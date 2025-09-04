কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: "বাংলায় অনেক ভালো মহিলা ফুটবলার রয়েছে ৷ কিন্তু আমরা মার খাই আর্থিক সমস্যার কারণে ৷" শিলিগুড়ির রানিডাঙার সশস্ত্র সীমা বলের ক্যাম্প থেকে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন কল্যাণীর সঙ্গীতা বাসফোর ৷ হ্য়াঁ, ঠিকই ধরেছেন ৷ কম্বোডিয়ার মাটিতে সদ্য যাঁর গোলে প্রথমবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্ব নিশ্চিত হয়েছে ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের ৷ কিন্তু দেশে ফিরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ হয়নি সঙ্গীতার ৷ পেশার তাগিদে জাতীয় দলের ফুটবলারকে ছুটতে হয়েছে শিলিগুড়ি ৷
মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রিলিমিনারি রাউন্ডে কিটচি এসসি'র বিরুদ্ধে গত রবিবার ম্যাচ ছিল লাল-হলুদের ৷ সঙ্গীতার গোলে সেই ম্য়াচ ড্র করে মূলপর্বে পা রেখেছে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দল ৷ ওড়িশা এফসি'র পর দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে এই কীর্তি গড়েছে তাঁরা ৷ তবু বাংলা ফুটবলের পরিকাঠামো নিয়ে একরাশ হতাশা ঝরে পড়ল সঙ্গীতার গলায় ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় কল্যাণীর মেয়ে বলেন, "বাংলায় মহিলা ফুটবলে উন্নতি যে হচ্ছে না সেটা বলব না। তবে তা ধীর গতিতে হচ্ছে ৷ আরও কিছু টুর্নামেন্ট হওয়া দরকার ৷"
তাঁর সংযোজন, "বাংলায় মহিলা ফুটবলে আর্থিক সহায়তার বড্ড অভাব ৷ মেয়েদের ফুটবলে চাকরি খুব দরকার ৷ আমাদের পরিবার চালাতে হয় ৷ অধিকাংশজনকে এই পরিবার চালানোর দায় সামলাতে হয় ৷ পড়াশোনা-পরিবার চালানোর জন্য অর্থের দরকার ৷ তা জোগাড় করার জন্য খেপ খেলতে হয় আমাদের ৷ কিন্তু খেপ খেলা তো উচিত নয় ৷ ওখানে খেলতে গিয়ে চোট লাগলে কে দেখবে ৷ অথচ উপায় নেই ৷" আইডব্লুএলেও যে বাংলার ফুটবলারদের কম টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়, তাও জানালেন দেশের আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যা ৷
তবে আক্ষেপ সত্ত্বেও অদ্ভুত এক ভালোলাগা কাজ করছে কল্যাণীর ৷ কম্বোডিয়া থেকে ফেরার সময় বিমানবন্দরে মহিলা ফুটবল দল অনুরাগীদের যে অভ্যর্থনা পেয়েছে তাতে আপ্লুত বছর উনত্রিশের ফুটবলার ৷ মেয়েদের ফুটবল নিয়ে মাতামাতির বিষয়টা তাঁকে আনন্দ দিচ্ছে বলে জানালেন সঙ্গীতা ৷ টনি ক্রুজের ভক্তের কথায়, "এটা আমার প্রথমবার ইস্টবেঙ্গলে খেলা ৷ ভারতীয় দলের সাজঘর যেমন লাল-হলুদ সাজঘরের পরিবেশও তেমনই ৷ কোনও তফাৎ দেখতে পাইনি ৷ মনে হচ্ছিল জাতীয় দলের সঙ্গেই রয়েছি ৷ জিতে যখন ফিরলাম বিমানবন্দরে সমর্থকের চিৎকার শুনে গর্ব হচ্ছিল ৷ সমর্থকরা গান করছিল ৷ আমাদের মেয়েদের নাম ধরে গান গাইছিল দেখে আনন্দ পেয়েছি ৷"
𝗣𝗜𝗧𝗖𝗛𝗦𝗜𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗪 🎥 The goal that sealed our berth among the elite clubs in Asian women's football 💪🔴🟡🇮🇳#JoyEastBengal #AWCL #MoshalGirlsInAsia pic.twitter.com/CpkQqBzxbx— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 1, 2025
