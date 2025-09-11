জয় দিয়ে শুরু সুপার সিক্স, মরশুমে প্রথমবার ঘরের মাঠে উজ্জ্বল লাল-হলুদ

জয় দিয়ে শুরু সুপার সিক্স, মরশুমে প্রথমবার ঘরের মাঠে উজ্জ্বল লাল-হলুদ
বাকি দুই সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে কলকাতার তিনপ্রধানের একমাত্র প্রতিনিধি লাল-হলুদ ৷
Published : September 11, 2025 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে ময়দানে ফিরল ফুটবল ৷ সেইসঙ্গে প্রাণ ফিরল কলকাতার সবুজ গালিচায় ৷ আর তিন গোলে জয় দিয়ে ময়দানে কলকাতা লিগের প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় রাখল ইস্টবেঙ্গল ৷ বাকি দুই সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে কলকাতার তিনপ্রধানের একমাত্র প্রতিনিধি লাল-হলুদ ৷ বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে ইউনাইটেড কলকাতাকে উড়িয়ে সুপার সিক্সের যাত্রাটা দারুণভাবেই শুরু করল বিনো জর্জ অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷
ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করলেন অধিনায়ক নসিব রহমান, পিভি বিষ্ণু এবং ভানলালপেকা গুইতে ৷ যাঁদের পরশে ময়দান আবার ছন্দে ৷ মরশুম জুড়েই লাল-হলুদের শুরুটা নড়বড়ে। এদিনও রীতি মেনে শুরুটা স্লথ হলেও ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধেও সময় যত গড়াল ইস্টবেঙ্গল তাঁদের নতুন মাঠে দাপট দেখাতে শুরু করল ৷ প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে আমন সিকে'র মাপা সেন্টার থেকে অধিনায়ক নসিবের হেডে ইস্টবেঙ্গল 1-0 গোলে এগিয়ে যায় ৷ তার আগে অফসাইডের কারণে জাস্টিন জোসেফের একটি গোল বাতিল হয় ৷
গোল পেলেও প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল মোটেও দেখনদারি ছিল না ৷ তবে ভুল শুধরে বিরতির পরে ইস্টবেঙ্গল অনেক বেশি দাপুটে ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অনবদ্য ফ্রি-কিকে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দ্বিতীয় গোল পিভি বিষ্ণুর ৷ লাল-হলুদ ব্রিগেডের এই মরশুমের আবিষ্কার গুইতে ৷ গোল করা এবং করানোয় ওস্তাদ ৷ পরিবর্ত হিসেবে নেমে দলের তিন নম্বর গোলটি তিনি করলেন দুরন্ত শটে । যতক্ষণ মাঠে থাকলেন ফুল ফোটালেন ৷ গোলের পর সিন-গার্ড খুলে উৎসর্গ করলেন প্রয়াত বাবাকে ৷
কলকাতা লিগে সুপার সিক্সের ভাগ্য এবার তিন ম্যাচের ৷ প্রতিটি ম্যাচই নকআউট ৷ তার মধ্যে ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে প্রথম পরীক্ষায় ইস্টবেঙ্গল ট্যাকটিক্যাল ফুটবল খেলে মূল্যবান জয় তুলে নিল বলা যায় ৷ তবে কলকাতা ময়দানে খেলা ফিরলেও দর্শক উপস্থিতি নিয়ে 'কিন্তু' থেকেই গেল ৷ নিজেদের মাঠে প্রিয় দলের খেলা ফিরল অথচ ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের গ্যালারিভরা উপস্থিতি দেখতে না-পাওয়াটা দৃষ্টিকটু নিঃসন্দেহে ৷ সুপার সিক্সের অন্য ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার এফসি হারাল সুরুচি সংঘকে ৷ ফলে রবিবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল বনাম ডায়মন্ড হারবার এফসি ম্যাচ লিগের 'কার্যত' ফাইনাল।