মেয়ের নাম রেখেছেন 'উমা', শহরের পুজোয় অজানা কথা শোনালেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ

মেয়ের নাম রেখেছেন 'উমা', শহরের পুজোয় অজানা কথা শোনালেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ
কোচের সঙ্গে শনিবার কসবার পুজো মণ্ডপে গিয়েছিলেন মিগুয়েল ফিগেরা, সাউল ক্রেসপো এবং কেভিন সিবিলেরা ৷
Published : September 28, 2025 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: পদ্মাপাড় এবং গঙ্গাপাড়ের শহরে দীর্ঘ সময় ধরে কোচিং করানোর ফলে বাঙালি সংস্কৃতির অনেকটাই আয়ত্ত করেছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ কেবল আয়ত্ত করা নয়, বরং ভালোবেসে ফেলেছেন ৷ তাই শারোদৎসব লাল-হলুদ কোচের কাছে নতুন কিছু নয়, চেনা আবহ ৷ বাংলা ভাষা বুঝতে পারেন, পছন্দ করেন বাঙালি রান্নাও ৷ শনিবার কসবার রাজডাঙা নব উদয় সংঘে এসে এমন একটি ঘটনা ব্রুজোঁ শেয়ার করলেন, যাতে পরিষ্কার বাঙালি কিংবা বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে স্প্য়ানিশ ভদ্রলোক কতোটা আত্মিক ৷
শনিবার কসবার পুজো মণ্ডপে হাজির হয়ে লাল-হলুদ কোচ দুর্গাপুজোর মজা চেটেপুটে নিলেন ৷ তাঁর সঙ্গে নব উদয় সংঘের পুজো মণ্ডপে হাজির হয়েছিলেন মিগুয়েল ফিগেরা, সাউল ক্রেসপো এবং কেভিন সিবিলে ৷ এই পুজো মণ্ডপে দিনদু'য়েক আগে ঘুরে গিয়েছেন সৌভিক চক্রবর্তী, আনোয়ার আলি, মহম্মদ রশিদরা ৷ এদিন কোচের সঙ্গে এলেন তাঁর মাঝমাঠের তিন স্তম্ভ ৷ অস্কার ব্রুজোঁ শারদোৎসবের মেজাজ জানেন ৷ সেই আমেজের শরিক হয়ে অজানা কথা শোনালেন ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷ যার সঙ্গে জড়িয়ে স্বয়ং মা দুর্গা ৷
কসবার পুজোয় এসে ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ বলেন, "দেবী দুর্গার নামেই আমার মেয়ে উমার নাম রাখা হয়েছে ৷ ফলে এই পুজো, এই উৎসব আমার কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৷ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানাই ৷" পুজোর আমেজ শহরজুড়ে ৷ দুর্যোগের ভ্রূকুটি এড়িয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের স্বাদ-গন্ধ ছুঁয়ে যাচ্ছে বাংলার প্রাণের ক্লাব ইস্টবেঙ্গলকেও ৷ পুজোর মধ্যে অবশ্য অনুশীলন জারি লাল-হলুদে ৷ শিল্ড, সুপার কাপের আগে কড়া অনুশীলন চলছে অস্কার ব্রুজোঁর নজরদারিতে ৷ তারই মধ্যে মণ্ডপে ঢুঁ মারছেন কোচ-ফুটবলাররা ৷
পুজো পেরোতেই আগামী অক্টোবর-নভেম্বর জুড়ে ফুটবলের ভরা মরশুম ৷ সবচেয়ে ঠিক থাকলে আইএফএ শিল্ড শুরু হচ্ছে আগামী 8 অক্টোবর ৷ তারপরেই সুপার কাপ ৷ যার আগে কঠিন প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ ইতিমধ্যেই সুপার কাপের ক্রীড়াসূচি প্রকাশ করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ৷ যেখানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ আগামী 31 অক্টোবর গ্রুপ পর্বে অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ডার্বি ৷
মোহনবাগান ছাড়া গ্রুপ-এ'তে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে রয়েছে চেন্নাইয়িন এফসি এবং রিয়াল কাশ্মীর ৷ সুপার কাপের উদ্বোধনী ম্য়াচে 25 অক্টোবর রিয়াল কাশ্মীরের মুখোমুখি হবে লাল-হলুদ ৷ ডার্বির আগে 28 অক্টোবর গ্রুপের দ্বিতীয় ম্য়াচ চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে খেলবে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল ৷