ETV Bharat / sports

নামধারীকে উড়িয়ে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

লাল-হলুদের হয়ে এদিন জোড়া গোল করলেন মহম্মদ রশিদ ও পিভি বিষ্ণু ৷

EAST BENGAL BEAT NAMDHARI FC
গোল সেলিব্রেশন বিষ্ণুর (EAST BENGAL MEDIA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 অক্টোবর: ডুরান্ড কাপে না-পারলেও আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল ৷ মঙ্গলবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে নামধারী এফসি'র বিরুদ্ধে ড্র করলেই চলে যেত ৷ কিন্তু জিতেই ফাইনালে পৌঁছনোর বার্তা দিয়েছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ কোচের কথায় মান্যতা দিয়ে জিতে শিল্ড ফাইনালে পা রাখল প্রতিযোগিতার 29 বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে নামধারী এফসি'কে 2-0 গোলে হারাল লাল-হলুদ ৷

প্রথমার্ধেই এদিন ম্য়াচ পকেটে পুরে নেয় ব্রুজোঁর ছেলেরা ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল মহম্মদ রশিদ এবং পিভি বিষ্ণুর ৷ প্রথমার্ধে ম্য়াচের নিয়ন্ত্রণ পায়ে নিয়ে নেওয়া ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ দুর্গ নামধারী দ্বিতীয়ার্ধেও ভাঙতে পারেনি ৷ ফাইনালের আগে দলে বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ হামিদ আহদাদ-সহ ভার্চুয়াল সেমিফাইনালে তিন-তিনটি পরিবর্তনে একাদশ সাজিয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ তাতে অবশ্য গোল পেতে অসুবিধা হয়নি ৷

ম্য়াচের 19 মিনিটে প্রথম গোল ইস্টবেঙ্গলের ৷ মহম্মদ রশিদের গোলে ম্য়াচ লিড নেয় ইস্টবেঙ্গল ৷ তার আগে থেকেই অবশ্য আক্রমণের চাপ থাকলেও নামধারী রক্ষণ ভাঙতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল ৷ মাঝমাঠে অনবদ্য খেললেন মিগুয়েল ফিগেরা এবং মহম্মদ রশিদ ৷ সঙ্গে দারুণ পারফরম্য়ান্স সাউল ক্রেসপোরও ৷ তিন বিদেশিই ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলের কারিগর ৷ ক্রেসপোর সেন্টার থেকে মিগুয়েলের হেড পোস্টে লেগে প্রতিহত হয় ৷ ফিরতি বল বক্সের বাইরে থেকে ভলিতে জালে পাঠান প্যালেস্তাইনের রশিদ। গোল করা ছাড়াও প্রতিপক্ষ আক্রমণ রুখতে রশিদ ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন ৷ ম্যাচের সেরাও হলেন তিনি ৷

ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোল বিরতির খানিক আগে ৷ 41 মিনিটে ক্রেসপোর পাস থেকে গোল করেন বিষ্ণু ৷ তার আগে একটি সুযোগ নষ্ট করেন ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা ৷ ডুরান্ড কাপে এই নামধারীর বিরুদ্ধেই কষ্টার্জিত জয় পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ সেই ম্যাচের অভিজ্ঞতার নিরিখে অস্কার দল সাজিয়েছিলেন এদিন ৷ কিন্তু নামধারী এদিন পুরো ম্যাচজুড়ে সমস্যা তৈরি করতে ব্যর্থ ৷ ম্যাচের শেষদিকে একটি শট নেওয়া ছাড়া সেভাবে লাল-হলুদ রক্ষণকে বিব্রত করতে পারেনি পঞ্জাবের দলটি ৷ বিরতির পরে ফের দাপট লাল-হলুদের ৷ তবে খেলায় প্রত্যাশিত ছন্দ ছিল অধরা ৷ তাই ম্যাচ জিতে ফাইনালে যাওয়ার আনন্দ রয়েছে তবে অস্কারের অখুশি তাতে দূর হবে না ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

EAST BENGAL BEAT NAMDHARI FC
শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল
OSCAR BRUZON
125TH IFA SHIELD
IFA SHIELD 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.