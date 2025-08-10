কলকাতা, 10 অগস্ট: গত ম্য়াচে নামধারিকে হারাতে বেগ পেতে হলেও জয়ের সঙ্গেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ডুরান্ডের শেষ আট ৷ তাই রবিবার কিশোরভারতীতে বায়ুসেনার বিরুদ্ধে খাতায়-কলমে নিয়মরক্ষার ম্য়াচ ইস্টবেঙ্গলের ৷ ফলত বায়ুসেনার বিরুদ্ধে একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর ৷ আগামী 17 অগস্ট কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ইস্টবেঙ্গলের ৷ সেই ভাবনার কথা মাথায় রেখেই আজকের ম্য়াচ বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে রাখতে চাইছেন লাল-হলুদ কোচ ৷
তবে নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও লাল-হলুদ কোচ প্রতিপক্ষকে হাল্কাভাবে নিতে নারাজ ৷ শনিবার তিনি বলেন, "জয়ের ছন্দ ধরে রাখাই লক্ষ্য ৷ শেষ আট নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় আমরা চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারব ৷ খাতায়-কলমে বায়ুসেনা দুর্বল দল হলেও আমরা ওদের সমীহ করছি ৷ কারণ সেনা দলগুলি যে কোনও বড় দলের বিরুদ্ধে সেরাটা উজাড় করে দেয় ৷ এই ম্যাচে আমরা যাবতীয় ভুলত্রুটি শুধরে নামতে চাই।"
দু'ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-এ'র শীর্ষে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ বায়ুসেনার দু'ম্য়াচে সংগ্রহ মাত্র এক পয়েন্ট ৷ ফলে তাদের পরের পর্বে ওঠার সম্ভাবনা একেবারেই নেই ৷ দু’য়ে থাকা নামধারি এফসি'র পয়েন্টও ছয় ৷ ইস্টবেঙ্গল রবিবার হেরে গেলেও মুখোমুখি সাক্ষাতে নামধারিকে হারানোর ফলে শীর্ষে থেকেই পরের পর্বে যাবে ৷ ফলত গ্রুপের শেষ ম্যাচে দলে কিছু বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন অস্কার ৷ যেমন নামধারির বিরুদ্ধে কেভিন সিবিলে নেমেছিলেন পরিবর্ত ৷ শনিবার অনুশীলনে আনোয়ার আলির সঙ্গে আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডারকে খেলালেন অস্কার ৷ ফলে তাঁকে হয়তো প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে ৷
লাল-হলুদ কোচ বলেন, "25 জুন সিবিলে স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনে শেষ ম্যাচ খেলেছিল। তারপর ভারতে এসে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু করে ৷ গত ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে নামিয়েছিলাম ৷ রবিবার আরও বেশি সময় ওকে খেলাব ৷ শনিবার সাইডলাইনে সময় কাটিয়েছেন লালচুংনুঙ্গা ৷ ফলে তাঁকে নিয়ে হয়তো ঝুঁকি নেবেন না অস্কার ৷ তাঁর জায়গায় শুরু করতে পারেন প্রভাত লাকরা ৷ মাঝমাঠে মহম্মদ রশিদকে বিশ্রামে রেখে শুরুতে সম্ভবত জিকসন সিং ৷ তিনি জুটি বাঁধবেন সাউল ক্রেসপোর সঙ্গে। চলতি মরসুমের শুরু থেকেই ক্রেসপো অনেক বেশি ফিট ৷ স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে তাই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলছেন অস্কার ৷
16 Durand Cup titles 🏆. A humble reminder of the past. A fuel for the present! 🔴🟡— East Bengal FC (@eastbengal_fc) August 10, 2025
Matchday 3️⃣ 🆚 Indian Air Force FT
🏟️ Kishore Bharati Krirangan
⏰ 7 PM
📺 Live on Sony Sports Network & Sony LIV#JoyEastBengal #134thEditionofIndianOilDurandCup pic.twitter.com/T65gAcHnnG
নামধারির বিরুদ্ধে লাল-হলুদ জার্সিতে প্রথম ম্য়াচেই ছন্দে পাওয়া গিয়েছে ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার মিগুয়েল ফিগেরাকে ৷ গত ম্য়াচে পরিবর্ত হিসেবে অভিষেকে গোল করেছিলেন মরক্কোর স্ট্রাইকার হামিদ আহাদাদ ৷ রবিবার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের জায়গায় একাদশে শুরু করতে পারেন তিনি ৷ বিষ্ণুকেও রবিবার কিছু সময় খেলানোর কথা ভাবছেন লাল-হলুদ কোচ ৷