ETV Bharat / sports

বুধে ডায়মন্ড হারবার এফসি'র বাধা সরিয়ে অস্কারের চোখ ডুরান্ড কাপে - DURAND CUP 2025

ধাপে ধাপে লক্ষ্যপূরণের মন্ত্রে ইস্টবেঙ্গল চ্যালেঞ্জ সামলাতে চান কিবু ৷ তবে ডার্বির রেশ সরিয়ে বুধে ডুরান্ডের শেষ চারে নামছে লাল-হলুদ ৷

DURAND CUP 2025
অস্কার ব্রুজোঁ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 19 অগস্ট: ডার্বি জয়ের রেশ এখনও লাল-হলুদ সমর্থকদের কাটেনি। অভিনন্দনের বন্যায় ভেসে চলেছেন কোচ থেকে ফুটবলাররা ৷ এই অবস্থায় সেমিফাইনাল খেলতে নামা সবসময়ই চ্যালেঞ্জের।

অভিনন্দন ও গগনচুম্বী প্রত্যাশার চাপ সরিয়ে বুধ সন্ধ্যার ম্যাচে জয় ছিনিয়ে ডুরান্ড ফাইনালেই পাখির চোখ ইস্টবেঙ্গলের। মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা-এই প্রবাদকে পাথেয় করে লাল-হলুদ ব্রিগেড এখন ডুরান্ড কাপের ফাইনাল মিশনে। বিপিন সিংকে পাশে নিয়ে কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলছেন, "একটা কঠিন ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি । তার আগে নিজেদের ফেভারিট বলতে রাজি নই। গ্যালারির সমর্থন অবশ্যই আমাদের দিকে বেশি থাকবে। তবে আত্মতুষ্ট হওয়ার জায়গা নেই। এই ধরনের ম্যাচগুলো সবসময়ই আলাদা হয়ে থাকে। সহজেই সবকিছু পাব এটা ধরে নেওয়ার জায়গায় নেই আমরা।"

ডুরান্ড কাপই চোখ অস্কারের (ইটিভি ভারত)

কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার এফসি

প্রতিপক্ষ ডায়মন্ড হারবার সম্পর্কে হোমওয়ার্ক সেরে ফেলেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন কিবু ভিকুনার দল, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পরে তৃতীয় দল যারা সবচেয়ে বেশি গোল করেছে। গোল হজম করেছেও কম। এমন এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সতর্কতা জরুরি বলে মনে করেন অস্কার। দলের তিন বিদেশি-সহ 6 জনের একটি করে হলুদ কার্ড দেখা রয়েছে। সেমিফাইনালে একটি কার্ড দেখা মানেই ফাইনালে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

অস্কার ব্রুজোঁর চোখ ডুরান্ড কাপের ফাইনাল

তবে অস্কার তার জন্য কার্ড বাঁচিয়ে খেলার কথা বলছেন না। বলবেনও না। কারণ এখন তাদের ভাবনায় শুধুই সেমিফাইনাল ম্যাচ। রশিদ এই ম্যাচেও নেই। হামিদ অনেকটা ফিট। তবে হয়তো শুরু থেকে খেলবেন না। সব মিলিয়ে ডায়মন্ড হারবার এফসি বাধা সরিয়ে ট্রফির শেষ ধাপে পৌঁছনোই যে লক্ষ্য, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন অস্কার ব্রুজোঁ।

ইস্টবেঙ্গল এবং কিবু ভিকুনা

ইস্টবেঙ্গল এবং কিবু ভিকুনা, ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের আগে এটাই ক্যাপশন। আই লিগ জয়ী কোচ হয়েছিলেন মোহনবাগানের ডাগ আউটে বসে। সেসময় ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে সবুজ-মেরুন জনতার হৃদয় জিতেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আইএসএলে অল্প সময়ের সহকারী কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। তারপর স্পেনে ফিরে গিয়েছিলেন। ফের ভারতীয় ফুটবলে ফিরলেন ডায়মন্ড হারবার এফসির কোচ। সদ্য জন্মানো ক্লাবকে নিয়ে মাত্র 4 বছরের মধ্যে এবার ডুরান্ড কাপে সেমিফাইনালে উত্তরণ সম্ভ্রম জাগানোর মতোই।

