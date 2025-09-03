ETV Bharat / sports

ডুরান্ড জয় স্মৃতির ছেঁড়া পাতায়, মরগ্যানের ইস্টবেঙ্গলকে হারানো নাড়ুগোপাল এখন সিভিক ভলান্টিয়ার - FOOTBALLER TURNS CIVIC VOLUNTEER

2010 সালে চিরাগ ইউনাইটেডের ডুরান্ড জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন সিভিক ভলান্টিয়ার নাড়ুগোপাল ৷

NARUGOPAL HAIT
সিভিক ভলান্টিয়ার নাড়ুগোপাল (ETV Bharat)
September 3, 2025

কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: কখনও পথচলতি সময়ে আপনার চেনা কোনও ক্রীড়াবিদকে শহরের রাস্তায় ট্রাফিক সামলাতে দেখেন বা ভলান্টিয়ারের কর্তব্যপালন করতে দেখলে অবাক হবেন না ৷ কারণ রাজ্যের সেরা অ্যাথলিট, জাতীয় ওয়াটার পোলো দলের খেলোয়াড়, কলকাতা ময়দান কাঁপানো ফুটবলারদের অনেকেই এখন পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার ৷ কর্তব্যরত অবস্থায় দেখলে জানবেন মাঠে সাফল্যের আলোকে পিছনে ফেলে রুটি-রোজগারের তাগিদে তাঁরা বাস্তবের রুক্ষ ভূমিতে ৷ তালিকায় রয়েছেন নাড়ুগোপাল হাইত ৷

চিনতে অসুবিধা হলে ফিরে যাওয়া যাক বছর পনেরো আগে ৷ 2010 সালে ট্রেভর জেমস মরগ্যানের অধীনে তখন দুর্ধর্ষ ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু ডুরান্ড কাপের শেষ চারে ব্রিটিশ কোচের প্রশিক্ষণাধীন লাল-হলুদের অশ্বমেধের ঘোড়া থেমেছিল চিরাগ ইউনাইটেডের দাপুটে ফুটবলের সামনে ৷ দেড় দশক আগে চিরাগের ডুরান্ড জয় আলোড়ন ফেলেছিল ভারতীয় ফুটবলে ৷ সুব্রত ভট্টাচার্য প্রশিক্ষণাধীন যে দল অসাধ্যসাধন করেছিল, সেই দলের লেফট-ব্যাক নাড়ুগোপাল হাইত এখন সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ ডাল-ভাতের জোগানে গত পাঁচবছর ধরেই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত নাড়ুগোপাল ৷

তাঁর সমসাময়িক বহু ফুটবলার নানাভাবে ফুটবলের সঙ্গে জড়িত এখনও ৷ কিন্তু নাড়ুগোপালকে পেশাদার ফুটবল থেকে সরতে হল কেন ? এককথায় উত্তর পথদুর্ঘটনা ৷ ইস্ট-মোহনের বিরুদ্ধে দাপুটে ফুটবল খেলা নাড়ুগোপাল ছিলেন মহামেডানেও ৷ সাদার্ন সমিতিতে খেলার সময় ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন ৷ ফুটবলার জীবনের ইতি সেখানেই ৷ পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য এখন নাড়ুগোপাল ৷ তাঁর অধীনেই অবশ্য রয়েছেন আরও 75 জনের কাছাকাছি সিভিক ভলান্টিয়ার।

সবমিলিয়ে হাড়োয়ার নাড়ুগোপালের জীবন যেন বড় পাঠশালা ৷ যা অনেক কিছু শিখিয়ে দেয় ৷ নাড়ুগোপাল বলছেন, "আমি মনে করি একজন খেলোয়াড় সমাজের যে কোনও সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়ার শিক্ষা খেলার মাঠই দেয় ৷" কারও কারও জীবন থাকে যাদের পুরোটাই জীবনযুদ্ধ ৷ নাড়ুগোপাল সেই জীবন যোদ্ধাদেরই একজন ৷

CHIRAG UNITED
ডুরান্ড জয়ী চিরাগ দল (ETV Bharat)

দুর্ঘটনায় ফুটবলারদের জীবন থমকে যাওয়ার গল্প কলকাতা ময়দানে অনেক। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী দত্ত-সহ একাধিক নাম রয়েছে সেই তালিকায় ৷ এরা প্রত্যেকেই ফুটবল জীবনে দাঁড়ি টেনে কোচিংয়ে এসেছেন এবং সাফল্যও কুড়িয়েছেন ৷ নাড়ুগোপালও এখন সেই পথে ৷ আসলে প্রথম প্রেম ফুটবলের সঙ্গে বিচ্ছেদ তিনি কখনও চাননি ৷ তাই সিভিক ভলান্টিয়ারের পরিশ্রম সামলে ফুটবল মাঠে ছুটে যান এখনও ৷ ভূমিকা বদল করে ফুটবল-সাধনায় ডুবে থাকেন ৷

NARUGOPAL HAIT
ফুটবল আঁকড়েই বাঁচছেন নাড়ুগোপাল (ডানদিকে) (ETV Bharat)

সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর পর 2010 ডুরান্ড জয় নিয়ে স্মৃতির পাতা উলটে নাড়ুগোপাল জানান, "ডুরান্ড কাপ এখন কলকাতায় হয়। সেই সময়ে তো দিল্লিতে হত ৷ আমরা ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলাম। ফাইনালে জেসিটিকে হারিয়ে ট্রফি জিতি ৷ আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত ৷" বাস্তবে যে পরিস্থিতিতে তিনি রয়েছেন সেটা মেনে নিতে শিখেছেন বলেও জানাচ্ছেন নাড়ুগোপাল ৷ যা মাসোহারা পান তাতে নুন-ভাতও জুটে যায় ৷ মেয়ের পড়াশোনা, পরিবারের অসুখ-বিসুখেও নজর দিতে হয় সমানভাবে ৷ তাই ডুরান্ড জয়ের স্মৃতিতে ডুব দিলেও নাড়ুগোপালের পা এখন বাস্তবের মাটিতেই ৷

