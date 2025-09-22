ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারিয়ে 41তম লিগ খেতাব লাল-হলুদের ঘরে

ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারিয়ে 41তম লিগ খেতাব লাল-হলুদের ঘরে
আদালত রায় দেওয়ার পর গত পরশুই ইস্টবেঙ্গলকে গতবারের লিগ চ্য়াম্পিয়ন ঘোষণা করেছিল আইএফএ ৷
Published : September 22, 2025 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: গত মরশুমের ট্রফি হাতে আনন্দ করার ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে চলতি মরশুমের লিগ ট্রফিও ঘরে তুলল ইস্টবেঙ্গল ৷ সোমবার ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচটি ছিল কলকাতা লিগের 'কার্যত' ফাইনাল ৷ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গলের দরকার ছিল ড্র। ইউনাইটেড স্পোর্টসের দরকার ছিল জয়। দিনের শেষে ড্র নয়, বরং জয় দিয়েই রেকর্ড বর্ধিত করে 41তম কলকাতা লিগ ঘরে তুলল লাল-হলুদ ৷
ঘরের মাঠে এদিন বিনো জর্জের ছেলেদের পক্ষে ম্যাচের ফল 2-1 ৷ ম্য়াচের 35 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম গোল ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গার ৷ দ্বিতীয় গোল শেষমুহূর্তে শ্যামল বেসরার ৷ ইউনাইটেডের হয়ে ম্য়াচে সমতায় ফেরান অমিত বসাক ৷ সবমিলিয়ে সুপার সিক্সে টানা তিন ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন বিনো জর্জের দল ৷ পরপর দু'বার লিগ জয় ৷ সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স গ্রাফ দেখলে ইস্টবেঙ্গলের-বি দল যথেষ্ট উজ্বল ৷ ম্যাচের শুরুতে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হাতে খেতাব তুলে দেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ৷
ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে লাল-হলুদ আক্রমণে ইউনাইটেড স্পোর্টস ব্যাকফুটে ৷ তিন মিনিটে পিভি বিষ্ণুর শট সাইড নেটে লাগে ৷ পাঁচ মিনিটে আমন সিকে'র নিশ্চিত গোল বাঁচান সুখচাঁদ কিস্কু ৷ পরের মিনিটে নসিব আহমেদের হেড থেকে বল পেয়ে পিভি বিষ্ণু তা বাড়িয়ে দিলে গোল করতে ব্যর্থ হন আমন ৷ এরপর সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাস থেকে ফের গোল নষ্ট বিষ্ণুর ৷ এরপরেই আবার সুযোগ নষ্ট করেন আমন সিকে ৷
4️⃣0️⃣th ✅— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 22, 2025
4️⃣1️⃣st ⏳#JoyEastBengal #CFL pic.twitter.com/OvJErov6kh
একাধিক সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী না-হলে অন্তত গোটা চারেক গোলে এগিয়ে যেত লাল-হলুদ ৷ ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের ব্যর্থতার পাশাপাশি গোল না-হওয়ার জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে ইউনাইটেড স্পোর্টস গোলরক্ষক রৌণক ঘোষকে ৷ বেশ কয়েকটি অব্যর্থ গোল বাঁচান তিনি ৷ ইস্টবেঙ্গলের গোল আসে 35 মিনিটে ৷ তন্ময় দাসের বাড়ানো উঁচু বল ডানপ্রান্তে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ধরে কাট করে বক্সের ভিতরে ঢোকেন ৷ এরপর শট নিলে তা চাপড়ে বাঁচান বিপক্ষ গোলরক্ষক ৷ ফিরতি বল জালে পাঠান ডেভিড ৷
বিরতির পর ফের দাপট ইস্টবেঙ্গলের ৷ তবে প্রতি-আক্রমণে ইউনাইটেড যথেষ্ট বেগ দিয়ে যায় ৷ 88 মিনিটে শ্রীনাথের মাপা সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে দলকে সমতায় ফেরান অমিত ৷ তবে পরের মিনিটেই জয়সূচক গোল ইস্টবেঙ্গলের ৷ 89 মিনিটে শ্যামলের গোলে খেতাব নিশ্চিত লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবে। দেবীপক্ষের দ্বিতীয়ায় ট্রফির আলো লাল-হলুদে ৷