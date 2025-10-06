কিশোরভারতী নয়, শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ কল্যাণীতে খেলবে লাল-হলুদ

কিশোরভারতী নয়, শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ কল্যাণীতে খেলবে লাল-হলুদ
উদ্বোধনী ম্য়াচের জন্য কিশোরভারতী না-মেলায় জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ ৷
Published : October 6, 2025 at 1:07 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে হবে ম্য়াচ ৷ কিন্তু কলকাতা নয়, জেলা স্টেডিয়ামে ঢাকে কাঠি পড়ছে আইএফএ শিল্ডের ৷ বুধবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে শিল্ডের উদ্বোধনী ম্য়াচে ইস্টবেঙ্গল নামবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন শ্রীনিধি ডেকান এফসি'র বিরুদ্ধে ৷ উদ্বোধনী ম্যাচের জন্য কিশোরভারতী স্টেডিয়ামের অনুমতি না-পাওয়াতেই ভেন্যু বদল ৷ তবে দুই প্রধানের বাকি সবক'টি ম্যাচ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হবে ৷
কিশোরভারতীর পরিবর্তে কেন কল্যাণী স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচ ? আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তের কথায়, "কল্যাণী স্টেডিয়ামে ডার্বি আয়োজন করে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল ৷ সেই কথা মাথায় রেখেই ওখানে উদ্বোধনী ম্যাচ দেওয়া হয়েছে ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং সাংসদ পার্থ ভৌমিক উপস্থিত থাকবেন উদ্বোধনে ৷ ছোট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে ৷ ঢাকের বাদ্যিতে শুরু হবে শিল্ড ৷"
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো চারবছর পর ফের শতাব্দী প্রাচীন শিল্ড আয়োজন করছে রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷ শেষবার অভিজাত এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল 2021 সালে ৷ বুধবার থেকে শুরু হতে চলা প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে কলকাতার দুই প্রধান-সহ ছ'টি দল ৷ ইস্টবেঙ্গল, নামধারী এফসি এবং শ্রীনিধি ডেকান এফসিকে নিয়ে তৈরি হয়েছে গ্রুপ-এ ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব এবং গোকুলাম এফসি'কে নিয়ে তৈরি হয়েছে গ্রুপ-বি ৷ গত শনিবার আইএফএ আসন্ন শিল্ডের সূচি প্রকাশ করেছে ৷ দর্শকদের মাঠমুখী করতে ফাইনাল ছাড়া অন্যান্য সব ম্যাচ বিনা পয়সায় দেখার সুবিধাও থাকছে আসন্ন শিল্ডে ৷
ইস্টবেঙ্গল উদ্বোধনী ম্যাচ খেলার ঠিক পরদিনই অর্থাৎ, 9 অক্টোবর মোহনবাগান প্রতিযোগিতায় তাঁদের প্রথম ম্য়াচ খেলবে গোকুলাম কেরালা এফসি'র বিরুদ্ধে ৷ যেটি অনুষ্ঠিত হবে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ৷ ইস্টবেঙ্গলও তাঁদের দ্বিতীয় ম্যাচ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে খেলবে 14অক্টোবর ৷ প্রতিপক্ষ নামধারী এফসি । 15 অক্টোবর মোহনবাগান দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে ৷
ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগেও ফুটবলার নথিভুক্ত করার নিয়ম করা থাকছে এবারের শিল্ডে ৷ এদিকে সোমবার বিকেলে মোহনবাগান শিল্ডের প্রস্তুতিতে নামছে ৷ তিনদিনের প্রস্তুতিতে আইএফএ শিল্ডে খেলতে নামবে হোসে মোলিনার ছেলেরা ৷ অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার নথিভুক্ত করার জন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চায় ৷ প্রতিপক্ষ দল কতজন সিনিয়র ফুটবলারকে নথিভুক্ত করাচ্ছে তা লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট দেখে নিতে চায় ৷ ইতিমধ্যে কলকাতা লিগের বেশ কয়েকজন নজর কাড়া ভারতীয় ফুটবলারকে ডাকা হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেসিন টিকে'র মতো ফুটবলাররা ৷