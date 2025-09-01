ETV Bharat / sports

ডার্বি জেতানোর 15 দিনের মাথায় দিমি-বিদায় ইস্টবেঙ্গলে - EB PART WAYS WITH DIAMANTAKOS

গত মরশুমে খারাপ পারফরম্য়ান্সের কারণে গ্রিক স্ট্রাইকারে মোহভঙ্গ আগেই হয়েছিল লাল-হলুদ ম্য়ানেজমেন্টের ৷

EB PART WAYS WITH DIAMANTAKOS
দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস (EAST BENGAL MEDIA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 6:10 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: সপ্তাহদু'য়েক আগে ডুরান্ড কাপে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ডার্বির নতুন নায়কের তকমা পেয়েছিলেন ৷ যদিও পরের ম্য়াচেই একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করে ফের অনুরাগীদের রোষানলে পড়েছিলেন ৷ সে যাইহোক, ডুরান্ডে বড় ম্য়াচ জেতানো দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে আচমকাই ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল ৷ গ্রিক স্ট্রাইকারের সঙ্গে গোল্ডেন হ্য়ান্ডশেকের বিষয়টি সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল লাল-হলুদের তরফে ৷

পারস্পরিক সম্মতিতেই এই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে বলে ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছে। তবে গ্রিক স্ট্রাইকারের পরিবর্তে নতুন কোনও স্ট্রাইকারকে নিয়ে আসা হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের তরফে পাওয়া যায়নি ৷ তবে আইএসএলের কথা মাথায় রেখে ষষ্ঠ বিদেশি যে নেওয়া হবে, সে বিষয়টি পরিষ্কার ৷

2023-24 মরশুমে কেরালা ব্লাস্টার্স জার্সিতে আইএসএলে 13 গোল করেছিলেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ৷ ওই মরশুমে দেশের সর্বোচ্চ লিগের সর্বাধিক গোলদাতাকে পরের মরশুমেই ঘটা করে দলে অন্তর্ভুক্ত করায় ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু লাল-হলুদ জার্সিতে 2024-25 আইএসএলে নিজেকে মেলে ধরতে ব্যর্থ হন সমর্থকদের আদরের 'গ্রিক গড' ৷ গত মরশুমে আইএসএলে 19 ম্য়াচে মাত্র চার গোল ছিল দিয়ামান্তাকোসের নামের পাশে ৷ সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 27 ম্য়াচে ন'টি গোল করা গ্রিক স্ট্রাইকারকে নিয়ে মোহভঙ্গ হয়েছিল ম্য়ানেজমেন্টের ৷

দলবদলের শুরুতে ছেড়ে দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলেও চুক্তিজটে তা আটকে যাচ্ছিল বলে খবর ৷ পরবর্তীতে ডুরান্ড ডার্বিতে জোড়া গোল করে দলকে জেতালেও তাঁর ফুটবলে খুশি ছিলেন না কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ সেমিফাইনালে পরাজয়ের পর কোনও রাখঢাক না-করেই দলের বিদেশি স্ট্রাইকারের পারফরম্যান্স নিয়ে সরব হয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ইস্টবেঙ্গলে দিমি-বিদায় বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই মুহূর্তে ছুটিতে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দল ৷ দ্রুত শুরু হবে সুপার কাপের প্রস্তুতি ৷ তারই মাঝে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে দিয়ামান্তাকোসকে ছেঁটে ফেলল লাল-হলুদ ৷

সাউল ক্রেসপো সম্পর্কেও অনীহা রয়েছে কোচের ৷ কিন্তু স্প্যানিশ মিডফিল্ডার দেওয়াল লিখন পড়তে পেরে ডুরান্ড কাপে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন ৷ তবু পরবর্তীতে সাউলকেও যে ছেঁটে ফেলা হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না ৷ আপাতত দিয়ামান্তাকোসের বদলি ঘোষণার অপেক্ষা ৷ এদিকে ইতিহাস তৈরি করে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা সোমবার রাতেই শহরে পা দিচ্ছে ৷ প্রিলিমিনারি রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্য়াচে রবিবার কিটচি এসসি'র বিরুদ্ধে ড্র করে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে তাঁরা ৷ ওড়িশা এফসি'র পর দেশের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে এই কীর্তি গড়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷

