কলকাতা, 18 অগস্ট: ঘরোয়া লিগ বাদে দিলে দেড় বছর পর বড় ম্য়াচ জিতল ইস্টবেঙ্গল ৷ ফলত উচ্ছ্বাসের পারদ বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক ৷ রবিবাসরীয় ডুরান্ড কাপের শেষ আটে ডার্বি জয়ের পর সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মঙ্গেশকরের বিখ্যাত গানের কলি নকল করে তাই প্যারোডি বানিয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা ৷ তাঁরা বলছেন, "আজ তবে দু'গোলই থাক/ বাকি গোল আইএসএলে হবে ৷" কল্যাণী ঘুরে যুবভারতী ৷ কলকাতা লিগের পর ডুরান্ড ডার্বির রংও লাল-হলুদ। যুবভারতীতে এদিন ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি জয়ের নায়ক দুই 'ব্রাত্য' চরিত্র। মরশুমের শুরুতে যাঁদের সঙ্গে সোনালি করমর্দন সারতে চেয়েছিল ম্য়ানেজমেন্ট, মরশুমের প্রথম (সিনিয়র) ডার্বি জেতালেন মূলত তাঁরাই ৷
কথা হচ্ছে গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস এবং স্প্য়ানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে নিয়ে ৷ ডার্বিতে রবিবার যেন পুনরুজ্জীবন হল দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের ৷ 16 মিনিটে হামিদ আহাদাদ চোট না-পেলে হয়তো মাঠে নামাই হত না তাঁর ৷ হামিদকে নিয়ে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বললেন, "ওর কুঁচকিতে চোট লেগেছে ৷ সোমবার মেডিক্যাল পরীক্ষা হবে ৷ তারপরেই চোটের মাত্রা বোঝা যাবে ৷" তবে প্রাথমিকভাবে হামিদের চোট গুরুতর নয় বলে মত তাঁর ৷
প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিতলেও আরও কঠিন ম্যাাচ অপেক্ষা করে রয়েছে বলে জানালেন অস্কার ৷ তাঁর কথায়, "আমরা ডুরান্ড কাপের কঠিনতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেললাম। তবে কঠিনতম ম্যাচ হয়তো অপেক্ষা করে রয়েছে ৷ কাজ এখনও শেষ হয়নি ৷" বুধবার সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ রবিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জামশেদপুরকে হারিয়ে শেষ চারে পা রেখেছে তাঁরা ৷ ক্লেইটন সিলভা, লুকা মাচেনের মত স্ট্রাইকাররা রয়েছেন তাঁদের দলে ৷ ফলে অঙ্কটা কঠিন বুঝতে পেরে সতর্ক অস্কার ৷ তাই ট্রফিজয়ের প্রসঙ্গ এলে লাল-হলুদ কোচ বলছেন, "এখনই ট্রফির চিন্তা না-করাই ভালো ৷ শেষ চারে আমাদের সামনে কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ 72 ঘণ্টার মধ্যে সেই ম্যাচ খেলতে হবে।"
STAY STRONG, RASHID! 💪🔴🟡— East Bengal FC (@eastbengal_fc) August 17, 2025
We dedicate this derby victory to the memory of his late father. 💐 pic.twitter.com/ETp5gxSCiX
নবাগত মহম্মদ রশিদ বাবার মৃত্যুর খবরে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ফলে ডার্বিতে কোচের নয়া পরিকল্পনায় প্যালেস্তাইন ফুটবলারের জায়গায় শুরু করেন সাউল ক্রেসপো। এদিন তিনি যেন নেমেছিলেন বাড়তি উদ্যম নিয়ে ৷ রশিদকে এই জয় উৎসর্গ করে অস্কার ও লাল-হলুদ অধিনায়ক সাউল বলছেন, "আমরা সবসময় রশিদের সঙ্গে রয়েছি ৷ ওকেই এই জয় উৎসর্গ করছি।" এদিকে ইস্টবেঙ্গল শিবিরের অন্দরমহলের যা খবর তাতে সেমিফাইনালের আগে রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে জয় গুপ্তাকে ৷
সবমিলিয়ে উচ্ছ্বাস গা-ভাসানো সমর্থকেরা রবিবার স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরনোর সময় কোচের নামে জয়ধ্বনি তুললেন ৷ অস্কার ব্রুজোঁ ক্লাবের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন স্টেডিয়ামের বাইরে ৷ তবে আনন্দের আতিশয্যে রাশ যাতে আলগা না হয়, সেদিকে সতর্ক স্প্য়ানিয়ার্ড ৷