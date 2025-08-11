কলকাতা, 11 অগস্ট: ডুরান্ড কাপ এবং কলকাতা লিগ সমান্তরালভাবে চলায় ফুটবলারদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যায় ইস্টবেঙ্গল থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷ ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে ব্যবহার করতে হচ্ছে ফুটবলারদের ৷ রবিবার ডুরান্ড কাপে যাঁরা পুরো সময় মাঠে ছিলেন তাঁদের কলকাতা লিগে ব্যবহারের অর্থ বাড়তি পরিশ্রমের দিকে ঠেলে দেওয়া ৷ তবে মঙ্গলবার কলকাতা লিগে রেলওয়ে এফসি'র বিরুদ্ধে নামার আগে এতকিছু মাথায় রাখতে রাজি নন ডেভলপমেন্ট কোচ বিনো জর্জ ৷
বিনো জর্জ জানাচ্ছেন, তাঁর পুরো দল পরিবারের মত ৷ প্রয়োজনে যাকে যখন ব্যবহারের প্রয়োজন করা হবে ৷ মঙ্গলের ম্যাচে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন প্রভাত লাকরা এবং ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা ৷ ডুরান্ড কাপে রবিবার পুরো সময় খেলেছেন প্রভাত ৷ মঙ্গলবার তাঁকে যদি খেলানো হয় তাহলে 48 ঘণ্টার ব্যবধানে জোড়া ম্য়াচ খেলতে হবে তাঁকে ৷ ডুরান্ডে বায়ুসেনার বিরুদ্ধে ডেভিড যদিও খেলেছেন পরিবর্ত হিসেবে অল্প সময়ের জন্য ৷ তারই মধ্যে গোল পেয়েছেন ৷ ফলত কলকাতা লিগে স্ট্রাইকার সমস্যা মেটাতে বিনো জর্জেরও দলে ডেভিডকে দরকার ৷ এরই মধ্যে অবশ্য ভালো খবর স্ট্রাইকার মনোতোষ মাজি ফিরছেন ৷ ফলে রেলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার সমস্যা মিটতে পারে।
কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের বিরুদ্ধে কোনওক্রমে জিতে এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট টেবিলে তিনে ৷ তবে যদি-কিন্তুর উপরে দাঁড়িয়ে পরবর্তীতে সুপার সিক্সে পৌঁছনো তাঁদের কাছে কঠিন হতে পারে ৷ বিনো জর্জ অবশ্য জানাচ্ছেন, পয়েন্ট টেবিলের অবস্থানে তাঁর দল আগ্রহী নয় ৷ বাকি চার ম্যাচের সবক'টি জিততে চান তাঁরা ৷ অর্থাৎ, বাকি ম্য়াচগুলো বিনোর ছেলেদের কাছে অস্তিত্বরক্ষার লড়াই ৷
এদিকে ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল সূচি নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত ৷ শেষ আটে ডার্বি হতে পারে, এহেন সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ৷ দুই প্রধানকে শুরুতে লড়িয়ে দিয়ে দর্শক উপস্থিতির ফায়দা তুলতে চায় কর্তৃপক্ষ ৷ সেই কারণে প্রায় প্রতিবছর একই গ্রুপে রাখা হয় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে ৷ তবে এবার তা হয়নি ৷ অবশ্য নিজ নিজ গ্রুপ থেকে শীর্ষে থেকেই কলকাতার দুই জায়ান্ট শেষ আটে পৌঁছেছে ৷ ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ৷ যদিও ডুরান্ড কমিটি শেষ আটের ড্র করতে চাইছে বলেও খবর ৷ বলা হচ্ছে মঙ্গলবারের আগে ছবিটা পরিষ্কার হবে না।
এদিকে আবার সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে দুই ক্লাবের কাছে 17 অগস্ট ডার্বির চিঠি পৌঁছে গিয়েছে ৷ তবে বিষয়টি প্রকাশ করতে নিষেধ করা হচ্ছে ৷ ফলত দুই প্রধানের মিডিয়া ম্যানেজাররা ডার্বি নিয়ে প্রশ্ন সাংবাদিক সম্মেলনে করার অনুমতি দিচ্ছেন না। অদ্ভূতভাবে পুরো বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে ৷ আসলে নকআউট পর্বে দুই প্রধানের কোনও এক প্রধান ম্যাচ হেরে গেলে ডার্বি আর হবে না ৷ দর্শক উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে লভ্য়াংশ হাতছাড়ার ভয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ ৷
ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলছেন, "জানি না ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ কী ঠিক করবে ৷ তবে প্রতিপক্ষ যেই হোক আমরা প্রস্তুত ৷" অন্যদিকে মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনাও জানালেন, তাঁরা নকআউটের জন্য তৈরি ৷ সবমিলিয়ে কোয়ার্টারে ডার্বি হোক বা না-হোক আবহ গরম হতে শুরু করেছে ৷