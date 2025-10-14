নামধারীকে উড়িয়ে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

নামধারীকে উড়িয়ে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল
লাল-হলুদের হয়ে এদিন জোড়া গোল করলেন মহম্মদ রশিদ ও পিভি বিষ্ণু ৷
Published : October 14, 2025 at 5:29 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: ডুরান্ড কাপে না-পারলেও আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল ৷ মঙ্গলবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে নামধারী এফসি'র বিরুদ্ধে ড্র করলেই চলে যেত ৷ কিন্তু জিতেই ফাইনালে পৌঁছনোর বার্তা দিয়েছিলেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ কোচের কথায় মান্যতা দিয়ে জিতে শিল্ড ফাইনালে পা রাখল প্রতিযোগিতার 29 বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে নামধারী এফসি'কে 2-0 গোলে হারাল লাল-হলুদ ৷
প্রথমার্ধেই এদিন ম্য়াচ পকেটে পুরে নেয় ব্রুজোঁর ছেলেরা ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল মহম্মদ রশিদ এবং পিভি বিষ্ণুর ৷ প্রথমার্ধে ম্য়াচের নিয়ন্ত্রণ পায়ে নিয়ে নেওয়া ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ দুর্গ নামধারী দ্বিতীয়ার্ধেও ভাঙতে পারেনি ৷ ফাইনালের আগে দলে বেশ কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ হামিদ আহদাদ-সহ ভার্চুয়াল সেমিফাইনালে তিন-তিনটি পরিবর্তনে একাদশ সাজিয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ তাতে অবশ্য গোল পেতে অসুবিধা হয়নি ৷
ম্য়াচের 19 মিনিটে প্রথম গোল ইস্টবেঙ্গলের ৷ মহম্মদ রশিদের গোলে ম্য়াচ লিড নেয় ইস্টবেঙ্গল ৷ তার আগে থেকেই অবশ্য আক্রমণের চাপ থাকলেও নামধারী রক্ষণ ভাঙতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল ৷ মাঝমাঠে অনবদ্য খেললেন মিগুয়েল ফিগেরা এবং মহম্মদ রশিদ ৷ সঙ্গে দারুণ পারফরম্য়ান্স সাউল ক্রেসপোরও ৷ তিন বিদেশিই ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলের কারিগর ৷ ক্রেসপোর সেন্টার থেকে মিগুয়েলের হেড পোস্টে লেগে প্রতিহত হয় ৷ ফিরতি বল বক্সের বাইরে থেকে ভলিতে জালে পাঠান প্যালেস্তাইনের রশিদ। গোল করা ছাড়াও প্রতিপক্ষ আক্রমণ রুখতে রশিদ ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন ৷ ম্যাচের সেরাও হলেন তিনি ৷
𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! ❤️💛#JoyEastBengal #IFAShield pic.twitter.com/iGcSTnjhcl— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 14, 2025
ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোল বিরতির খানিক আগে ৷ 41 মিনিটে ক্রেসপোর পাস থেকে গোল করেন বিষ্ণু ৷ তার আগে একটি সুযোগ নষ্ট করেন ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা ৷ ডুরান্ড কাপে এই নামধারীর বিরুদ্ধেই কষ্টার্জিত জয় পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ সেই ম্যাচের অভিজ্ঞতার নিরিখে অস্কার দল সাজিয়েছিলেন এদিন ৷ কিন্তু নামধারী এদিন পুরো ম্যাচজুড়ে সমস্যা তৈরি করতে ব্যর্থ ৷ ম্যাচের শেষদিকে একটি শট নেওয়া ছাড়া সেভাবে লাল-হলুদ রক্ষণকে বিব্রত করতে পারেনি পঞ্জাবের দলটি ৷ বিরতির পরে ফের দাপট লাল-হলুদের ৷ তবে খেলায় প্রত্যাশিত ছন্দ ছিল অধরা ৷ তাই ম্যাচ জিতে ফাইনালে যাওয়ার আনন্দ রয়েছে তবে অস্কারের অখুশি তাতে দূর হবে না ৷