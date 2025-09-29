ETV Bharat / sports

তালালের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের, সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন ফরাসি প্লে-মেকার

ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে এসিএল চোট গত মরশুমের মাঝপথে ছিটকে দিয়েছিল মাদিহ তালালকে ৷

EAST BENGAL MADIH TALAL PART WAYS
মাদিহ তালাল (EAST BENGAL MEDIA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: পঞ্জাব এফসি'র জার্সিতে 2023-24 মরশুমে দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সের পর ঘটা করে গত মরশুমে তিনি এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গলে ৷ দু'বছরের জন্য তাঁর আগমনকে 'প্রজেক্ট-টি' ঘোষণা করা হয়েছিল লাল-হলুদের তরফে ৷ কিন্তু এসিএল চোটে মাঝপথেই শেষ হয়ে গিয়েছিল মরশুম ৷ চোট সারিয়ে পুনরায় আর ইস্টবেঙ্গল জার্সি পরার সুযোগ হচ্ছে না মাদিহ তালালের ৷ ফরাসি প্লে-মেকারের সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে ফেলল ইস্টবেঙ্গল ৷ সুপার কাপের আগে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ফরাসি ফুটবলারকে বিদায় জানাল কলকাতা জায়ান্টরা ৷

লাল-হলুদ জার্সিতে গত মরশুমে 10টি আইএসএল ম্য়াচ খেলার পর গুরুত্বপূর্ণ সময়ে চোট পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তালাল ৷ তার আগে গত মরশুমে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টারে পৌঁছনোর পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ফরাসি মিডফিল্ডার ৷ চ্যালেঞ্জ লিগের তিন ম্য়াচে একটি গোলের পাশাপাশি তিনটি অ্যাসিস্ট ছিল তাঁর নামে ৷ এছাড়া লাল-হলুদের হয়ে ডুরান্ডও খেলেছিলেন তিনি ৷ আইএসএলের শুরুতে টানা হারের পর তালালের থেকে যখন প্রত্যাশা ক্রমশ বাড়ছে ঠিক তখনই চোট পেয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল ফরাসি ফুটবলারকে ৷

ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে ম্য়াচে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি ৷ এসিএল চোট হওয়ার কারণে বোঝা গিয়েছিল তা দীর্ঘমেয়াদি ৷ পরবর্তীতে চোটের জায়গায় অস্ত্রোপচারের পর তালাল ধীরে-ধীরে রিহ্যাব শুরু করেন ৷ কিন্তু সম্ভবত ম্যাচ ফিট হতে আরও সময় দরকার তাঁর ৷ তাই সবদিক বিবেচনা করে ফরাসি মিডফিল্ডারের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করল ইস্টবেঙ্গল ৷ নতুন মরশুমে তালালকে পাওয়া যাবে না ধরেই দল গঠন করেছেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ ইতিমধ্যে ছ'জন বিদেশি চূড়ান্ত হয়েছে লাল-হলুদে ৷ প্লে-মেকার হিসেবে তালালের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে মিগুয়েল ফিগেরাকে ৷ সবমিলিয়ে বুঝেশুনে ফরাসি ফুটবলারের সঙ্গে সোনালি করমর্দন সারা হল লাল-হলুদের তরফে ৷

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণায় সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন তালাল ৷ তিনি লেখেন, "সাঙ্ঘাতিক একটা চোটের পর তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরতে সবটা উজাড় করে দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু লাল-হলুদ জার্সিটা পুনরায় গায়ে চাপানো ততটা সহজ হল না যতটা মনে করেছিলাম ৷ কঠিন সময়ে যাঁরা পাশে ছিলেন, রিহ্যাবের সময় আমার খোঁজ নিয়েছেন সকলকে কৃতজ্ঞতা ৷ ফের মুখোমুখি হওয়ার আগে পর্যন্ত সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ ৷"

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

EAST BENGALEAST BENGAL MADIH TALAL PART WAYSমাদিহ তালালকে ছেড়ে দিল ইস্টবেঙ্গলEAST BENGAL BID ADIEU MADIH TALALMADIH TALAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.