আরও পড়ুন:

কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: সপ্তাহদু'য়েক আগে ডুরান্ড কাপে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ডার্বির নতুন নায়কের তকমা পেয়েছিলেন ৷ যদিও পরের ম্য়াচেই একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করে ফের অনুরাগীদের রোষানলে পড়েছিলেন ৷ সে যাইহোক, ডুরান্ডে বড় ম্য়াচ জেতানো দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে আচমকাই ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গল ৷ গ্রিক স্ট্রাইকারের সঙ্গে গোল্ডেন হ্য়ান্ডশেকের বিষয়টি সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল লাল-হলুদের তরফে ৷

পারস্পরিক সম্মতিতেই এই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে বলে ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছে। তবে গ্রিক স্ট্রাইকারের পরিবর্তে নতুন কোনও স্ট্রাইকারকে নিয়ে আসা হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের তরফে পাওয়া যায়নি ৷ তবে আইএসএলের কথা মাথায় রেখে ষষ্ঠ বিদেশি যে নেওয়া হবে, সে বিষয়টি পরিষ্কার ৷

2023-24 মরশুমে কেরালা ব্লাস্টার্স জার্সিতে আইএসএলে 13 গোল করেছিলেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ৷ ওই মরশুমে দেশের সর্বোচ্চ লিগের সর্বাধিক গোলদাতাকে পরের মরশুমেই ঘটা করে দলে অন্তর্ভুক্ত করায় ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু লাল-হলুদ জার্সিতে 2024-25 আইএসএলে নিজেকে মেলে ধরতে ব্যর্থ হন সমর্থকদের আদরের 'গ্রিক গড' ৷ গত মরশুমে আইএসএলে 19 ম্য়াচে মাত্র চার গোল ছিল দিয়ামান্তাকোসের নামের পাশে ৷ সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 27 ম্য়াচে ন'টি গোল করা গ্রিক স্ট্রাইকারকে নিয়ে মোহভঙ্গ হয়েছিল ম্য়ানেজমেন্টের ৷

দলবদলের শুরুতে ছেড়ে দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলেও চুক্তিজটে তা আটকে যাচ্ছিল বলে খবর ৷ পরবর্তীতে ডুরান্ড ডার্বিতে জোড়া গোল করে দলকে জেতালেও তাঁর ফুটবলে খুশি ছিলেন না কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ সেমিফাইনালে পরাজয়ের পর কোনও রাখঢাক না-করেই দলের বিদেশি স্ট্রাইকারের পারফরম্যান্স নিয়ে সরব হয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ইস্টবেঙ্গলে দিমি-বিদায় বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই মুহূর্তে ছুটিতে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দল ৷ দ্রুত শুরু হবে সুপার কাপের প্রস্তুতি ৷ তারই মাঝে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে দিয়ামান্তাকোসকে ছেঁটে ফেলল লাল-হলুদ ৷

সাউল ক্রেসপো সম্পর্কেও অনীহা রয়েছে কোচের ৷ কিন্তু স্প্যানিশ মিডফিল্ডার দেওয়াল লিখন পড়তে পেরে ডুরান্ড কাপে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন ৷ তবু পরবর্তীতে সাউলকেও যে ছেঁটে ফেলা হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না ৷ আপাতত দিয়ামান্তাকোসের বদলি ঘোষণার অপেক্ষা ৷ এদিকে ইতিহাস তৈরি করে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা সোমবার রাতেই শহরে পা দিচ্ছে ৷ প্রিলিমিনারি রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্য়াচে রবিবার কিটচি এসসি'র বিরুদ্ধে ড্র করে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে তাঁরা ৷ ওড়িশা এফসি'র পর দেশের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে এই কীর্তি গড়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

EAST BENGAL FCDIMITRIOS DIAMANTAKOSদিমিকে ছেড়ে দিল লাল হলুদইস্টবেঙ্গলEB PART WAYS WITH DIAMANTAKOS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.