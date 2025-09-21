ইউনাইটেড স্পোর্টস কাঁটা সরিয়ে 41তম লিগ খেতাবে চোখ ইস্টবেঙ্গলর

ইউনাইটেড স্পোর্টস কাঁটা সরিয়ে 41তম লিগ খেতাবে চোখ ইস্টবেঙ্গলর
40তম খেতাব জয়ের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ফের খেতাবের সামনে বিনো জর্জের ছেলেরা ৷
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: আইনি জটিলতা কাটিয়ে 40তম কলকাতা লিগ জয়ের খবর সবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে পৌঁছেছে ৷ তার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে লাল-হলুদের সামনে পরবর্তী লিগ জয়ের হাতছানি ৷ এত কম সময়ের ব্যবধানে কলকাতার কোনও দল দু'বার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলে মনে হয় না ৷ সে যাইহোক, সোমবার ঘরের মাঠে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে রুখে দিতে পারলে ফের খেতাব লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে ৷ তবে ড্র করে নয়, জিতেই ডাবল-ডিলাইট সেলিব্রেট করতে চাইছে বিনো জর্জ ও তাঁর দলবল ৷
ইতিমধ্যে আইএফএ ঘোষণা করেছে যে, সোমবার ইস্টবেঙ্গলকে তাঁদের ঘরের মাঠে ম্য়াচ শুরুর আগে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম গতবছরের খেতাব তুলে দেবেন ৷ চমকের শেষ এখানেই নয় ৷ চলতি লিগ খেতাবের নির্ণায়ক ম্যাচে দর্শকরা যাতে প্রচুর পরিমাণে মাঠে আসেন তাই বিনামূল্যে প্রবেশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে ৷ ময়দান বলছে ইস্টবেঙ্গলে ফের কলকাতা লিগের ট্রফি ঢোকা সময়ের অপেক্ষা ৷ সবমিলিয়ে দেবীপক্ষের শুরুতে জয়ের আবহ লাল-হলুদ আকাশে ৷
তবে এহেন পরিবেশে যাতে দলের মনোসংযোগে না চিড় ধরে সে ব্য়াপারে সতর্ক কোচ বিনো জর্জ ৷ শেষ ম্য়াচে নামার আগে চোট সমস্যা সেভাবে নেই লাল-হলুদ সংসারে ৷ সুপার সিক্সের গত দু'টি ম্যাচে দাপুটে জয়ের ধারা বজায় রাখার কথা বারবার ফুটবলারদের বলেছেন তিনি ৷ ম্য়াচের আগেরদিন বিনো জর্জের কথায়, "আমি ফুটবলারদের বলেছি এই ম্যাচের গুরুত্বের কথা ৷ ওরাও জানে পরিস্থিতির কথা ৷ আবেগ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ওরা ৷ সমর্থকদের সামনে লিগ জয়ের আনন্দের কথা ওরা জানে ৷ গত দু'টো ম্যাচের মতো আমরা জয় দিয়েই শেষ করতে চাই ৷"
বিনো যে ইউনাইটেডকে কোনওভাবে হাল্কা নিচ্ছেন না, তাও স্পষ্ট জানিয়েছেন ৷ লাল-হলুদ কোচের কথায়, "আমি আগেও বলেছি কলকাতা লিগের প্রতিটি দল শক্তিশালী ৷ প্রত্যেকটি ম্যাচ এখানে কঠিন ৷ ইউনাইটেড স্পোর্টসের খেলা আমি দেখেছি ৷ খুব ভালো দল ৷ আমাদের বিরুদ্ধে সব দলই সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে ৷ ফলে ম্যাচগুলো কঠিন হয়ে যায় ৷ তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং জয়ের জন্য নিজেদের নিংড়ে দিতে হবে ৷ ফুটবলারদের সে কথাই বলেছি ৷ ড্র করলে খেতাব নিশ্চিত তবে আমরা জয়ের জন্যই ঝাঁপাব ৷"
কোচ বিনো জর্জের এহেন মনোভাবই ইস্টবেঙ্গল ড্রেসিংরুমের রিংটোন ৷ সবমিলিয়ে জয় দিয়ে দেবীপক্ষ বরণ করার লক্ষ্যে আগামিকাল মিশন ইউনাইটেডে নামছে লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