কলকাতা, 8 অগস্ট: চলতি বছরেই হবে আইএসএল ৷ তবে তার আগে সুপার কাপ আয়োজনের প্রস্তাব ৷ আটটি আইএসএল ফ্র্য়াঞ্চাইজি প্রতিনিধিদের নিয়ে ফেডারেশনের লক্ষ্মীবারের মহাবৈঠকে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে জট খোলার ইঙ্গিত ৷ ভারতীয় ফুটবলে সুদিন ফেরাতে তিনপক্ষই (ক্লাব প্রতিনিধি, ফেডারেশন, এফএসডিএল) ডুরান্ডের পরে সুপার কাপ এবং তারপর আইএসএল আয়োজনের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে ৷ ফলত ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবের ঘাড় থেকে বোঝা হালকা হল বলা যায় ৷ যদিও সম্পূর্ণ রূপরেখা আসতে আরও দিনদশেক সময় লাগবে ৷
তবে দেশের ফুটবলে জট কাটাতে কল্যাণ-দাওয়াইয়ে চিঁড়ে ভিজছে না মোহনবাগানের ৷ ক্লাবের সচিব সৃঞ্জয় বসু বলছেন, "কোন পথে ভারতীয় ফুটবল এগোবে, সেই ছবিটা কিন্তু পরিষ্কার নয় ৷ বলা হল এই বছরেই আইএসএল হবে ৷ আইএসএলের আগে সুপার কাপ হবে বলে জানানো হচ্ছে ৷ আমাদের তো এএফসি কাপের (এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু) খেলা রয়েছে সেপ্টেম্বরে ৷ পুরো ছবিটা পরিষ্কার নয় ৷ ইতিমধ্যে দু'টো ক্লাব তাঁদের ফুটবলারদের টাকা বন্ধ করেছে ৷ একটা অচলাবস্থা চলছে ৷ তাই বৈঠকের পরে জট কাটল বলতে পারছি না ৷ পুরোটা বুঝে তারপর বলতে পারব ৷"
ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার অবশ্য আশার আলো দেখছেন ফেডারেশন প্রেসিডেন্টের কথায় ৷ তিনি বলছেন, "আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি দেশের ফুটবল বন্ধ হয়ে যাক সেটা কোনও সরকারই চায় না। ফেডারেশনেও যিনি থাকুন না কেন চাইবেন না ৷ আবারও বলছি আইএসএল হবে। বৈঠকে যদি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে ভালো ৷ আমি ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আশাবাদী ৷ কারণ, যে জায়গায় ভারতীয় ফুটবল নেমে গিয়েছে সেখান থেকে আর নীচে যাওয়ার জায়গা নেই ৷ এবার এগোতেই হবে।"
দেশীয় কোচকে ভারতীয় ফুটবলের হটসিটে বসানো নিয়ে দেবব্রত সরকার বলছেন, "এই যে খালিদকে ভারতীয় দলের কোচ করা হল, ভালো সিদ্ধান্ত। আমরাই দাবিটা তুলেছিলাম ৷ খালিদ জামিল, সঞ্জয় সেন, ডেরেক পেরেইরা, বিনো জর্জদের হাতে ভারতীয় ফুটবল তুলে দেওয়া উচিত ৷ এরা কাজ করছে তৃণমূল স্তর থেকে ৷ বিদেশি কোচ নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত ৷ অনেক তো দেখা হল।"
এদিকে বৃহস্পতিবারের বৈঠকের শেষে ফেডারেশনেও কিছুটা স্বস্তির আবহ ৷ ফেডারেশনের এক কর্তার কথায়, "আমাদের কাঠগড়ায় তোলা সহজ ৷ চুক্তি নবীকরনের বিষয়ে আমরা গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে চিঠি দিয়েছিলাম ৷ তারপরেও এই ব্যাপারে চিঠি দেওয়া হয়েছিল ৷ এফএসডিএল তা প্রত্যুত্তর করেছিল ফেব্রুয়ারি মাসে ৷ যাইহোক এখন একটা সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা হচ্ছে ৷ আইনকানুনের জটিলতা কাটানোর বিষয় রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে কিছুটা তো আশার আলো বলাই যায়।"