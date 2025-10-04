শিল্ড শুরু বুধবার, উদ্বোধনী ম্য়াচে কঠিন চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের সামনে

শিল্ড শুরু বুধবার, উদ্বোধনী ম্য়াচে কঠিন চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের সামনে
প্রথম ম্য়াচে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেদের ৷
Published : October 4, 2025 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: ধারণা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ৷ সেইমতো আগামী 8 অক্টোবর ঢাকে কাঠি পড়ছে ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ডের ৷ চারবছর পর ফের অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট ৷ ইস্টবেঙ্গল বনাম ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন শ্রীনীধি ডেকান এফসি ম্যাচ দিয়ে ছয়দলীয় আইএফএ শিল্ডের বল গড়ানো শুরু হতে চলেছে ৷
ছ'টি দলকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করেছে আয়োজক আইএফএ ৷ প্রথম গ্রুপে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল, নামধারি এফসি'র সঙ্গে রয়েছে শ্রীনীধি ডেকান এফসি ৷ দ্বিতীয় গ্রুপে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, ইউনাইটেড স্পোর্টস এবং গোকুলাম কেরালা এফসি ৷ শনিবার আইএফএ কার্যালয়ে আসন্ন শিল্ডের সূচি প্রকাশ করেন সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত ৷ উল্লেখ্য, প্রাথমকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সময় নিয়ে শিল্ডে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হয়েছে মোহনবাগান ৷
বুধবার উদ্বোধনী ম্য়াচে ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামার পরদিন অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার 9 অক্টোবর মোহনবাগান প্রথম ম্য়াচ খেলবে শিল্ডের ৷ প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালা এফসি ৷ ইস্টবেঙ্গল তাঁদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে 14 অক্টোবর ৷ প্রতিপক্ষ নামধারি এফসি ৷ 15 অক্টোবর মোহনবাগান দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের মুখোমুখি হবে ৷ গ্রুপ পর্বে দুই শীর্ষস্থানীয় দল 18 অক্টোবর মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হবে ৷
আইএফএ সচিব জানিয়েছেন, শিল্ডের মূল ফোকাস থাকবে ভালো ম্য়াচ আয়োজন করার দিকে ৷ তাই উদ্বোধনে খুব একটা আড়ম্বর থাকছে না ৷ তবে উদ্বোধনী ম্যাচের আগে ছোট একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে ৷ সবকিছু ছাপিয়ে কলকাতার ফুটবল অনুরাগীদের কাছে সবচেয়ে বড় খবর যে, আইএফএ শিল্ড ফিরছে চারবছর প্রতীক্ষার পর ৷ কলকাতার মধ্যেই প্রথম ম্যাচ আয়োজনের ভাবনা রয়েছে আইএফএ'র ৷ সেভাবে প্রস্তুতি চলছে ৷ দুই প্রধান কলকাতাতেই খেলবে বলে আশ্বস্ত করছেন অনির্বাণ দত্ত ৷ অন্য দলগুলোর খেলা নৈহাটী, কল্যাণী স্টেডিয়ামে হবে বলে জানালেন তিনি ৷
ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান আইএফএ শিল্ডে অংশ নেওয়ায় সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ফাইনালের প্রত্যাশা রেখে ফাইনাল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজনের কথা জানিয়েছে আইএফএ ৷ অনির্বাণ দত্ত বলছেন, "যদি ষাট হাজার দর্শকের উপস্থিতি হয় তাহলে যুবভারতীতে খেলা হবে ৷ 10 হাজার দর্শক হওয়ার মত ম্যাচ হলে ফাইনাল কিশোরভারতীতে হতে পারে ৷ আবার তার থেকে কম দর্শক হতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকলে নৈহাটীতে ম্যাচ হবে ৷ পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ অংশগ্রহণকারী দলগুলো কি সিনিয়র দল নিয়ে খেলতে আসছে ? প্রশ্নের উত্তরে আইএফএ সচিব জানান, সেভাবেই তাঁরা সম্মত হয়েছে ৷ বিদেশি ফুটবলার নিয়েই আসছে সবক'টি দল ৷ সবমিলিয়ে পুজোর আনন্দ শেষ হতেই ফুটবলের উৎসবে বাংলা ৷ যা সুপার কাপে প্রস্তুতিও বটে ৷