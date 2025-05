ETV Bharat / sports

অস্কারের রুটিন মেনেই নয়া মরশুমের প্রস্তুতিতে সৌভিক, মন্দারমনিতে উদ্বোধন করলেন স্পোর্টস মিউজিয়াম - SOUVIK CHAKRABARTI

স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধনে জ্যোতির্ময়ী শিকদারের পাশে সৌভিক চক্রবর্তী ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 21, 2025 at 8:17 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 8:26 PM IST 2 Min Read

দিঘা, 21 মে: মরশুমের প্রথম প্রতিযোগিতায় বল গড়াতে এখনও বেশ লম্বা সময় হাতে রয়েছে ৷ তবে শক্তিশালী দল গঠনের পাশাপাশি যাঁদের ধরে রাখা হচ্ছে তাঁদের চলতে হচ্ছে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর ফিটনেস রুটিন মেনে। মন্দারমনিতে ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে তৈরি নয়া স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধনে এসে জানালেন সৌভিক চক্রবর্তী ৷ ইস্টবেঙ্গলে এখন নয়া ছয় বিদেশির সন্ধান চলছে ৷ তার মধ্যে প্যালেস্তাইনের মহম্মদ রশিদ এবং ব্রাজিলিয়ান মিগুয়েল ফিগেইরা চূড়ান্ত ৷ সার্বিয়ান সেন্টার-ব্য়াক ইভান মিলাদিনোভিচ শেষ মুহূর্তে হাতছাড়া। হাল না-ছেড়ে বিকল্পের খোঁজ চলছে ৷ একজন বিদেশি ডিফেন্ডারের পাশাপাশি ভালোমানের একজন ভারতীয় ডিফেন্ডারকেও চাইছে ইস্টবেঙ্গল। ফলত পঞ্জাব এফসি থেকে অভিষেক সিংকে নেওয়ার জন্য ঝাঁপাচ্ছে তাঁরা ৷ এমতাবস্থায় ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠের স্তম্ভ সৌভিক চক্রবর্তী আসন্ন মরশুম নিয়ে আশাবাদী। দলগঠনের ব্যাপারে খোঁজখবর নেই তাঁর কাছে। অনুশীলনের দিনক্ষণও এখনও জানানো হয়নি ৷ তবে বিগত মরশুমগুলোর মত লাল-হলুদ জার্সিতে আসন্ন মরশুমেও সেরাটা নিংড়ে দেওয়াই লক্ষ্য বাঙালি ফুটবলারের ৷ সৌভিকের বক্তব্য (ETV Bharat)

