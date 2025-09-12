বিদায়ী সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিসের দরাজ প্রশংসায় লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা

বিদায়ী সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিসের দরাজ প্রশংসায় লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা
সৌরভ দায়িত্বে এলে পরিচালন ব্য়বস্থা আরও সঠিক হবে বলে মত দেবব্রত সরকারের ৷
Published : September 12, 2025 at 8:35 PM IST
কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: মেয়াদ শেষে প্রাক্তন হতে চলেছে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায়ের ৷ পরিবর্তে পুনরায় রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা সিএবি'র মসনদে বসতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ক্রিকেট অ্য়াসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের নয়া প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌরভকে সমর্থনের কথা আগেই জানিয়েছে ৷ তবে মেয়াদ ফুরোনোর আগে স্নেহাশিসেরও দরাজ প্রশংসা শোনা গেল ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের গলায় ৷
সাম্প্রতিক অতীতে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় যে অনিয়ম হয়েছে, তা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায় কড়া হাতে দমন করেছেন ৷ এ বিষয়ে দেবব্রত সরকার বলছেন, "যোগ্য প্রশাসকের কাজ করেছেন স্নেহাশিস ৷ সিএবি'তে যে সকল অনৈতিক কাজ হয়েছে তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন ৷ যোগ্য প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেছেন ৷" সিএবির বার্ষিক সাধারণ সভার আগে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তার এই প্রশংসা ময়দানের রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে ৷ স্নেহাশিসের পরিবর্তে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় যে বার্ষিক সভায় সভাপতি পদপ্রার্থী তা পরিষ্কার ৷ সবদিক থেকে সমর্থন এসেছে তাঁর দিকে ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও সৌরভকে সমর্থনের কথা আগেই জানিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা আশাবাদী সৌরভের হাতে সিএবি আরও সঠিকভাবে পরিচালিত চলবে ৷
সিএবি'র রাজনীতিতে ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল আসন্ন সুপার কাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন তুলে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়েছে ৷ পুরস্কারমূল্য কী হবে এবং কতজন বিদেশিকে খেলানো যাবে, এবিষয়ে প্রশ্ন রেখেছে 2023-24 মরশুমের সুপার কাপ বিজয়ীরা ৷ পাশাপাশি সুপার কাপ জিতলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন পর্বে/ এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে পারা যাবে কি না, সেটাও জানতে চেয়েছে তাঁরা ৷ লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা জানালেন, এএফসিতে খেলার ব্যাপারে মৌখিক নিশ্চয়তা ফেডারেশনের তরফে পাওয়া গিয়েছে ৷
পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব বা গোয়ার মধ্যে যে কোনও একটি জায়গায় সুপার কাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে ফেডারেশনের সঙ্গে মৌখিক আলোচনার পর জানালেন দেবব্রত সরকার ৷ কলকাতায় হওয়ার কথা থাকলেও মাঠের অপ্রতুলতা এবং যুবভারতীর ভাড়া বাবদ প্রচুর অর্থ প্রতিবন্ধকতার কাজ করছে ৷ কেবল ইস্টবেঙ্গল নয় ৷ কেরালা ব্লাস্টার্স, মুম্বই সিটি এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি ও ওড়িশা এফসি'র মতো দলগুলো এখনও সুপার কাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়নি ৷ এই ক্লাবগুলোর মধ্যে দু'টি ক্লাব টুর্নামেন্টের গঠন, আর্থিক যোগ ও ব্রডকাস্টিংয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে ৷
এদিকে আগামী রবিবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল বনাম ডায়মন্ড হারবার ম্য়াচ কলকাতা লিগের ভাগ্য গড়ে দিতে পারে ৷ লিগের আরও একটি ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল খেলবে ৷ সেই ম্যাচ নিজেদের মাঠে নৈশালোকে করতে না-পারার অপরাগতা স্বীকার করে নিয়েছেন দেবব্রত সরকার ৷ তিনি জানিয়েছেন, ইস্টবেঙ্গল মাঠ থেকে 12-13 লক্ষ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে ৷
দেবব্রত সরকার বলছেন, "দুর্ভাগ্যজনকভাবে পূর্ত দফতরের অধীনে যে গ্যালারি আছে, সেদিকে যে দু'টো ফ্লাডলাইট আছে সেদিকের সমস্ত প্লাগ খোলা ৷ তার চুরি হয়ে গিয়েছে ৷ বলতে খারাপ লাগলেও এটা বলতেই হচ্ছে ৷" ঘটনায় নজরদারি নিয়ে হতাশ লাল-হলুদ কর্তা বলেন, "জানি না কীভাবে এটা সম্ভব ৷ তবে খুব খারাপ ব্যাপার ৷" পূর্ত দফতর এ ব্য়াপারে ফের সাহায্য করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