কিবু ভিকুনার সাংবাদিক সম্মেলন

জবি জাস্টিনকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কোচ কিবু ভিকুনা জানান, আমরা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। দল গড়তে সারা ভারতজুড়ে ট্রায়ালের মাধ্যমে ফুটবলার জোগাড় করেছি। জামশেদপুর এফসি ম্যাচের আগে টিম মিটিংয়ে বলেছিলাম তোমাদের আরেকটু ভালো খেলতে হবে। ভাগ্যের সহায়তা পেতে হবে। খেলা শেষে ফুটবলারদের বলেছিলাম এর থেকে ভালো কিছু করতে পারতে না। আমাদের মন্ত্র ধাপে ধাপে এগোনো। প্রতিটি ধাপ উপভোগ করা।

ইতিহাস গড়তে চায় ডায়মন্ড হারবার এফসি

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এই উপভোগের মন্ত্রে ভরসা রেখেই নতুন ইতিহাস গড়তে চায় ডায়মন্ড হারবার এফসি। দলের ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেইটন সিলভারো চোটের জন্য নেই। দুই বিদেশি নিয়ে ডায়মন্ড হারবার ডুরান্ড সেমিফাইনালে নামবে। খাতায় কলমে সমালোচকরা কিবু ভিকুনাকে পিছিয়ে রাখছেন। এই আন্ডারডগ থাকার তকমাটাই তাতাচ্ছে তাদের।

"মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে কিছু সিদ্ধান্ত এবং লাল কার্ড বিপক্ষে গিয়েছিল। ডুরান্ডে আমরা চারটের মধ্যে তিনটে ম্যাচে জিতেছি। আগামিকাল ইস্টবেঙ্গলই শুধু মাঠে থাকবে না আমরাও থাকব," কিবু ভিকুনার এই মন্তব্যই যেন ডায়মন্ড হারবার সাজঘরের আবহাওয়ার ছবি ৷

কলকাতা, 19 অগস্ট: ডার্বি জয়ের রেশ এখনও লাল-হলুদ সমর্থকদের কাটেনি। অভিনন্দনের বন্যায় ভেসে চলেছেন কোচ থেকে ফুটবলাররা ৷ এই অবস্থায় সেমিফাইনাল খেলতে নামা সবসময়ই চ্যালেঞ্জের।

অভিনন্দন ও গগনচুম্বী প্রত্যাশার চাপ সরিয়ে বুধ সন্ধ্যার ম্যাচে জয় ছিনিয়ে ডুরান্ড ফাইনালেই পাখির চোখ ইস্টবেঙ্গলের। মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা-এই প্রবাদকে পাথেয় করে লাল-হলুদ ব্রিগেড এখন ডুরান্ড কাপের ফাইনাল মিশনে। বিপিন সিংকে পাশে নিয়ে কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলছেন, "একটা কঠিন ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি । তার আগে নিজেদের ফেভারিট বলতে রাজি নই। গ্যালারির সমর্থন অবশ্যই আমাদের দিকে বেশি থাকবে। তবে আত্মতুষ্ট হওয়ার জায়গা নেই। এই ধরনের ম্যাচগুলো সবসময়ই আলাদা হয়ে থাকে। সহজেই সবকিছু পাব এটা ধরে নেওয়ার জায়গায় নেই আমরা।"

ডুরান্ড কাপই চোখ অস্কারের (ইটিভি ভারত)

কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার এফসি

প্রতিপক্ষ ডায়মন্ড হারবার সম্পর্কে হোমওয়ার্ক সেরে ফেলেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন কিবু ভিকুনার দল, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পরে তৃতীয় দল যারা সবচেয়ে বেশি গোল করেছে। গোল হজম করেছেও কম। এমন এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সতর্কতা জরুরি বলে মনে করেন অস্কার। দলের তিন বিদেশি-সহ 6 জনের একটি করে হলুদ কার্ড দেখা রয়েছে। সেমিফাইনালে একটি কার্ড দেখা মানেই ফাইনালে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

অস্কার ব্রুজোঁর চোখ ডুরান্ড কাপের ফাইনাল

তবে অস্কার তার জন্য কার্ড বাঁচিয়ে খেলার কথা বলছেন না। বলবেনও না। কারণ এখন তাদের ভাবনায় শুধুই সেমিফাইনাল ম্যাচ। রশিদ এই ম্যাচেও নেই। হামিদ অনেকটা ফিট। তবে হয়তো শুরু থেকে খেলবেন না। সব মিলিয়ে ডায়মন্ড হারবার এফসি বাধা সরিয়ে ট্রফির শেষ ধাপে পৌঁছনোই যে লক্ষ্য, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন অস্কার ব্রুজোঁ।

ইস্টবেঙ্গল এবং কিবু ভিকুনা

ইস্টবেঙ্গল এবং কিবু ভিকুনা, ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের আগে এটাই ক্যাপশন। আই লিগ জয়ী কোচ হয়েছিলেন মোহনবাগানের ডাগ আউটে বসে। সেসময় ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে সবুজ-মেরুন জনতার হৃদয় জিতেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আইএসএলে অল্প সময়ের সহকারী কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। তারপর স্পেনে ফিরে গিয়েছিলেন। ফের ভারতীয় ফুটবলে ফিরলেন ডায়মন্ড হারবার এফসির কোচ। সদ্য জন্মানো ক্লাবকে নিয়ে মাত্র 4 বছরের মধ্যে এবার ডুরান্ড কাপে সেমিফাইনালে উত্তরণ সম্ভ্রম জাগানোর মতোই।

কিবু ভিকুনার সাংবাদিক সম্মেলন

জবি জাস্টিনকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কোচ কিবু ভিকুনা জানান, আমরা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। দল গড়তে সারা ভারতজুড়ে ট্রায়ালের মাধ্যমে ফুটবলার জোগাড় করেছি। জামশেদপুর এফসি ম্যাচের আগে টিম মিটিংয়ে বলেছিলাম তোমাদের আরেকটু ভালো খেলতে হবে। ভাগ্যের সহায়তা পেতে হবে। খেলা শেষে ফুটবলারদের বলেছিলাম এর থেকে ভালো কিছু করতে পারতে না। আমাদের মন্ত্র ধাপে ধাপে এগোনো। প্রতিটি ধাপ উপভোগ করা।

ইতিহাস গড়তে চায় ডায়মন্ড হারবার এফসি

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এই উপভোগের মন্ত্রে ভরসা রেখেই নতুন ইতিহাস গড়তে চায় ডায়মন্ড হারবার এফসি। দলের ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেইটন সিলভারো চোটের জন্য নেই। দুই বিদেশি নিয়ে ডায়মন্ড হারবার ডুরান্ড সেমিফাইনালে নামবে। খাতায় কলমে সমালোচকরা কিবু ভিকুনাকে পিছিয়ে রাখছেন। এই আন্ডারডগ থাকার তকমাটাই তাতাচ্ছে তাদের।

"মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে কিছু সিদ্ধান্ত এবং লাল কার্ড বিপক্ষে গিয়েছিল। ডুরান্ডে আমরা চারটের মধ্যে তিনটে ম্যাচে জিতেছি। আগামিকাল ইস্টবেঙ্গলই শুধু মাঠে থাকবে না আমরাও থাকব," কিবু ভিকুনার এই মন্তব্যই যেন ডায়মন্ড হারবার সাজঘরের আবহাওয়ার ছবি ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

ডুরান্ড কাপEAST BENGALDURAND CUP SEMIFINALDIAMOND HARBOUR FCDURAND CUP 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.