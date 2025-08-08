নৈহাটী, 8 অগস্ট: সিনিয়র দলের ডুরান্ড অভিযানের পাশাপাশি চলছে ইস্টবেঙ্গলের ডেভলপমেন্ট দলের কলকাতা লিগ অভিযান ৷ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ডার্বি এবং ডার্বি পরবর্তী ম্য়াচ জিতলেও পুলিশ এসি'র বিরুদ্ধে গত ম্য়াচ হেরে লিগে শীর্ষে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করেছে বিনো জর্জের ছেলেরা ৷ নৈহাটী স্টেডিয়ামে শুক্রবার তাই জয়ে ফিরতে মরিয়া ছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের বিরুদ্ধে বঙ্কিমাঞ্জলী স্টেডিয়ামে এদিন নামমাত্র গোলে জয় এল বটে, তবে লাল-হলুদের খেলায় মন ভরল না ৷ মন খারাপ করা ফুটবলে বিনোর দলকে এদিন সান্ত্বনার জয় এনে দিল ভানলালপেখা গুইতের গোল ৷
দ্বিতীয়ার্ধে গুইতের একমাত্র গোলে লিগে চার থেকে তিন নম্বরে উঠে এল লাল-হলুদ ৷ আট ম্য়াচে তাঁদের পয়েন্ট 14 ৷ কলকাতার তিন প্রধানের খেলার গতিপ্রকৃতি বোঝা যায় গ্যালারিতে থাকা সমর্থকদের শরীরিভাষা এবং অভিব্যক্তিতে ৷ নৈহাটি স্টেডিয়াম আকারে ছোট ৷ নাটকের ভাষায় থার্ড ওয়াল মঞ্চ ৷ শুক্রবার সেখানে চলতি মরশুমে সবচেয়ে কম লাল-হলুদ সমর্থকদের উপস্থিতি ৷ তাঁদের পুরো নব্বই মিনিট উৎকণ্ঠা এবং হতাশায় কাটাতে হল ৷ দল জিতলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় তাঁদের মন ভরল না ৷
কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স পুলিশ এসি'র মত চলতি লিগে যে জায়ান্ট কিলার, তেমনটা নয় ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে সৌভিক চক্রবর্তী, দেবজিৎ মজুমদার, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের নিয়ে একাদশ গড়েছিলেন বিনো ৷ মাঝমাঠে সৌভিকের সঙ্গে তন্ময় দাস খেললেও ইস্টবেঙ্গলের খেলা তৈরি হল না ৷ বিরতির পরে তন্ময়কে তুলে শ্যামল বেসরাকে নামালেও ইস্টবেঙ্গলের খেলা তথৈবচ ৷
PEKA POWERS US TO VICTORY 💪#JoyEastBengal #EmamiEastBengal #CFL pic.twitter.com/LZL9JGd5C1— East Bengal FC (@eastbengal_fc) August 8, 2025
প্রথমার্ধে বলার মত আক্রমণ নেই ৷ 36 মিনিটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পাস থেকে মহম্মদ আশিকের সুযোগ নষ্ট ৷ তিন মিনিট পর ফের সায়নের পাস থেকে তন্ময়ের শট বাঁচিয়ে দেন কালীঘাট গোলরক্ষক ৷ বিরতির পর ডেডলক ভাঙে ইস্টবেঙ্গল ৷ 54 মিনিটে লালরিনডিকার পাস থেকে গোল করে যান গুইতে ৷ তারপরেও ইস্টবেঙ্গলের খেলায় দাপট এবং শ্রী ফিরেছে এমনটা বলা যাবে না ৷ বরং কমপক্ষে দু'বার লাল-হলুদ রক্ষণে ফাটল ধরিয়েছিল কালীঘাট ৷ পরিস্থিতি কঠিন হলে গোলসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিপক্ষকে পিছনে ঠেলে দেয় ৷ এক্ষেত্রে 87 মিনিটে বিজয় মুর্মু ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে পারলে লাল-হলুদ জনতা হাফ ছেড়ে বাঁচত ৷
এই অবস্থায় ম্যাচের সংযুক্তি সময়ে নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স ৷ বক্সের মধ্যে সূরজ মণ্ডলকে ফাউল করলেও রেফারি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি দেননি ৷ ফলস্বরূপ স্কোরবোর্ডে বদল আসেনি ৷ ম্য়াচ শেষে কালীঘাট ফুটবলারদের রোষের মুখে পড়ে পুলিশি নিরাপত্তায় মাঠ ছাড়তে হয় রেফারিকে ৷ সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল জয়ে ফিরলেও চিন্তা কমল না বিনো জর্জের ৷