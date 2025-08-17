কলকাতা, 17 অগস্ট: যুবভারতীতে ফিরল দু'বছর আগের স্মৃতি ৷ সেবার নন্দকুমার সেকরের একমাত্র গোলে বহুদিন পর ডার্বি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ 2023 সালের স্মৃতি ফিরিয়ে রবিবাসরীয় যুবভারতীতে আবারও জ্বলল মশাল ৷ এক্ষেত্রে লাল-হলুদের জয়ের নায়ক দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ৷ গ্রিক স্ট্রাইকারের জোড়া গোলে মোহনবাগানকে 2-1 গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল ৷ সেইসঙ্গে ডুরান্ড কাপের শেষ চারে পৌঁছে গেল অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোং ৷
দুই অর্ধে এদিন দু'টি গোল করলেন দিয়ামান্তাকোস ৷ গত মরশুমে সমর্থকদের হতাশ করা বিদেশিই রবিবাসরীয় ডার্বির নয়া নায়ক ৷ তবে এদিন তাঁর নায়ক হয়ে ওঠা হত না যদি না 16 মিনিটে হামিদ আহাদাদ চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তেন ৷ মরক্কোন স্ট্রাইকারের হ্য়ামস্ট্রিং চোট যেন শাপে বর হল ব্রুজোঁর সংসারে ৷ প্রথমার্ধে বল পজেশন থেকে গোল লক্ষ্য করে শট, সবেতেই এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ যোগ্য দল হিসেবেই প্রথমার্ধে লিড পায় তাঁরা ৷
লাল-হলুদের প্রথম গোল আসে পেনাল্টি থেকে ৷ বক্সের মধ্যে আশিস রাই লম্বা বল ধরতে উদ্যত বিপিন সিংকে ল্যাং মারলে পেনাল্টি দেন রেফারি ৷ স্পটকিক থেকে 1-0 করেন ইস্টবেঙ্গলের গ্রিক স্ট্রাইকার। এগিয়ে থেকে বিরতিতে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল ব্যবধান দ্বিগুণ করে বিরতির ঠিক পরেই ৷ 52 মিনিটে ডানপ্রান্তিক আক্রমণ থেকে নাওরেমের মহেশের বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে ধরে তা বাঁ-পায়ের শটে জালে রাখেন দিয়ামান্তাকোস ৷ সেইসঙ্গে যেন লম্বা মরশুমের আগে সমর্থকদের আশ্বস্ত করেন তিনি ৷
52' GOOOAALLL | There's no stopping our Greek 🇬🇷 Goalmachine! 🔥🔥— East Bengal FC (@eastbengal_fc) August 17, 2025
Dimi makes no mistake in converting Mahesh's assist! 😍😍
2️⃣-0️⃣ 🆑
📺 Live broadcast 👉 https://t.co/gT2UTTk76H#JoyEastBengal #KolkataDerby #MBSGEEBFC #134thEditionofIndianOilDurandCup
তবে পাসাং তামাংয়ের পরিবর্ত হিসেবে জেসন কামিংসকে নামিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ানোর বার্তা দিয়েছিলেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা ৷ সেইমত লাল-হলুদের দ্বিতীয় গোলের পর লাল-হলুদকে রক্ষণকে বারংবার পরীক্ষার মুখে ফেলতে থাকে সবুজ-মেরুন ৷ 68 মিনিটে কোলাসোর ফ্রি-কিক ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হয় ৷ পরের মিনিটেই কর্নার থেকে ম্য়াচে সমতা ফেরায় আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা ৷ কর্নার থেকে কোলাসোর বাড়ানো বল দূরপাল্লার শটে 2-1 করেন অনিরুদ্ধ থাপা ৷
সমতা ফেরাতে 70 মিনিটে তুরুপের সব তাস বের করে ফেলেন মোলিনা ৷ নামিয়ে দেন দীপক টাংরি, দীপেন্দু বিশ্বাস এবং দিমি পেত্রাতোসকে ৷ তবে এরপর ইস্টবেঙ্গল পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় হাঁটলে ম্য়াচ উপভোগ্য হয়ে ওঠে ৷ শেষদিকে সাউল ক্রেসপোর চোট পাওয়া ঘিরে হাল্কা বচসায় জড়িয়ে পড়েন দু'দলের ফুটবলাররা ৷ মহম্মদ রশিদের বদলে ক্য়াপ্টেন আর্মব্য়ান্ডে এদিন দারুণ ক্রেসপো ৷ সঙ্গে মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করলেন মিগুয়েল ফেরেরা ৷ শেষ পর্যন্ত সমতায় আর ফিরতে পারেননি মোহনবাগান ৷ সবমিলিয়ে 2-1 গোলে জিতে ডুরান্ডের শেষ চার নিশ্চিত করল ইস্টবেঙ্গল ৷