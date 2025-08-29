কলকাতা, 29 অগস্ট: মাঝের কয়েকটা ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট দেখে মনে হচ্ছিল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গলের বুঝি ধার কমেছে ৷ শুধু তাই নয়, একসময় সুপার সিক্সে যোগ্যতা-অর্জনের ব্যাপারেও প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছিল ৷ কিন্তু সব শঙ্কা দূরে সরিয়ে কেবল সুপার সিক্সে যাওয়াই নয়, শুক্রবার কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে 3-1 গোলে জিতে শীর্ষে থেকে সুপার সিক্সে পৌঁছল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল ৷
কলকাতা লিগকে মর্যাদা দিয়ে ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়ম মেনে সিনিয়র দলের ফুটবলারদের পরবর্তী মঞ্চের জন্য তৈরি করছে ইস্টবেঙ্গল ৷ একইসঙ্গে আনকোরা প্রতিভাদের তুলে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াও জারি রেখেছেন বিনো জর্জ ৷ ফলশ্রুতিতে কলকাতা লিগের প্রথম দিকের জড়তা সরিয়ে লাল-হলুদ ব্রিগেড ফের অশ্বমেধের ঘোড়া ৷ প্রত্যাশিত ছন্দ ফিরছে পায়ে-পায়ে ৷ কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে 3-1 গোলে জয়ের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল 23 পয়েন্ট নিয়ে (11 ম্য়াচে) সবার উপরে ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে এদিন গোল করলেন ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা, ভানলালপেকা গুইতে, শ্যামল বেসরা ৷ পেনাল্টি থেকে কালীঘাট এমএসের গোল দেবদত্তর ৷
ম্যাচের প্রথম থেকে নিয়ন্ত্রণ এদিন ইস্টবেঙ্গলের পায়ে ৷ 25 মিনিটে পিভি বিষ্ণুর পাস থেকে প্রথম গোল ডেভিডের ৷ তার আগে বিষ্ণু, ডেভিড গোলের সুযোগ পেলেও তা নষ্ট করেন ৷ পাল্টা কালীঘাটও গোল করার চেষ্টা চালিয়েছিল ৷ কিন্তু রাজেন ওরাওঁ, ঈশান সাহিরা লাল-হলুদ রক্ষণ ভাঙতে পারেননি ৷ এক গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় ইস্টবেঙ্গল ৷
FT | WE STORM INTO THE CFL SUPER SIX 🔥#JoyEastBengal #EmamiEastBengal pic.twitter.com/GcaKq8TM2z— East Bengal FC (@eastbengal_fc) August 29, 2025
বিরতির পর আমন সিকে'র বদলে গুইতেকে নামান বিনো জর্জ ৷ ইস্টবেঙ্গল আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ে ৷ 52 মিনিটে বাঁদিক থেকে ডেভিডের সেন্টার ধরে পরিবর্ত গুইতেই দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন ৷ যাঁকে চলতি লিগে লাল-হলুদ মাঝমাঠের আবিষ্কার বলা যায় ৷ গোল করা এবং করানোয় সমান দক্ষ তিনি ৷ যিনি মাঠে নামলে কোচের চিন্তা দূর হয় ৷ প্রতিপক্ষের চিন্তা বাড়ে ৷ 71 মিনিটে পেনাল্টি থেকে কালীঘাট ব্যবধান কমানোয় চিন্তা বাড়ে লাল-হলুদের ৷
তবে 87 মিনিটে দিনের সেরা গোলটি করে সব উদ্বেগের অবসান ঘটান শ্যামল বেসরা ৷ বিষ্ণুর পাস ধরে বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত প্লেসিংয়ে বল জালে রাখেন তিনি ৷ স্কোরবোর্ড বলছে তিন গোল করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ বাস্তবে সংখ্য়াটা আরও বাড়ত যদি বিষ্ণু-সায়নরা সুযোগ নষ্ট না-করতেন ৷ সে যাইহোক, শীর্ষে থেকে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ছয় নিশ্চিত ৷ বাকি তিনটি দল হিসেবে সুপার সিক্সে নিশ্চিত পুলিশ এসি, সুরুচি সংঘ, ক্যালকাটা কাস্টমস ৷ বাকি দু'টো জায়গার জন্য লড়াইয়ে পাঠচক্র, মোহনবাগান এবং কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স ৷