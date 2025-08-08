Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

কল্যাণ-দাওয়াইয়ে চিঁড়ে ভিজছে না বাগানে, লাল-হলুদে আশার আলো - AIFF MEETS ISL CLUBS

ভারতীয় ফুটবল যেখানে নেমেছে সেখান থেকে আর খারাপ কিছু হওয়ার নেই ৷ মত লাল-হলুদ কর্তার ৷

KALYAN CHAUBEY
কল্যাণ চৌবে (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 8 অগস্ট: চলতি বছরেই হবে আইএসএল ৷ তবে তার আগে সুপার কাপ আয়োজনের প্রস্তাব ৷ আটটি আইএসএল ফ্র্য়াঞ্চাইজি প্রতিনিধিদের নিয়ে ফেডারেশনের লক্ষ্মীবারের মহাবৈঠকে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে জট খোলার ইঙ্গিত ৷ ভারতীয় ফুটবলে সুদিন ফেরাতে তিনপক্ষই (ক্লাব প্রতিনিধি, ফেডারেশন, এফএসডিএল) ডুরান্ডের পরে সুপার কাপ এবং তারপর আইএসএল আয়োজনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে ৷ ফলত ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবের ঘাড় থেকে বোঝা হালকা হল বলা যায় ৷ যদিও সম্পূর্ণ রূপরেখা আসতে আরও দিনদশেক সময় লাগবে ৷

তবে দেশের ফুটবলে জট কাটাতে কল্যাণ-দাওয়াইয়ে চিঁড়ে ভিজছে না মোহনবাগানের ৷ ক্লাবের সচিব সৃঞ্জয় বসু বলছেন, "কোন পথে ভারতীয় ফুটবল এগোবে, সেই ছবিটা কিন্তু পরিষ্কার নয় ৷ বলা হল এই বছরেই আইএসএল হবে ৷ আইএসএলের আগে সুপার কাপ হবে বলে জানানো হচ্ছে ৷ আমাদের তো এএফসি কাপের (এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু) খেলা রয়েছে সেপ্টেম্বরে ৷ পুরো ছবিটা পরিষ্কার নয় ৷ ইতিমধ্যে দু'টো ক্লাব তাঁদের ফুটবলারদের টাকা বন্ধ করেছে ৷ একটা অচলাবস্থা চলছে ৷ তাই বৈঠকের পরে জট কাটল বলতে পারছি না ৷ পুরোটা বুঝে তারপর বলতে পারব ৷"

ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার অবশ্য আশার আলো দেখছেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের কথায় ৷ তিনি বলছেন, "আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি দেশের ফুটবল বন্ধ হয়ে যাক সেটা কোনও সরকারই চায় না। ফেডারেশনেও যিনি থাকুন না কেন চাইবেন না ৷ আবারও বলছি আইএসএল হবে। বৈঠকে যদি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে ভালো ৷ আমি ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আশাবাদী ৷ কারণ, যে জায়গায় ভারতীয় ফুটবল নেমে গিয়েছে সেখান থেকে আর নীচে যাওয়ার জায়গা নেই ৷ এবার এগোতেই হবে।"

দেশীয় কোচকে ভারতীয় ফুটবলের হটসিটে বসানো নিয়ে দেবব্রত সরকার বলছেন, "এই যে খালিদকে ভারতীয় দলের কোচ করা হল, ভালো সিদ্ধান্ত। আমরাই দাবিটা তুলেছিলাম ৷ খালিদ জামিল, সঞ্জয় সেন, ডেরেক পেরেইরা, বিনো জর্জদের হাতে ভারতীয় ফুটবল তুলে দেওয়া উচিত ৷ এরা কাজ করছে তৃণমূল স্তর থেকে ৷ বিদেশি কোচ নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত ৷ অনেক তো দেখা হল।"

এদিকে বৃহস্পতিবারের বৈঠকের শেষে ফেডারেশনেও কিছুটা স্বস্তির আবহ ৷ ফেডারেশনের এক কর্তার কথায়, "আমাদের কাঠগড়ায় তোলা সহজ ৷ চুক্তি নবীকরনের বিষয়ে আমরা গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে চিঠি দিয়েছিলাম ৷ তারপরেও এই ব্যাপারে চিঠি দেওয়া হয়েছিল ৷ এফএসডিএল তা প্রত্যুত্তর করেছিল ফেব্রুয়ারি মাসে ৷ যাইহোক এখন একটা সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা হচ্ছে ৷ আইনকানুনের জটিলতা কাটানোর বিষয় রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে কিছুটা তো আশার আলো বলাই যায়।"

