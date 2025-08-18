ETV Bharat / sports

ডার্বি জয় ভুলে সেমিতে চোখ অস্কারের, জয় গুপ্তাকে রেজিস্টার করাচ্ছে লাল-হলুদ - EAST BENGAL WINS KOLKATA DERBY

হামিদ আহাদাদের চোট নিয়ে ম্য়াচ শেষে কী বললেন ইস্টবেঙ্গল কোচ ?

EAST BENGAL WINS KOLKATA DERBY
প্রথম গোলের পর ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের সেলিব্রেশন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 18 অগস্ট: ঘরোয়া লিগ বাদে দিলে দেড় বছর পর বড় ম্য়াচ জিতল ইস্টবেঙ্গল ৷ ফলত উচ্ছ্বাসের পারদ বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক ৷ রবিবাসরীয় ডুরান্ড কাপের শেষ আটে ডার্বি জয়ের পর সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মঙ্গেশকরের বিখ্যাত গানের কলি নকল করে তাই প্যারোডি বানিয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা ৷ তাঁরা বলছেন, "আজ তবে দু'গোলই থাক/ বাকি গোল আইএসএলে হবে ৷" কল্যাণী ঘুরে যুবভারতী ৷ কলকাতা লিগের পর ডুরান্ড ডার্বির রংও লাল-হলুদ। যুবভারতীতে এদিন ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি জয়ের নায়ক দুই 'ব্রাত্য' চরিত্র। মরশুমের শুরুতে যাঁদের সঙ্গে সোনালি করমর্দন সারতে চেয়েছিল ম্য়ানেজমেন্ট, মরশুমের প্রথম (সিনিয়র) ডার্বি জেতালেন মূলত তাঁরাই ৷

কথা হচ্ছে গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস এবং স্প্য়ানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে নিয়ে ৷ ডার্বিতে রবিবার যেন পুনরুজ্জীবন হল দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের ৷ 16 মিনিটে হামিদ আহাদাদ চোট না-পেলে হয়তো মাঠে নামাই হত না তাঁর ৷ হামিদকে নিয়ে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বললেন, "ওর কুঁচকিতে চোট লেগেছে ৷ সোমবার মেডিক্যাল পরীক্ষা হবে ৷ তারপরেই চোটের মাত্রা বোঝা যাবে ৷" তবে প্রাথমিকভাবে হামিদের চোট গুরুতর নয় বলে মত তাঁর ৷

ইস্টবেঙ্গল কোচের বক্তব্য (EAST BENGAL)

প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিতলেও আরও কঠিন ম্যাাচ অপেক্ষা করে রয়েছে বলে জানালেন অস্কার ৷ তাঁর কথায়, "আমরা ডুরান্ড কাপের কঠিনতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেললাম। তবে কঠিনতম ম্যাচ হয়তো অপেক্ষা করে রয়েছে ৷ কাজ এখনও শেষ হয়নি ৷" বুধবার সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ রবিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জামশেদপুরকে হারিয়ে শেষ চারে পা রেখেছে তাঁরা ৷ ক্লেইটন সিলভা, লুকা মাচেনের মত স্ট্রাইকাররা রয়েছেন তাঁদের দলে ৷ ফলে অঙ্কটা কঠিন বুঝতে পেরে সতর্ক অস্কার ৷ তাই ট্রফিজয়ের প্রসঙ্গ এলে লাল-হলুদ কোচ বলছেন, "এখনই ট্রফির চিন্তা না-করাই ভালো ৷ শেষ চারে আমাদের সামনে কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ 72 ঘণ্টার মধ্যে সেই ম্যাচ খেলতে হবে।"

নবাগত মহম্মদ রশিদ বাবার মৃত্যুর খবরে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ফলে ডার্বিতে কোচের নয়া পরিকল্পনায় প্যালেস্তাইন ফুটবলারের জায়গায় শুরু করেন সাউল ক্রেসপো। এদিন তিনি যেন নেমেছিলেন বাড়তি উদ্যম নিয়ে ৷ রশিদকে এই জয় উৎসর্গ করে অস্কার ও লাল-হলুদ অধিনায়ক সাউল বলছেন, "আমরা সবসময় রশিদের সঙ্গে রয়েছি ৷ ওকেই এই জয় উৎসর্গ করছি।" এদিকে ইস্টবেঙ্গল শিবিরের অন্দরমহলের যা খবর তাতে সেমিফাইনালের আগে রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে জয় গুপ্তাকে ৷

সবমিলিয়ে উচ্ছ্বাস গা-ভাসানো সমর্থকেরা রবিবার স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরনোর সময় কোচের নামে জয়ধ্বনি তুললেন ৷ অস্কার ব্রুজোঁ ক্লাবের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন স্টেডিয়ামের বাইরে ৷ তবে আনন্দের আতিশয্যে রাশ যাতে আলগা না হয়, সেদিকে সতর্ক স্প্য়ানিয়ার্ড ৷

