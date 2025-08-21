কলকাতা, 21 অগস্ট: তিন প্রধানের বাইরে গিয়ে বাংলার দল হিসেবে ডুরান্ড জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে চিরাগ ইউনাইটেডের ৷ অধুনা লুপ্ত দলটি দেড় দশক আগে রাজধানীর মাটিতে নজির গড়েছিল ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দল কি পারবে সেই নজির গড়তে ? শনিবার সামনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ আলাদিন আজেরাইকে রুখে কিবু ভিকুনার ছেলেরা ইতিহাস গড়তে মরিয়া ৷ কোচও জানালেন আত্মতুষ্টি-ক্লান্তি সরিয়ে তাঁরা নিজেদের উজাড় করে দিতে তৈরি ৷
মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্যাচে বড় হারের জন্য রেফারিকে আংশিকভাবে দায়ী করছেন ডায়মন্ড হারবার কোচ ৷ তবে এখন সবকিছু অতীত ৷ এখন লক্ষ্য একটাই ডুরান্ড কাপ জয় ৷ দলের মালিক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় সম্ভবত ফাইনালে উপস্থিত থাকবেন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। সবমিলিয়ে বুধবার ডুরান্ড সেমিতে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছে টিম ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ দলের ফুটবল সচিব তথা প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে জানিয়ে গেলেন আত্মতুষ্টিতেই হার ইস্টবেঙ্গলের ৷
এদিকে 2-1 গোলে সেমিফাইনালে হেরে রেফারির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷ তবু ডায়মন্ড হারবার কর্তা আকাশ বন্দোপাধ্যায়, কোচ কিবু ভিকুনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ট্রফি বাংলায় রাখার আর্জিও জানালেন তিনি ৷ ফুটবলপ্রেমীদের উদ্দেশে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা বলেন, "যে কোনও কারণেই হোক ডায়মন্ড হারবার ফাইনালে গিয়েছে ৷ আমি চাইব সারা বাংলা ডায়মন্ড হারবারকে সাপোর্ট করুক ৷ আমি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কাছেও আবেদন করছি।"
সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্য়ান্স প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, "বাজে খেলেছি আজ আমরা। ডায়মন্ড হারবার আমাদের থেকে বেশি ভালো ফুটবল খেলেছে ৷ চান্স ফ্যাক্টর কাজ করে ৷ সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারিনি ৷ আমাদের থেকে ওরা ভালো খেলেছে ৷ এর বাইরে তো আর কিছু বলার নেই ৷" রেফারির সমালোচনায় দেবব্রত (নীতু) সরকার বলেন, "আমরা যখনই খেলা শুরু করি তখনই একটা কুণ্ডু, একটা অমুক এইরকম চলে আসে। আমার কাছে ওর ডকুমেন্টসটা আছে ৷ দ্বিতীয় গোলটা কী হয়েছে ? বলটা হাতে লাগল ৷ আমাদের পেনাল্টি দিল না কেন ? শেষে আমাদের ফুটবলারকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল ৷ তবে এসবের জন্য হেরেছি আমি বলব না ৷ আমরা খেলতে পারিনি তাই হেরেছি ৷"