কলকাতা, 11 অগস্ট: ছ'গোলে জয় ৷ তবু ডুরান্ডের নকআউট পর্বের আগে দলের গোলমিস চিন্তায় রাখছে লাল-হলুদ জনতাকে ৷ সহজ সুযোগ মিস না-হলে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে রবিবার দশ গোলে ম্য়াচ জিততে পারত ইস্টবেঙ্গল ৷ তবে ইতিবাচক বিষয়গুলো নিয়েই ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখতে চান লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ গোল মিস হলেও এদিন বায়ুসেনার বিরুদ্ধে দলের আক্রমণের বহর দেখে খুশি স্প্য়ানিশ কোচ ৷ তবে নকআউটের প্রতিপক্ষরা যে আরও কঠিন, সে কথা মাথায় রেখে সাবধানী ব্রুজোঁ ৷
আগেই শেষ আট নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় রবিবাসরীয় কিশোরভারতীতে নিয়মরক্ষার ম্য়াচে দলের সবরকম শক্তি পরোখ করে নিতে চেয়েছিলেন কোচ ৷ ব্রুজোঁর পরিকল্পনা সফল করে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে স্কোরলাইন 6-1 ৷ সবচেয়ে বড় কথা এদিন স্কোরশিটে নাম তুললেন লাল-হলুদের ছয় ফুটবলার ৷ টানা দ্বিতীয় ম্য়াচে গোল নবাগত হামিদ আহাদাদের ৷ এছাড়া গোলের খাতায় নাম তুললেন বিপিন সিং, আনোয়ার আলি, মহম্মদ রশিদ, সাউল ক্রেসপো এবং ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা ৷ এর মধ্যে শেষ তিনজন গোল করলেন পরিবর্ত নেমে ৷ প্রথম থেকে শেষ এদিন ইস্টবেঙ্গল আক্রমণে দিশেহারা বায়ুসেনার রক্ষণ ৷
যা নিয়ে ম্য়াচ শেষে অস্কার ব্রুজোঁ বলেন, "প্রচুর ইতিবাচক দিক রয়েছে ৷ গতিশীল ফুটবলে আমাদের প্লেয়াররা অনেক সুযোগ তৈরি করেছে ৷ মাত্র কয়েক সপ্তাহ হয়েছে আমরা অনুশীলন শুরু করেছি ৷ তবে যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ছেলেরা আক্রমণ, আক্রমণ আর আক্রমণ করে গিয়েছে তাতে যথেষ্ট সন্তুষ্টির জায়গা রয়েছে বলে আমার মনে হয় ৷" হাফডজন গোল করলেও বায়ুসেনার বিরুদ্ধে ক্লিনশিট রাখতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল ৷ গোল হজম করার বিষয়টি অবশ্য মনোসংযোগের অভাবে বলেই মনে করছেন ব্রুজোঁ ৷
তিনি বলেন, "সম্পূর্ণ মনোসংযোগের অভাবে গোলটা হজম করেছি আমরা ৷ যদিও বলতে দ্বিধা নেই দুই ফুটবলার গোলের সময় জায়গায় ছিল না ৷ নকআউটের আগে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে এবং এই বিভাগে আমাদের উন্নতি করতে হবে ৷ সবমিলিয়ে উদ্বেগের জায়গা খানিকটা হলেও রয়েছে ৷" আগামী 17 অগস্ট শেষ আটে ডার্বিতে মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ৷ যদিও গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ড্র সামনে আসবে না ৷ তবে সমস্ত ভুলত্রুটিগুলো মাঝের কয়েকদিনে শুধরে নিতে চান ব্রুজোঁ ৷
এ ব্য়াপারে মহেশ-হামিদদের হেডস্যর বলছেন, "অবশ্যই মাঝের কয়েকটা দিন কাজে লাগাতে হবে ভুলচুক শুধরে নিতে ৷ যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটপিস থেকে গোল হজম না-করার বিষয়টি ৷ আক্রমণে বৈচিত্র্য থাকলেও অ্যাটাকিং থার্ডে আরও উন্নতি করতে হবে ৷ তাই সেদিকেও নজর থাকবে ৷"