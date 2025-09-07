নিজেদের মাঠেই লিগে সুপার সিক্সের ম্য়াচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল, জানালেন শীর্ষকর্তা

নিজেদের মাঠেই লিগে সুপার সিক্সের ম্য়াচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল, জানালেন শীর্ষকর্তা
দায়িত্ব যাঁর উপর ছিল তিনি শীঘ্রই ক্লাবকে তৈরি করা মাঠ হস্তান্তর করে দেবেন বলে জানালেন লাল-হলুদ কর্তা ৷
Published : September 7, 2025 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: মাঠ তৈরি। ফলত কলকাতা লিগের আসন্ন সুপার সিক্সের খেলা ইস্টবেঙ্গল তাঁদের নিজেদের মাঠে খেলতে পারবে ৷ এই মর্মে রাজ্য ফুটবল সংস্থা এবং পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে লাল-হলুদের তরফে ৷ এমনটাই জানালেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷
আগামী 11 সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশনে সুপার সিক্সের খেলা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ ৷ সূচি দ্রুত প্রকাশ করা হবে। লিগের ম্যাচ কেন কলকাতা ছাড়িয়ে জেলার স্টেডিয়ামে হচ্ছে, সে ব্য়াপারে দর্শকদের ক্ষোভ ছিল ৷ কারণ তিন প্রধানের সদস্য-সমর্থকরা ক্লাবের খেলা নিজেদের মাঠে দেখতে চান ৷ চলতি বছরে ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকি দুই প্রধান মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং অবশ্য সুপার সিক্সে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ ৷ ফলে লিগ খেতাবের দৌড়ে তিন প্রধানের সম্মান বাঁচানোর গুরুদায়িত্ব ইস্টবেঙ্গলের উপর ৷
গ্রুপ-এ'তে প্রথম স্থানাধিকারী হিসেবে প্রথম ছ'য়ে জায়গা করে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু গ্রুপ পর্বের ম্য়াচ নিজেদের মাঠে ইস্টবেঙ্গল খেলতে পারছিল না কারণ মাঠ তৈরি ছিল না ৷ হকির জন্য তিন মাস মাঠ ছেড়ে দিতে হয় ৷ তারপর মাঠের স্বত্বাধিকার ফুটবলের হাতে আসলে তা উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয় ৷ ফলে মাঠ তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সময় দরকার ৷ সেই কারণে কলকাতা লিগে প্রাথমিক পর্বের খেলা ইস্টবেঙ্গল সহ লিগে অংশগ্রহণকারী সব দলকেই জেলার মাঠে খেলতে যেতে হয়েছিল ৷
লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, মাঠ তৈরির দায়িত্ব যাঁকে দেওয়া হয়েছিল সোমবার তিনি ক্লাবকে মাঠ হস্তান্তর করবেন ৷ অন্তত তিনবছর সামান্য রক্ষণাবেক্ষণ করলেই নিয়মিত খেলতে আর অসুবিধা হবে না বলে জানালেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা ৷ কলকাতা লিগের খেলা নিজেদের মাঠে হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দলের অনুশীলন কি ক্লাব মাঠে হবে ? দেবব্রত সরকার অবশ্য জানালেন, সেই বিষয়টি কোচ অস্কার ব্রুজোঁর উপর নির্ভর করছে ৷ কোচই বলেছিলেন মাঠকে উপযুক্ত করে তুলতে ৷ তাঁর কথামতই সবকিছু করা হয়েছে বলে জানালেন দেবব্রত সরকার ৷
20 সেপ্টেম্বর থেকে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল সুপার কাপের জন্য অনুশীলন শুরু করবে ৷ সেই সময় কলকাতা লিগে সুপার সিক্সের খেলা শেষ না-হলে নিজেদের মাঠে সিনিয়র দলের অনুশীলন দেখতে অনুরাগীদের অপেক্ষা বাড়াতে হবে ৷ দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তোকোসকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ষষ্ঠ বিদেশি কে লাল হলুদে ? দেবব্রত সরকারের উত্তরে জানালেন, বিষয়টি ম্যানেজমেন্ট দেখছে ৷ তবে মাদিহ তালাল ফিরে আসার সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত নেই ৷