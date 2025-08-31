কলকাতা, 31 অগস্ট: পুরুষ সিনিয়র দলের বছরের পর বছর ধরে ব্যর্থতার ক্ষতে বর্তমান সময়ে প্রলেপ দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল মহিল দলের সাফল্য ৷ গতবছর ভারতসেরা হয়ে এ মরশুমে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছে 'মশাল গার্লস' ৷ আর প্রথম সুযোগেই বাজিমাত ৷ কম্বোডিয়ার নম পেন ক্রাউন এফসি'কে প্রথম ম্য়াচে হারানোর পর রবিবার প্রিলিমিনারি রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্য়াচে কিটচি এসসি'র বিরুদ্ধে ড্র করে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মূলপর্বে প্রবেশ করল ইস্টবেঙ্গল ৷ ওড়িশা এফসি'র পর দেশের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে এই যোগ্যতা অর্জন করে ইতিহাস গড়ল লাল-হলুদের মেয়েরা ৷
সবচেয়ে বড় কথা এদিন কম্বোডিয়ার মাটিতে ইস্টবেঙ্গলের নয়া ইতিহাস তৈরি হল এক বাঙালি ফুটবলারের গোলে ৷ সেদেশের ন্য়াশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এদিন কল্যাণীর মেয়ে সঙ্গীত বাসফোরের গোলে এদিন ম্য়াচে এগিয়ে গিয়েছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷ দ্বিতীয়ার্ধে হংকং'য়ের ক্লাবটি সেই গোল শোধ করলেও কলকাতা জায়ান্টদের পরবর্তী পর্বে পৌঁছনো আটকায়নি ৷ অর্থাৎ, জাতীয় দলের বাঙালি ফুটবলার সঙ্গীতার গোলেই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মূলপর্ব নিশ্চিত করল ইস্টবেঙ্গল ৷
রবিবার কম্বোডিয়ার মাটিতে দাপুটে ফুটবল শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ যা ম্য়াচের নবম মিনিটে গোলের স্বাদ এনে দেয় কলকাতার ক্লাবকে ৷ নম পেন ক্রাউনের বিরুদ্ধে দলের একমাত্র গোলদাতা ফাজিল ইকুয়াপুতের বাড়ানো বল ধরে 1-0 করে যান এদিন কল্য়াণীর মেয়ে সঙ্গীতা ৷ প্রথম গোলের আগে ও পরেও সুযোগ এসেছিল ভারতের সামনে ৷ কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হওয়ায় গোলসংখ্যা বাড়েনি ৷ সবমিলিয়ে এক গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ অ্যান্ড কোম্পানি ৷
FT | THE MOSHAL GIRLS ADVANCE TO THE AWCL GROUP STAGE! 💪🔴🟡#JoyEastBengal #MoshalGirlsInAsia pic.twitter.com/7fV0MOSmZk— East Bengal FC (@eastbengal_fc) August 31, 2025
পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে দ্বিতীয়ার্ধে কিটচি চাপ বাড়াতে থাকে ৷ 59 মিনিটে হংকংয়ের দলটি সমতাও ফিরিয়ে আনে ৷ মুই মেই হো 1-1 করলে চাপ বাড়ে ইস্টবেঙ্গলের ৷ কিন্তু বাকি সময়টা সেই চাপ দুরন্ত সামলায় লাল-হলুদ রক্ষণ ৷ পাল্টা বিপক্ষের গোলদুর্গেও হানা দেয় তাঁরা ৷ কিন্তু গোলের মুখ খুলতে পারেনি কোনও দলই ৷ ফলত প্রথম ম্যাচে দুরন্ত জয়ের পরে দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র ৷ চার পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে গ্রুপ-ই'র শীর্ষস্থানীয় দল হিসেবে মূলপর্বে পা রাখে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা ৷ 11 সেপ্টেম্বর মূলপর্বের ড্র ঘোষিত হবে ৷