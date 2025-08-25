কলকাতা, 25 অগস্ট: গত এপ্রিলে যে দলটা প্রথম ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ খেতাব জিতেছিল, সেই কোর দলটা ধরে রেখে চলতি মরশুমে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ফুটবলারকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল ৷ তালিকায় রয়েছে মাউরিন ওকপালা, আবেনা ওপোকু, সিল্কি দেবীদের নাম ৷ তবে যে ফুটবলারটিকে নিয়ে লাল-হলুদ জনতা সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত, তিনি উগান্ডার ফাজিলা ইকুয়াপুত ৷ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার অভিষেকে উগান্ডার সেই গোলমেশিনই জয় এনে দিলেন ভারতসেরাদের ৷ ফাজিলার গোলে কম্বোডিয়ার নম পেন ক্রাউন এফসি'কে প্রিলিমিনারি রাউন্ডের প্রথম ম্য়াচে হারাল লাল-হলুদের মেয়েরা ৷
কম্বোডিয়ার মাটিতে এদিন এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করল পান্থোই চানু ও তাঁর দলবল ৷ অ্য়াওয়ে ম্য়াচে প্রতিপক্ষকে শুরুতে মেপে আক্রমণে যাওয়ার চেনা রাস্তায় হাঁটে অ্য়ান্থনি অ্যান্ড্রুজ প্রশিক্ষণাধীন দল ৷ তবে ফাজিলাকে শুরু থেকেই একাদশে রেখে বিপক্ষ রক্ষণে চাপ বাড়ানোর কৌশন নেন তিনি ৷ প্রথমার্ধ অবশ্য গোলশূন্য ছিল ৷ মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের অভিষেকে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলটি আসে দ্বিতীয়ার্ধে ৷
দল খেতাব জিততে না-পারলেও গোকুলাম কেরালার আপফ্রন্টে গত মরশুমে বিধ্বংসী ছিলে ফাজিলা ৷ 24 গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতা ছিলেন তিনি ৷ সেখানে দ্বিতীয়স্থানে থাকা ইস্টবেঙ্গলের এলসাদ্দাই আচিম্পং 10 গোল করে ছিলেন অনেক পিছনে ৷ ফাজিলার গোলস্কোরিং ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দলে টানতে উদ্যত হয়েছিল লাল-হলুদ ৷ কোচ অ্য়ান্ড্রুজের জন্য উগান্ডার গোলমেশিনকে দলে টানার কাজ সহজ হয় ইস্টবেঙ্গলের জন্য ৷
FT | A crucial win in the Preliminary Stage opener! 🔴🟡#JoyEastBengal #AWCL #MoshalGirlsInAsia pic.twitter.com/hHFU4Z4lTR— East Bengal FC (@eastbengal_fc) August 25, 2025
সে যাইহোক ৷ লাল-হলুদ জার্সিতে আত্মপ্রকাশ ম্য়াচেই ফাজিলা বুঝিয়ে দিলেন সমর্থকেরা তাঁর উপর আস্থা রেখে ভুল করেনি ৷ এদিন ইস্টবেঙ্গলের জয়সূচক গোলটি আসে 70 মিনিটে ৷ স্বদেশি রেস্টি নানজিরির অ্য়াসিস্ট থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুতে জয় এনে দেন ফাজিলা ৷ শেষদিকে ফাজিলাকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রিলিমিনারিতে কম্বোডিয়ার রাজধানী শহরের এই দলটির পাশাপাশি গ্রুপ-ই'তে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আছে হংকংয়ের শক্তিশালী কিটচি এসসি ৷ আগামী 31 অগস্ট প্রিলিমিনারি রাউন্ডের পরবর্তী অর্থাৎ শেষ ম্য়াচে হংকংয়ের ক্লাবটির মুখোমুখি হবে লাল-হলুদ ৷ সেই ম্য়াচটিও কম্বোডিয়াতেই অনুষ্ঠিত হবে ৷
প্রিলিমিনারি রাউন্ডে পাঁচটি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দলের সঙ্গে মূলপর্বে পৌঁছবে সেরা একটি রানার্স দল ৷ ইস্টবেঙ্গলের সামনে দারুণ সুযোগ পরের ম্য়াচেও নিজেদের একইভাবে মেলে ধরে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মূলপর্বে প্রবেশ করা ৷ সদ্য ডুরান্ড সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে পুরুষ সিনিয়র দল ৷ পুরুষ দলের লাগাতার ব্য়র্থতার মাঝে মেয়েদের লড়াই যেন লাল-হলুদে টাটকা বাতাস ৷ নম পেন ক্রাউনের বিরুদ্ধে জয় তাই প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিল বৈকি ৷