কলকাতা, 29 অগস্ট: রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা সিএবি'তে এখন নির্বাচনের হাওয়া ৷ সেই নির্বাচনী হাওয়া বৃহস্পতিবার সন্ধের পর থেকে আরেকটু জোরালোভাবে বইতে শুরু করল বৈকি ৷ আসন্ন সিএবি নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কে সমর্থন করবে ইস্টবেঙ্গল ৷ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানিয়ে দিলেন লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷
আগামী 22 সেপ্টেম্বর সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা ৷ সেখানে মূল আলোচ্য বিষয় নয়া কমিটির নির্বাচন ৷ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রেসিডেস্ট পদপ্রার্থী হচ্ছেন, বিষয়টি সামনে আসার পরেই ময়দানের নির্বাচনের অঙ্কে অনেক বদল হচ্ছে ৷ অভিষেক ডালমিয়া বা বিশ্বরূপ দে গোষ্ঠী নির্বাচনে প্রার্থী দিচ্ছে না বলেই খবর ৷ শনিবার সিএবি'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৷ তারই তৎপরতা এখন সিএবিজুড়ে ৷ এরমধ্যেই সিএবি নির্বাচনের অঙ্ক কষা চলছে ৷ গত একমাস আগেও যারা সৌরভের বিরোধিতা করতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছিল তাদের অনেকই এখন মহারাজের দরবারে ৷
সিএবিতে এখন নিয়মিত বৈঠক হচ্ছে ৷ ঘরোয়া আলোচনায় নিজপক্ষ গোছানোর তোড়জোর ৷ এই প্রেক্ষাপটে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তার সাংবাদিক সম্মেলন অবশ্যই বিশেষ বার্তা বহন করে ৷ সৌরভ অবশ্য এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি ৷ প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়কে সমর্থন করছে ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত পদাধিকারীদের প্যানেলকে কি সমর্থন করবে লাল-হলুদ ? দেবব্রত সরকার বলেন, "প্যানেল কী হচ্ছে তা আমরা জানি না ৷ যদি সমর্থনযোগ্য হয় তাহলে করা হবে ৷" সেক্ষেত্রে প্যানেলে কারা আসছেন তা দেখে নিতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল ৷ সূত্রের খবর, ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন সচিব বাবলু গঙ্গোপাধ্য়ায়ের পুত্রকে কোনও একটি পদে চাইছে ৷ তা নিয়েই টানাপোড়েন চলছে বলে খবর ৷
সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় গোষ্ঠী অবশ্য আশাবাদী ইস্টবেঙ্গলের দাবিকে ঠান্ডা করা যাবে। তাহলে কি অভিষেক ডালমিয়াকে সমর্থন করছে না ইস্টবেঙ্গল ? দেবব্রত সরকার বলছেন, "সৌরভকে সমর্থন করলে অভিষেককে কীভাবে সমর্থন করা যাবে ৷" তবে বছরতিনেক আগে অভিষেক ডালমিয়া গোষ্ঠীর প্যানেলে ইস্টবেঙ্গল তাদের পছন্দের প্রার্থীকে রাখতে বলেছিল। কিন্তু ময়দানী রাজনীতির অঙ্কে তা সম্ভব হয়নি ৷ তা নিয়ে অভিষেক ডালমিয়া দুঃখপ্রকাশ করেছিল বলে জানিয়েছেন দেবব্রত সরকার ৷ সবমিলিয়ে ময়দানে সিএবি রাজনীতির অঙ্কটা জমে উঠেছে ৷