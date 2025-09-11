গতবারের খেতাবজয়ীদের সঙ্গে একই গ্রুপে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইস্টবেঙ্গলের কঠিন চ্যালেঞ্জ

গতবারের খেতাবজয়ীদের সঙ্গে একই গ্রুপে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইস্টবেঙ্গলের কঠিন চ্যালেঞ্জ
গতবারের চ্যাম্পিয়নের পাশাপাশি কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট ক্লাবও রয়েছে লাল-হলুদের একই গ্রুপে ৷
Published : September 11, 2025 at 3:35 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: প্রিলিমিনারি রাউন্ডে নম পেন ক্রাউন এফসি'র বিরুদ্ধে জয় এবং কিটচি এসসি'র বিরুদ্ধে ড্র করে ইতিহাসে পৌঁছেছে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা ৷ 1985-86 মরশুমে পুরুষ দলের চার দশক বাদে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে এবার লাল-হলুদের প্রমীলা ব্রিগেড ৷ চল্লিশ বছর আগে প্রতিযোগিতার নাম অবশ্য ছিল এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ সে যাইহোক, একই কৃতিত্বের অংশীদার ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের সামনে এবার কঠিন চ্যালেঞ্জ ৷
বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 2025-26 এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্র ৷ যেখানে গ্রুপ-বি'তে চিন, ইরান, উজবেকিস্তানের মত শক্তিধর দেশের ক্লাবগুলোর মুখোমুখি হতে হবে অ্য়ান্থনি অ্যান্ড্রুজ অ্যান্ড কোম্পানিকে ৷ গত মরশুমের চ্যাম্পিয়ন চিনের উহান জিয়াংদা উইমেন্স এফসি'র বিরুদ্ধে খেলতে হবে লাল-হলুদের প্রমীলা বাহিনীকে ৷ এছাড়া ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে বাকি দুই ক্লাব হল ইরানের বাম খাতুন এফসি ও উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফ ৷ বাম খাতুন গত মরশুমে ইরানের মহিলা প্রিমিয়র লিগের চ্যাম্পিয়ন এবং মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট ৷ তবে উজবেকিস্তানের ক্লাবটি অবশ্য প্রিলিমিনারি রাউন্ড খেলে ইস্টবেঙ্গলের মতোই প্রথমবার এই টুর্নামেন্টের যোগ্যতা অর্জন করেছে ৷
গত মরশুমে আইডব্লিউএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা পৌঁছে গিয়েছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাছাই পর্বে ৷ সেখানে টানা দু'টি ম্যাচে ভালো পারফর্ম করে মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছেন ফাজিলা ইকুয়াপুত, সঙ্গীতা বাসফোররা ৷ ওড়িশা এফসি'র পর দেশের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে পৌঁছে ইতিহাসও গড়েছে তাঁরা ৷
Our AWCL Group Stage draw is out 🔴🟡— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 11, 2025
We have been placed in Group B along with hosts Wuhan Jiangda WFC 🇨🇳, Bam Khatoon FC 🇮🇷 and PFC Nasaf 🇺🇿#JoyEastBengal #MoshalGirlsInAsia pic.twitter.com/Tv3GsXkT9z
এদিন চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ ড্র'য়ে 12টি ক্লাবকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে ৷ গ্রুপ-বি অর্থাৎ, ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপের ম্য়াচগুলির আয়োজন করবে চিনের উহান জিয়াংদা ক্লাব ৷ গ্রুপ পর্ব শেষে প্রত্যেক গ্রুপের সেরা দু'টি দল এবং সার্বিকভাবে দুটি সেরা তৃতীয়স্থানাধিকারী দল নকআউট পর্বে পৌঁছবে ৷ যে পর্ব শুরু হবে আগামী বছর মার্চে ৷ তার আগে গ্রুপ পর্বের ম্য়াচগুলি হবে চলতি বছর আগামী 17 থেকে 23 নভেম্বর ৷ ইরানের ক্লাবের বিরুদ্ধে আগামী 17 নভেম্বর মূলপর্বে যাত্রা শুরু লাল-হলুদের ৷
একনজরে ইস্টবেঙ্গলের সূচি:
- নভেম্বর 17: বনাম বাম খাতুন এফসি
- নভেম্বর 20: বনাম উহান জিয়াংদা
- নভেম্বর 23: বনাম পিএফসি নাসাফ
(সব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে চিনে)