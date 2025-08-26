ব্যারাকপুর, 26 অগস্ট: জর্জ টেলিগ্রাফকে 4-0 গোলে উড়িয়ে কলকাতা লিগে পয়েন্ট টেবিলের মগডালে ইস্টবেঙ্গল ৷ জোড়া গোল পিভি বিষ্ণুর ৷ একটি করে গোল মনোতোষ মাজি এবং সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এই জয়ের ফলে ইস্টবেঙ্গলের ঝুলিতে 10 ম্যাচে 20 পয়েন্ট ৷
স্ট্রাইকারদের গোল নষ্ট স্বাভাবিক ঘটনা। কোচেরা তা নিয়ে বিশেষ ভাবেন না কারণ, গোলনষ্টের মধ্যে সুযোগ তৈরির সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে ৷ তবে সুযোগ নষ্ট যদি মাত্রারিক্ত হয় তাহলে চিন্তা বাড়ে বৈকি ৷ ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগের দশম ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফ ম্যাচের প্রথমার্ধ ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জের চিন্তা বাড়াতে ব্যর্থ ৷ সুপার সিক্স কার্যত নিশ্চিত করতে ইস্টবেঙ্গল তাঁদের সিনিয়র দলের ছয় জন ফুটবলারকে নামিয়েছিল এদিন ৷ পিভি বিষ্ণু, সৌভিক চক্রবর্তী, ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা, দেবজিৎ মজুমদারকে নামিয়ে প্রতিপক্ষকে শুরুতেই দুমড়ে দেওয়ার ভাবনা ছিল ৷ পরিস্থিতির বিচারে সঠিক সিদ্ধান্ত ৷
কিন্তু প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল যত সংখ্যক সুযোগ নষ্ট করেছে তার এক তৃতীয়াংশ জালে পৌঁছলে অন্তত তিন গোলে এগিয়ে যেত তাঁরা ৷ চার মিনিটে এডমুন্ড, সাত মিনিটে বিষ্ণু, 24 মিনিটে ফের এডমুন্ড, 32 মিনিটে ফের বিষ্ণু, 42 মিনিটে আবার এডমুন্ডের সুযোগ নষ্ট ৷ এর প্রত্যেকটি যে গোলরক্ষকের সৌজন্যে প্রতিহত হয়েছে তা নয় ৷ পোস্ট ও বার দু'টো ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলের গোলের প্রতিবন্ধক হয়েছে ৷
জর্জ টেলিগ্রাফ কলকাতা লিগের এমন একটি দল যাঁরা দশজনে রক্ষণ আগলে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে ৷ নয় পয়েন্ট নিয়ে তাঁরা নবম স্থানে ৷ অবনমনের খাঁড়া ঝুলছে ৷ অন্যদিকে ড্র করলেই একে উঠে আসত ইস্টবেঙ্গল ৷ বিনো জর্জ অবশ্য ড্র নয়, জয়ের জন্য দল সাজিয়েছিলেন ৷ আসলে জয় পাওয়ার জন্য খেলা মাঝমাঠ থেকে তৈরি হওয়া জরুরি ৷ ইস্টবেঙ্গল একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করলেও বলা যাবে না লাল-হলুদ মিডফিল্ডাররা দৃষ্টিনন্দন ফটবল উপহার দিয়েছে ৷
FT | A hat-trick of wins helps us reclaim the top spot in Group A! 🔴🟡#JoyEastBengal #EmamiEastBengal #CFL pic.twitter.com/YhVNAgnKgR— East Bengal FC (@eastbengal_fc) August 26, 2025
বিষ্ণুকে উইংয়ের বদলে মিডল-থার্ডে ব্যবহার করতেই প্রতিপক্ষের পায়ের জঙ্গলে খেই হারালেন। এডমুন্ডের দৌড় প্রতিপক্ষের অস্বস্তি বাড়াতে ব্যর্থ। ফলে বিরতির পরে বিনো জর্জ তাঁকে তুলে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নামাতে বাধ্য হন ৷ অনন্থুর জায়গায় ভানলালপেকা গুইতে, শ্যামল বেসরা নামেন বিজয় মুর্মুর বদলে ৷ তিন বদলে লাল-হলুদ আক্রমণে শ্রী ফেরে ৷ 68 মিনিটে অবশেষে গোল ৷ গুইতের সেন্টারে ডেভিডের হেড জর্জ টেলিগ্রাফ গোলরক্ষক চাপড়ে সামনে ফেললে তা জালে পাঠান বিষ্ণু ৷ এই অবস্থায় দু'নম্বর গোল জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেয় ৷
কিন্তু 76 মিনিটে ডেভিড পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন ৷ যে খামতি মেটালেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 83 মিনিটে গুইতের পাস থেকে বল ধরে বাঁ-পায়ের জোরালো শটে 2-0 করেন ৷ দুই সুপার-সাবের প্রচেষ্টার ফসল ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোল ৷ 87 মিনিটে বিষ্ণু নিজের দ্বিতীয় গোলটি করলেন মনোতোষ মাজির পাস থেকে ৷ দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে চতুর্থ গোল মনোতোষের।