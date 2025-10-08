অভিষেকে জয়ের গোল, একপেশে ম্যাচ জিতে শিল্ড শুরু ইস্টবেঙ্গলের

অভিষেকে জয়ের গোল, একপেশে ম্যাচ জিতে শিল্ড শুরু ইস্টবেঙ্গলের
দুই অর্ধে এদিন দু'টি করে গোল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের ৷ চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনে গোল হামিদেরও ৷
Published : October 8, 2025 at 5:44 PM IST
কল্যাণী, 8 অক্টোবর: লাল-হলুদ জার্সিতে জয় গুপ্তার অভিষেক হল বিজয়ী হয়ে ৷ আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে এফসি গোয়া থেকে আসা লেফট-ব্য়াকই ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম গোলটি করলেন ৷ এরপর একে একে জালে বল জড়ালেন সাউল ক্রেসপো, হামিদ আহদাদ এবং জিকসন সিং ৷ সবমিলিয়ে বড় জয় দিয়ে 125তম আইএফএ শিল্ড অভিযান শুরু করল ইস্টবেঙ্গল ৷ কল্যাণী স্টেডিয়ামে শ্রীনিধি ডেকান এফসিকে 4-0 গোলে উড়িয়ে ফাইনালের পথও অনেকটা প্রশস্ত করে ফেলল অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেরা।
দুই অর্ধে এদিন দু'টি করে গোল করলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা ৷ গোল দিয়ে জয় গুপ্তার ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে আত্মপ্রকাশ গ্যালারি থেকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন মা সবিতা গুপ্তা ৷ ছেলেকে গোল করতে দেখে যারপরনাই খুশি তিনি ৷ প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি ডেকান ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হলেও পূর্ণশক্তির দল নিয়ে আসেনি শিল্ডে ৷ ফলে খাতায়-কলমে পিছিয়ে থেকে শুরু করেছিল তাঁরা ৷ আই লিগের দলটির বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিয়ে সংশয় সেই অর্থে ছিল না ৷ দেখার ছিল ব্যবধান কী হয় ৷ 4-0 ব্যবধান আরও বাড়ত যদি গোলমুখে গোটা তিনেক সুযোগ নষ্ট না-হত ৷
22 মিনিটে মিগুয়েল ফিগেরার ফ্রি-কিক শ্রীনিধি গোলরক্ষক চাপড়ে সামনে ফেললে সেই বল জালে পাঠান জয় ৷ ষোলো মিনিট বাদে দ্বিতীয় গোল লাল-হলুদের ৷ এবার স্কোরশিটে নাম তোলেন ক্রেসপো ৷ বিপিন সিংয়ের সেন্টার থেকে হেডে 2-0 করেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ প্রথম থেকেই ম্য়াচে লাল-হলুদ দাপট ৷ যা পুরো ম্যাচ জুড়ে বজায় রইল কল্যাণী স্টেডিয়ামে ৷
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আবারও গোল ইস্টবেঙ্গলের ৷ 49 মিনিটে ফের বিপিনের নিচু সেন্টারে পা ছুঁইয়ে গোল হামিদের ৷ ডুরান্ড ডার্বিতে চোট পেয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর ম্যাচে ফিরলেন মরক্কোন স্ট্রাইকার ৷ গোল করে প্রত্যাবর্তন স্মরণীয়ও রাখলেন। লাল-হলুদের চতুর্থ গোল এদিন পরিবর্ত হিসেবে নামা জিকসন সিংয়ের ৷ হামিদের গোলের ঠিক দু'মিনিট বাদে ক্রেসপোর কর্নারে বিনা বাধায় হেড করে যান লালচুংনুঙ্গার পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা জিকসন ৷
ইচ্ছে করেই রক্ষণে সকল ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে এদিন একাদশ সাজিয়েছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ প্রতিপক্ষ এতটাই নড়বড়ে যে বেগ পেতে হয়নি। মাঝমাঠে একইরকম সচল মিগুয়েল এবং হামিদ ৷ তবে মরশুমের শুরু থেকে ধারাবাহিক বিপিন সিংয়ের কথা আলাদা করে বলতেই হবে ৷ দু'টো গোলের বল বাড়ানো ছাড়াও প্রান্ত বদল করে দলের আক্রমণকে সচল রাখলেন ৷ ইস্টবেঙ্গলের পরের প্রতিপক্ষ নামধারী এফসি ৷ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ফের একপেশে জয়ের জোরালো সম্ভাবনা ব্রুজোঁর দলের ৷