আরও পড়ুন:

কলকাতা, 8 অগস্ট: চলতি বছরেই হবে আইএসএল ৷ তবে তার আগে সুপার কাপ আয়োজনের প্রস্তাব ৷ আটটি আইএসএল ফ্র্য়াঞ্চাইজি প্রতিনিধিদের নিয়ে ফেডারেশনের লক্ষ্মীবারের মহাবৈঠকে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে জট খোলার ইঙ্গিত ৷ ভারতীয় ফুটবলে সুদিন ফেরাতে তিনপক্ষই (ক্লাব প্রতিনিধি, ফেডারেশন, এফএসডিএল) ডুরান্ডের পরে সুপার কাপ এবং তারপর আইএসএল আয়োজনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে ৷ ফলত ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবের ঘাড় থেকে বোঝা হালকা হল বলা যায় ৷ যদিও সম্পূর্ণ রূপরেখা আসতে আরও দিনদশেক সময় লাগবে ৷

তবে দেশের ফুটবলে জট কাটাতে কল্যাণ-দাওয়াইয়ে চিঁড়ে ভিজছে না মোহনবাগানের ৷ ক্লাবের সচিব সৃঞ্জয় বসু বলছেন, "কোন পথে ভারতীয় ফুটবল এগোবে, সেই ছবিটা কিন্তু পরিষ্কার নয় ৷ বলা হল এই বছরেই আইএসএল হবে ৷ আইএসএলের আগে সুপার কাপ হবে বলে জানানো হচ্ছে ৷ আমাদের তো এএফসি কাপের (এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু) খেলা রয়েছে সেপ্টেম্বরে ৷ পুরো ছবিটা পরিষ্কার নয় ৷ ইতিমধ্যে দু'টো ক্লাব তাঁদের ফুটবলারদের টাকা বন্ধ করেছে ৷ একটা অচলাবস্থা চলছে ৷ তাই বৈঠকের পরে জট কাটল বলতে পারছি না ৷ পুরোটা বুঝে তারপর বলতে পারব ৷"

ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার অবশ্য আশার আলো দেখছেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের কথায় ৷ তিনি বলছেন, "আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি দেশের ফুটবল বন্ধ হয়ে যাক সেটা কোনও সরকারই চায় না। ফেডারেশনেও যিনি থাকুন না কেন চাইবেন না ৷ আবারও বলছি আইএসএল হবে। বৈঠকে যদি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে ভালো ৷ আমি ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আশাবাদী ৷ কারণ, যে জায়গায় ভারতীয় ফুটবল নেমে গিয়েছে সেখান থেকে আর নীচে যাওয়ার জায়গা নেই ৷ এবার এগোতেই হবে।"

দেশীয় কোচকে ভারতীয় ফুটবলের হটসিটে বসানো নিয়ে দেবব্রত সরকার বলছেন, "এই যে খালিদকে ভারতীয় দলের কোচ করা হল, ভালো সিদ্ধান্ত। আমরাই দাবিটা তুলেছিলাম ৷ খালিদ জামিল, সঞ্জয় সেন, ডেরেক পেরেইরা, বিনো জর্জদের হাতে ভারতীয় ফুটবল তুলে দেওয়া উচিত ৷ এরা কাজ করছে তৃণমূল স্তর থেকে ৷ বিদেশি কোচ নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত ৷ অনেক তো দেখা হল।"

এদিকে বৃহস্পতিবারের বৈঠকের শেষে ফেডারেশনেও কিছুটা স্বস্তির আবহ ৷ ফেডারেশনের এক কর্তার কথায়, "আমাদের কাঠগড়ায় তোলা সহজ ৷ চুক্তি নবীকরনের বিষয়ে আমরা গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে চিঠি দিয়েছিলাম ৷ তারপরেও এই ব্যাপারে চিঠি দেওয়া হয়েছিল ৷ এফএসডিএল তা প্রত্যুত্তর করেছিল ফেব্রুয়ারি মাসে ৷ যাইহোক এখন একটা সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা হচ্ছে ৷ আইনকানুনের জটিলতা কাটানোর বিষয় রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে কিছুটা তো আশার আলো বলাই যায়।"

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

EAST BENGALমোহনবাগানKALYAN CHAUBEYINDIAN SUPER LEAGUEAIFF MEETS ISL CLUBS

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.