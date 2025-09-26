গ্রুপ পর্বে ইস্ট-মোহন ডার্বি 31 অক্টোবর, একনজরে তিন প্রধানের সুপার কাপের সূচি
এসিএল-টু'য়ের চ্যালেঞ্জ সামলে সুপার কাপে অংশ নিতে চলেছে মোহনবাগান এবং এফসি গোয়া ৷
Published : September 26, 2025 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: পুরোটা না-হলেও সুপ্রিম নির্দেশে আইএসএল জট অনেকটাই কেটেছে ৷ দেশের সর্বোচ্চ লিগ কবে শুরু হচ্ছে তা স্পষ্ট না-হলেও কথামতো বৃহস্পতিবার সুপার কাপের গ্রুপবিন্যাস ও সূচি ঘোষণা করে দিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ ওড়িশা এফসি খেলতে অস্বীকার করায় 12টি আইএসএল ক্লাব এবং চারটি আই লিগ ক্লাবকে অনুষ্ঠিত হবে এবারের সুপার কাপ ৷ 25 অক্টোবর ইস্টবেঙ্গল বনাম রিয়াল কাশ্মীর ম্য়াচ দিয়ে ঢাকে কাঠি পড়ছে টুর্নামেন্টের ৷ একইদিনে মোহনবাগান খেলবে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে ৷
তবে সবকিছু ছাপিয়ে চর্চায় ইস্ট-মোহন কলকাতা ডার্বি ৷ মরশুম শুরুতে ডুরান্ড কাপে একই গ্রুপে না-থাকলেও কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই প্রধান ৷ তবে সুপার কাপের গ্রুপ পর্বেই একে অপরের মুখোমুখি দুই দল ৷ আগামী 31 অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ডার্বি ৷ গ্রুপ-এ'তে কলকাতার দুই প্রধানের পাশাপাশি রয়েছে চেন্নাইয়িন এফসি এবং আই লিগের ক্লাব রিয়াল কাশ্মীর ৷ চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ সামলে সুপার কাপ চ্য়ালেঞ্জ সামলানো রীতিমতো কঠিন সবুজ-মেরুনের কাছে ৷
16টি দলকে ভাগ করা হয়েছে চারটি গ্রুপে ৷ বেঙ্গালুরু এফসি, পঞ্জাব এফসি এবং আই লিগের দল গোকুলাম কেরালা এফসি'র সঙ্গে কলকাতার আরেক প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং রয়েছে গ্রুপ-সি'তে ৷ 30 অক্টোবর বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্য়াচ খেলবে সাদা-কালো ৷ পরদিনই গ্রুপের শেষ ম্য়াচে মুখোমুখি হবে ইস্ট-মোহন ৷ যা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা মারগাঁওয়ের ফতোরদা স্টেডিয়ামে ৷ গোয়ার অনুষ্ঠিত হতে চলা টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্য়াচ এবং ফাইনাল ম্য়াচও আয়োজিত হবে ফতোরদা স্টেডিয়ামে ৷
The 2025-26 #AIFFSuperCup draw is out 🏆#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/JxVyFYUAbo— Indian Football Team (@IndianFootball) September 25, 2025
গতবারের সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন এফসি গোয়া গ্রুপ-বি'তে জায়গা করে নিয়েছে জামশেদপুর এফসি, নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড এবং ইন্টার কাশীর সঙ্গে ৷ গতবার সুপার কাপ জয়ের সুবাদে মোহনবাগানের সঙ্গে তাঁদেরও এসিএল-টু ম্য়াচ রয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও ফেডারেশনের এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে মানোলো মার্কুয়েজ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ মোহনবাগানের চার বিদেশি খেলানোর আর্জি হওয়ায় সবক'টি দল ছ'জন করে বিদেশিই খেলাতে পারবে সুপার কাপে ৷
প্রত্যেক গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দল পৌঁছে যাবে সেমিফাইনালে ৷ সেখান থেকে ফাইনালে যোগ্যতা অর্জন করবে দু'টি দল ৷ ফলত গ্রুপে একটি ম্য়াচে হোঁচট খাওয়া মানে পরের পর্বে পৌঁছনো নিয়ে সংশয় ৷ তাই গ্রুপ পর্বের ম্য়াচগুলোকে কার্যত নকআউট ধরেই এগোতে হবে দলগুলোকে ৷ দেখে নেওয়া যাক কলকাতার তিন প্রধানের সূচি-
- ইস্টবেঙ্গল:
- বনাম রিয়াল কাশ্মীর- 25 অক্টোবর
- বনাম চেন্নাইয়িন এফসি- 28 অক্টোবর
- বনাম মোহনবাগান- 31 অক্টোবর
- মোহনবাগান:
- বনাম চেন্নাইয়িন এফসি- 25 অক্টোবর
- বনাম রিয়াল কাশ্মীর- 28 অক্টোবর
- বনাম ইস্টবেঙ্গল- 31 অক্টোবর
- মহামেডান:
- বনাম বেঙ্গালুরু এফসি- 30 অক্টোবর
- বনাম পঞ্জাব এফসি- 2 নভেম্বর
- বনাম গোকুলাম কেরালা- 5 নভেম্বর