কার ৷ তবে দলের বাকিরাও নিজেদের মেলে ধরতে তৈরি ৷"
চলতি লিগে প্রথমবার নিজেদের মাঠে খেলতে নামার আগে অবশ্য রাজারহাট-নিউটাউনে ফেডারেশনের মাঠে শেষ প্রস্তুতি সারল ইস্টবেঙ্গল ৷ চলতি মরশুমে কলকাতা লিগে শুরুটা দাপট দেখিয়ে না-হলেও ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা ৷ বিনো জর্জের কথায়, "আমাদের দলে ভূমিপুত্র অনেক রয়েছে ৷ অনেকদিন পরে আমরা নিজেদের মাঠে খেলতে নামব ৷ আশা করব সমর্থকরা প্রচুর সংখ্যায় মাঠ ভরাবেন ৷ তাঁদের সমর্থন আমাদের ভালো খেলতে উদ্বুদ্ধ করবে ৷" তিনটি ম্যাচে সাফল্যের উপর দাঁড়িয়ে খেতাবের ভাগ্য ৷ বিনো জর্জ তাই তিনটি ম্যাচকেই নকআউট বলছেন ৷
চোট সারিয়ে সুপার সিক্সের শুরুতেই ফিরছেন স্ট্রাইকার জেসিন টিকে ৷ গতবছর কলকাতা লিগের সর্বাধিক গোলস্কোরার দলে ফিরে আসায় স্বস্তি লাল-হলুদে। প্র্যাকটিসেও স্বচ্ছন্দ দক্ষিণী ফুটবলার ৷ ফিট হয়ে উঠেছেন মনোতোষ মাজিও ৷ ফলে গোল করার লোকের সংখ্যা বাড়ছে বিনো জর্জের দলে ৷ যা ভালো খবর ৷ পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে ছন্দে রয়েছেন ভানলালপেকা গুইতেও ৷ ম্যাচের রং পরিবর্তনে মিজোরামের ফুটবলার অনবদ্য পারফরম্যান্স মেলে ধরছেন ৷ সিনিয়র দলে সুযোগ পাওয়াকে পাখির চোখ করা গুইতে কলকাতা লিগে আরও বেশি গোল করে এবং করিয়ে অস্কার ব্রুজোঁর নজরে পড়তে চাইছেন ৷ ফলত সুপার সিক্স তাঁর সামনে আদর্শ প্ল্যাটফর্ম ৷ সবমিলিয়ে সমস্যা থাকলেও তা মানিয়ে নিয়ে সুপার সিক্সে দাপুটে শুরু করতে চায় ইস্টবেঙ্গল।