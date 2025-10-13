প্রতিপক্ষকে চূড়ান্ত সমীহ, ডার্বি নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে নামধারী জয়ে চোখ ব্রুজোঁর

প্রতিপক্ষকে চূড়ান্ত সমীহ, ডার্বি নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে নামধারী জয়ে চোখ ব্রুজোঁর
শ্রীনিধি'র বিরুদ্ধে ভারতীয় রক্ষণ খেলালেও কেভিন সিবিলে শুরু করতে পারেন মঙ্গলবার ৷ ড্র করলেই ফাইনাল নিশ্চিত হলেও জয় ছাড়া ভাবছেন না ব্রুজোঁ ৷
Published : October 13, 2025 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: কলকাতার দুই প্রধানের পর চলতি আইএফএ শিল্ডে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ নামধারী এফসি ৷ তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ম্য়াচে নামার আগে তো সতর্ক থাকতেই হবে ৷ মঙ্গলবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্য়াচে নামার আগে তেমনটাই জানালেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ ড্র করলেই ফাইনাল নিশ্চিত ৷ খেতাবি লড়াইয়ে আবার সামনে পড়তে পারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ৷ কিন্তু নামধারীর বিরুদ্ধে নামার আগেরদিন কেবল আগামিকালের ম্যাচেই চোখ স্প্যানিয়ার্ডের ৷
শ্রীনিধি ডেকানের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিতে শিল্ড অভিযান শুরু করলেও দলের খেলায় সন্তুষ্ট ছিলেন না অস্কার ব্রুজোঁ ৷ দ্বিতীয় ম্যাচের প্রতিপক্ষ নামধারী এফসিও প্রথম ম্যাচে জয় পেয়ে ফাইনালের রাস্তা খুলে রেখেছে ৷ তাই খাতায়-কলমে এগিয়ে থাকলেও মঙ্গলবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে নামার আগে ব্রুজোঁর সাজঘর জুড়ে সতর্কতা ৷ প্রভাত লাকরা, রামসাঙ্গা তলাইচুন ছাড়া সকলেই ফিট ৷ সাউল ক্রেসপোকে ঘিরে শঙ্কা থাকলেও তা উড়িয়ে দিলেন কোচ ৷ তবে নামধারীর বিরুদ্ধে একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ শ্রীনিধি'র বিরুদ্ধে ভারতীয় রক্ষণ খেলালেও কেভিন সিবিলে শুরু করতে পারেন মঙ্গলবার ৷ দুই প্রান্তে বিপিন সিং এবং সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মাঝখানে একটু নীচ থেকে শুরু করতে পারেন হামিদ আহদাদ ৷ মিগুয়েল ফিগেরার পাশে থাকবেন মহম্মদ রশিদ ৷ প্র্যাকটিসে বাড়তি জোর দেওয়া হল সেটপিসে ৷
কর্নার থেকে একের পর এক হেড দিয়ে গোলের চেষ্টায় হামিদ, হিরোশি, রশিদরা ৷ প্রতিপক্ষ নিয়ে বিশ্লেষণে অস্কার ব্রুজোঁ বলেন, "নামধারী এফসি কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ একেবারেই সহজ খেলা হবে না। ওরা বল ধরে খেলতে বেশি পছন্দ করে ৷ দু'জন ফুটবলারের মধ্যে দূরত্ব খুব কম রেখে খেলা তৈরি করে ওরা ৷" লাল-হলুদ কোচ আরও জানান, ডুরান্ড কাপে জয় পেলেও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট লড়াই দিয়েছিল নামধারী ৷ ডুরান্ডের ফাইনালে পৌঁছতে না-পারা যে তাঁকে এখনও হতাশ করে, তা স্পষ্ট করলেন ব্রুজোঁ ৷
The Kishore Bharati Krirangan is all set to host the Group A decider! 🏟️— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 13, 2025
Entry to the match is free for all spectators. 💪
🆚 Namdhari FC
⏰ 2.30 PM tomorrow
📺 Live on the SSEN app#JoyEastBengal #IFAShield pic.twitter.com/dg4BaIYp60
অঙ্ক বলছে ড্র করলেই ফাইনালের টিকিট মিলবে ৷ তবে লাল-হলুদ হেডস্যর জয় ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে নারাজ ৷ এদিকে অনুশীলন পুরোদমে শুরু করে দিলেও নামধারীর বিরুদ্ধে নামতে পারবেন না হিরোশি ইবুসুকি ৷ তবে পারফরম্যান্স এক্ষেত্রে ইস্যু নয় ৷ জাপানি স্ট্রাইকারের আইটিসি এখনও এসে পৌঁছয়নি বলে জানালেন ব্রুজোঁ ৷ সোমবারের মধ্যে তা চলে এলে নামতে পারবেন ৷ তবে সেই সম্ভাবনা ভীষণই ক্ষীণ ৷