তালালের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের, সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন ফরাসি প্লে-মেকার

তালালের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের, সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন ফরাসি প্লে-মেকার
ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে এসিএল চোট গত মরশুমের মাঝপথে ছিটকে দিয়েছিল মাদিহ তালালকে ৷
Published : September 29, 2025 at 10:08 AM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: পঞ্জাব এফসি'র জার্সিতে 2023-24 মরশুমে দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সের পর ঘটা করে গত মরশুমে তিনি এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গলে ৷ দু'বছরের জন্য তাঁর আগমনকে 'প্রজেক্ট-টি' ঘোষণা করা হয়েছিল লাল-হলুদের তরফে ৷ কিন্তু এসিএল চোটে মাঝপথেই শেষ হয়ে গিয়েছিল মরশুম ৷ চোট সারিয়ে পুনরায় আর ইস্টবেঙ্গল জার্সি পরার সুযোগ হচ্ছে না মাদিহ তালালের ৷ ফরাসি প্লে-মেকারের সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে ফেলল ইস্টবেঙ্গল ৷ সুপার কাপের আগে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ফরাসি ফুটবলারকে বিদায় জানাল কলকাতা জায়ান্টরা ৷
লাল-হলুদ জার্সিতে গত মরশুমে 10টি আইএসএল ম্য়াচ খেলার পর গুরুত্বপূর্ণ সময়ে চোট পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তালাল ৷ তার আগে গত মরশুমে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টারে পৌঁছনোর পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ফরাসি মিডফিল্ডার ৷ চ্যালেঞ্জ লিগের তিন ম্য়াচে একটি গোলের পাশাপাশি তিনটি অ্যাসিস্ট ছিল তাঁর নামে ৷ এছাড়া লাল-হলুদের হয়ে ডুরান্ডও খেলেছিলেন তিনি ৷ আইএসএলের শুরুতে টানা হারের পর তালালের থেকে যখন প্রত্যাশা ক্রমশ বাড়ছে ঠিক তখনই চোট পেয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল ফরাসি ফুটবলারকে ৷
🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 28, 2025
Emami East Bengal FC and Madih Talal have mutually agreed to part ways. 🤝
Madih's creativity lit up the pitch and we'll forever cherish his contributions. 🔴🟡#ThankYouMadihTalal pic.twitter.com/p3Iu2P2qwj
ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে ম্য়াচে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি ৷ এসিএল চোট হওয়ার কারণে বোঝা গিয়েছিল তা দীর্ঘমেয়াদি ৷ পরবর্তীতে চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচারের পর তালাল ধীরে-ধীরে রিহ্যাব শুরু করেন ৷ কিন্তু সম্ভবত ম্যাচ ফিট হতে আরও সময় দরকার তাঁর ৷ তাই সবদিক বিবেচনা করে ফরাসি মিডফিল্ডারের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করল ইস্টবেঙ্গল ৷ নতুন মরশুমে তালালকে পাওয়া যাবে না ধরেই দল গঠন করেছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ ইতিমধ্যে ছ'জন বিদেশি চূড়ান্ত হয়েছে লাল-হলুদে ৷ প্লে-মেকার হিসেবে তালালের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মিগুয়েল ফিগেরাকে ৷ সবমিলিয়ে বুঝেশুনে ফরাসি ফুটবলারের সঙ্গে সোনালি করমর্দন সারা হল লাল-হলুদের তরফে ৷
I gave everything to return from a tough injury sooner than expected, but wearing these colours again wasn’t as simple as I’d hoped. I’ll always be grateful to those who stood by me and checked in during my rehab. Until our paths cross again — thank you for everything! 🫡 pic.twitter.com/E0M0Qy9mxN— Madih Talal (@MadihTalal8) September 28, 2025
ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণায় সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন তালাল ৷ তিনি লেখেন, "সাঙ্ঘাতিক একটা চোটের পর তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরতে সবটা উজাড় করে দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু লাল-হলুদ জার্সিটা পুনরায় গায়ে চাপানো ততটা সহজ হল না যতটা মনে করেছিলাম ৷ কঠিন সময়ে যাঁরা পাশে ছিলেন, রিহ্যাবের সময় আমার খোঁজ নিয়েছেন সকলকে কৃতজ্ঞতা ৷ ফের মুখোমুখি হওয়ার আগে পর্যন্ত সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ ৷"