ডার্বির আগে মোহনবাগানকে কটাক্ষ লাল-হলুদ শীর্ষকর্তার - DURAND CUP KOLKATA DERBY

ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালের আগে বাক্যবাণে পড়শি ক্লাবকে চাপে রাখার কৌশল লাল-হলুদ কর্তার ৷ কী বললেন তিনি ?

প্রতীকী ছবি (ETV Bharat)
Published : August 17, 2025 at 5:57 PM IST

কলকাতা, 17 অগস্ট: বড় ম্যাচ মানে মাঠের পাশাপাশি মাঠের বাইরেরও লড়াই ৷ মন্তব্য, পাল্টা মন্তব্যে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার কৌশল ৷ রবিবাসরীয় ডুরান্ড ডার্বির আগে মাঠের বাইরে সেই কথার লড়াই খুব একটা কানে না-এলেও ম্য়াচের আগেরদিন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷ পড়শি ক্লাবকে খোঁচা দিয়ে তিনি সাফ জানালেন ইস্টবেঙ্গল এখন খেলে সুপার জায়ান্টের সঙ্গে, মোহনবাগানের সঙ্গে নয় ৷

ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা এদিন বলেন, "কে এগিয়ে কে পিছিয়ে রয়েছে সেই ভিত্তিতে এই ম্য়াচ হয় না ৷ নির্দিষ্ট দিনে মানসিকভাবে যে দল এগিয়ে থাকে তারা বাজিমাত করে ৷ যে মস্তানিটা করতে পারে সে-ই জয় পায় ৷ গত কয়েকবছরে আমরা একটু একটু করে দলটাকে তৈরি করেছি ৷ আমরা তো আরেকটা দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শক্তিবৃদ্ধি করিনি ৷ আমরা লগ্নিকারীর সঙ্গে চুক্তির মধ্যে দিয়ে অস্তিত্ব ধরে রেখে দল গড়েছি ৷ এমনিতে ভারতীয় ফুটবলে চাহিদার থেকে ফুটবলারের জোগান কম ৷ তা সত্ত্বেও ভালোমানের বিদেশিকে একজোট করেছি ৷ আনোয়ার আলি, জিকসন সিং, এডমুন্ড লালরিনডিকা, বিপিন সিং, জয় গুপ্তাকে নিয়ে এসেছি ৷ মহেশের মত ফুটবলার রয়েছে ৷ পিভি বিষ্ণুরা উঠে আসছে।"

দেবব্রত সরকারের সংযোজন, "গতবছর আমাদের দল ভালো ছিল ৷ চোট-আঘাতজনিত নানা কারণে ভালো করতে পারেনি ৷ এবারও শক্তিশালী দল গড়েছি ৷ শুরুটা ভালো হয়েছে ৷ এমন একটা দল যাঁরা চোখে চোখ রেখে লড়বে ৷ আমরা তো এখন খেলি সুপার জায়ান্টের সঙ্গে ৷ তাহলে মোহনবাগানের লাফালাফি করে তো লাভ নেই ৷ আর হ্যাঁ, প্রাক মরশুমে দু'টো দলকে লড়িয়ে দেওয়ার এই প্রবণতা ভালো নয় ৷ দু'টো দল গ্রুপের এক নম্বর দল হিসেবে নকআউটে এসেছে ৷ তাঁদের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার তো কথা নয় ৷ আমরা তো ডুরান্ডে নতুন খেলছি না ৷ আগেও বহুবার দু'টো গ্রুপ থেকে সেরা হয়ে হয়তো ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছি ৷ নকআউটে আবার লটারি কোথা থেকে এল। বিষয়টি নিয়ে আগামী বছর কথা বলতে হবে ৷"

অতীতে একাধিক বড় ম্যাচের নায়ক, লাল-হলুদের বহুযুদ্ধের সাক্ষী আলভিটো ডি'কুনহা বলছেন, "মোহনবাগান এগিয়ে থাকলেও আমি সবসময় ইস্টবেঙ্গলের জয় চাইব। আগরতলায় আজ সাড়ে পাঁচটা থেকে প্রাক্তনদের ডার্বি ম্যাচ রয়েছে। তারপরেই আমরা টিভিতে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেখতে বসে যাব ৷" মহম্মদ রশিদের খেলতে না-পারা প্রসঙ্গে আলভি বলেন, "মহম্মদ রশিদ নেই তো কী হয়েছে, ইস্টবেঙ্গলের অন্য ফুটবলাররা নিশ্চয় আছে ৷ বড় ম্যাচে কে আছে, কে নেই তা নিয়ে ভাবলে চলে না ৷ তাছাড়া রশিদ বড় দলের বিরুদ্ধে পরীক্ষিত নয় ৷ আশা করি 2007 সালে যে জয় আমরা মাঠে ফেলে এসেছিলাম আজ সেই জয় দেখতে পাব।"