জীবনে প্রথমবার এত মানুষের সমর্থন, মানুষের ঢল চিৎকার করছে দেখে খুশি যেমন হয়েছেন, তেমনই আরও প্রত্যয়ী সঙ্গীতা ৷ আগেও প্রত্যয়ী ছিলেন বলেই এখানে আসা সম্ভব হয়েছে ৷ বাবা বছরতিনেক আগে প্রয়াত হয়েছেন ৷ মা ফুলঝুরি বাসফোর কল্যাণী হাসপাতালের সাফাই কর্মী ৷ সংগ্রামী জীবনে ফুটবল আঁকড়ে জীবনের রাজপথে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন সহজ ছিল না ৷ তাহলে কে জোগালেন সেই স্বপ্ন ৷ সঙ্গীতার গলায় মূক-বধির জ্যোতি মামার গল্প ৷ বাংলা তথা ভারতীয় মহিলা ফুটবলের পোস্টার গার্ল বলেন, "আমার মা চায়নি আমি ফুটবল খেলি ৷ মেয়ে হয়ে হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল ৷ সেইসময় কল্যাণীতে আমার বয়সী কোনও মেয়ে ফুটবল খেলত না ৷ আমিই প্রথম ৷ মা চায়নি, বাবার মনেও প্রশ্ন ছিল ৷ সেইসময় আমার জ্যোতি মামা এগিয়ে এসেছিলেন ৷ যিনি কথা বলতে পারেন না, কানেও শুনতে পান না ৷"
সঙ্গীতা আরও বলেন, "উনি নিজে ভালো ফুটবলার ছিলেন ৷ এসে মায়ের থেকে আড়াইশো টাকা নিয়ে আমাকে জার্সি কিনে দিয়েছিলেন ৷ মা-বাবাকে রাজি করিয়েছিলেন ফুটবল খেলায় অনুমতি দেওয়ার জন্য ৷ কথা বলতে না-পেরে, কানে শুনতে না-পেয়ে মানুষ কীভাবে ভালো ফুটবল খেলতে পারে, তা দেখে অবাক হয়েছিলাম ৷ উনি আমার অনুপ্রেরণা ৷"
Making it a habit to score in deciders! 🔥#JoyEastBengal #AWCL | Sangita Basfore pic.twitter.com/1nmvFMdBGD— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 3, 2025
আগামী 6 সেপ্টেম্বর শনিবার কৃষ্ণনগরে বাংলার হয়ে খেলার জন্য ফের মাঠে নামবেন ৷ কাজের জায়গায় উপস্থিতি জানান দিয়ে ফের বাংলা শিবিরে যোগ দেবেন সঙ্গীতা ৷ গত মরশুমে আইডব্লুএল খেলতে পারেননি কারণ সঙ্গীতার কাছে ক্লাবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি ছিল না ৷ কেবলমাত্র ভারতীয় দল এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের অনুমতি রয়েছে ৷ ফলত ভারতীয় শিবিরে গিয়ে ম্যাচ খেলার ঘাটতির জন্য অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সেই সময় কিছুটা জোর করেই কোচের থেকে সামান্য সময়-সুযোগের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে সঙ্গীতা হতাশ করেননি ৷ সেই থেকে শিক্ষা নিয়ে কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষকে ক্লাব ফুটবল খেলার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে শেষমেশ সঙ্গীতা ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন ৷
কিংবদন্তি বেমবেম দেবীকে আদর্শ করে আগামীর পথ গড়তে চান সঙ্গীতা ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অভিজ্ঞতা যে দেশের জার্সিতে কাজে লাগবে, তা মানছেন তিনি ৷ পরবর্তী লক্ষ্যের কথা জানাতে গিয়ে লাল-হলুদের তারকা বলেন, "আমার একটাই লক্ষ্য বিশ্বকাপ খেলা ৷ আমরা যাঁরা জাতীয় দলে আছি তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা ৷" ইস্টবেঙ্গলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জোড়া প্রিলিমিনারি ম্যাচ সঙ্গীতাকে ফিটনেস ধরে রাখতেই শুধু সাহায্য করেনি, বিশ্ব ফুটবলের ধারণাও অনেকটা স্পষ্ট করেছে ৷ যাতে ভর করেই আসন্ন এএফসি এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ার এবং বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারবেন বলে মনে করছেন সঙ্গীতা ৷