আরও পড়ুন:

কলকাতা, 18 অগস্ট: ঘরোয়া লিগ বাদে দিলে দেড় বছর পর বড় ম্য়াচ জিতল ইস্টবেঙ্গল ৷ ফলত উচ্ছ্বাসের পারদ বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক ৷ রবিবাসরীয় ডুরান্ড কাপের শেষ আটে ডার্বি জয়ের পর সলিল চৌধুরীর সুরে লতা মঙ্গেশকরের বিখ্যাত গানের কলি নকল করে তাই প্যারোডি বানিয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা ৷ তাঁরা বলছেন, "আজ তবে দু'গোলই থাক/ বাকি গোল আইএসএলে হবে ৷" কল্যাণী ঘুরে যুবভারতী ৷ কলকাতা লিগের পর ডুরান্ড ডার্বির রংও লাল-হলুদ। যুবভারতীতে এদিন ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি জয়ের নায়ক দুই 'ব্রাত্য' চরিত্র। মরশুমের শুরুতে যাঁদের সঙ্গে সোনালি করমর্দন সারতে চেয়েছিল ম্য়ানেজমেন্ট, মরশুমের প্রথম (সিনিয়র) ডার্বি জেতালেন মূলত তাঁরাই ৷

কথা হচ্ছে গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস এবং স্প্য়ানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপোকে নিয়ে ৷ ডার্বিতে রবিবার যেন পুনরুজ্জীবন হল দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের ৷ 16 মিনিটে হামিদ আহাদাদ চোট না-পেলে হয়তো মাঠে নামাই হত না তাঁর ৷ হামিদকে নিয়ে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বললেন, "ওর কুঁচকিতে চোট লেগেছে ৷ সোমবার মেডিক্যাল পরীক্ষা হবে ৷ তারপরেই চোটের মাত্রা বোঝা যাবে ৷" তবে প্রাথমিকভাবে হামিদের চোট গুরুতর নয় বলে মত তাঁর ৷

ইস্টবেঙ্গল কোচের বক্তব্য (EAST BENGAL)

প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিতলেও আরও কঠিন ম্যাাচ অপেক্ষা করে রয়েছে বলে জানালেন অস্কার ৷ তাঁর কথায়, "আমরা ডুরান্ড কাপের কঠিনতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেললাম। তবে কঠিনতম ম্যাচ হয়তো অপেক্ষা করে রয়েছে ৷ কাজ এখনও শেষ হয়নি ৷" বুধবার সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ রবিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জামশেদপুরকে হারিয়ে শেষ চারে পা রেখেছে তাঁরা ৷ ক্লেইটন সিলভা, লুকা মাচেনের মত স্ট্রাইকাররা রয়েছেন তাঁদের দলে ৷ ফলে অঙ্কটা কঠিন বুঝতে পেরে সতর্ক অস্কার ৷ তাই ট্রফিজয়ের প্রসঙ্গ এলে লাল-হলুদ কোচ বলছেন, "এখনই ট্রফির চিন্তা না-করাই ভালো ৷ শেষ চারে আমাদের সামনে কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ 72 ঘণ্টার মধ্যে সেই ম্যাচ খেলতে হবে।"

নবাগত মহম্মদ রশিদ বাবার মৃত্যুর খবরে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ফলে ডার্বিতে কোচের নয়া পরিকল্পনায় প্যালেস্তাইন ফুটবলারের জায়গায় শুরু করেন সাউল ক্রেসপো। এদিন তিনি যেন নেমেছিলেন বাড়তি উদ্যম নিয়ে ৷ রশিদকে এই জয় উৎসর্গ করে অস্কার ও লাল-হলুদ অধিনায়ক সাউল বলছেন, "আমরা সবসময় রশিদের সঙ্গে রয়েছি ৷ ওকেই এই জয় উৎসর্গ করছি।" এদিকে ইস্টবেঙ্গল শিবিরের অন্দরমহলের যা খবর তাতে সেমিফাইনালের আগে রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে জয় গুপ্তাকে ৷

সবমিলিয়ে উচ্ছ্বাস গা-ভাসানো সমর্থকেরা রবিবার স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরনোর সময় কোচের নামে জয়ধ্বনি তুললেন ৷ অস্কার ব্রুজোঁ ক্লাবের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন স্টেডিয়ামের বাইরে ৷ তবে আনন্দের আতিশয্যে রাশ যাতে আলগা না হয়, সেদিকে সতর্ক স্প্য়ানিয়ার্ড ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

EAST BENGAL BEATS MOHUN BAGANঅস্কার ব্রুজোঁDURAND CUP 2025EAST BENGAL TO FACE DHFC IN SFEAST BENGAL WINS KOLKATA DERBY

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.