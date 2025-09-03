কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: কখনও পথচলতি সময়ে আপনার চেনা কোনও ক্রীড়াবিদকে শহরের রাস্তায় ট্রাফিক সামলাতে দেখেন বা ভলান্টিয়ারের কর্তব্যপালন করতে দেখলে অবাক হবেন না ৷ কারণ রাজ্যের সেরা অ্যাথলিট, জাতীয় ওয়াটার পোলো দলের খেলোয়াড়, কলকাতা ময়দান কাঁপানো ফুটবলারদের অনেকেই এখন পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার ৷ কর্তব্যরত অবস্থায় দেখলে জানবেন মাঠে সাফল্যের আলোকে পিছনে ফেলে রুটি-রোজগারের তাগিদে তাঁরা বাস্তবের রুক্ষ ভূমিতে ৷ তালিকায় রয়েছেন নাড়ুগোপাল হাইত ৷
চিনতে অসুবিধা হলে ফিরে যাওয়া যাক বছর পনেরো আগে ৷ 2010 সালে ট্রেভর জেমস মরগ্যানের অধীনে তখন দুর্ধর্ষ ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু ডুরান্ড কাপের শেষ চারে ব্রিটিশ কোচের প্রশিক্ষণাধীন লাল-হলুদের অশ্বমেধের ঘোড়া থেমেছিল চিরাগ ইউনাইটেডের দাপুটে ফুটবলের সামনে ৷ দেড় দশক আগে চিরাগের ডুরান্ড জয় আলোড়ন ফেলেছিল ভারতীয় ফুটবলে ৷ সুব্রত ভট্টাচার্য প্রশিক্ষণাধীন যে দল অসাধ্যসাধন করেছিল, সেই দলের লেফট-ব্যাক নাড়ুগোপাল হাইত এখন সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ ডাল-ভাতের জোগানে গত পাঁচবছর ধরেই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত নাড়ুগোপাল ৷
তাঁর সমসাময়িক বহু ফুটবলার নানাভাবে ফুটবলের সঙ্গে জড়িত এখনও ৷ কিন্তু নাড়ুগোপালকে পেশাদার ফুটবল থেকে সরতে হল কেন ? এককথায় উত্তর পথদুর্ঘটনা ৷ ইস্ট-মোহনের বিরুদ্ধে দাপুটে ফুটবল খেলা নাড়ুগোপাল ছিলেন মহামেডানেও ৷ সাদার্ন সমিতিতে খেলার সময় ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন ৷ ফুটবলার জীবনের ইতি সেখানেই ৷ পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য এখন নাড়ুগোপাল ৷ তাঁর অধীনেই অবশ্য রয়েছেন আরও 75 জনের কাছাকাছি সিভিক ভলান্টিয়ার।
সবমিলিয়ে হাড়োয়ার নাড়ুগোপালের জীবন যেন বড় পাঠশালা ৷ যা অনেক কিছু শিখিয়ে দেয় ৷ নাড়ুগোপাল বলছেন, "আমি মনে করি একজন খেলোয়াড় সমাজের যে কোনও সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়ার শিক্ষা খেলার মাঠই দেয় ৷" কারও কারও জীবন থাকে যাদের পুরোটাই জীবনযুদ্ধ ৷ নাড়ুগোপাল সেই জীবন যোদ্ধাদেরই একজন ৷
দুর্ঘটনায় ফুটবলারদের জীবন থমকে যাওয়ার গল্প কলকাতা ময়দানে অনেক। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী দত্ত-সহ একাধিক নাম রয়েছে সেই তালিকায় ৷ এরা প্রত্যেকেই ফুটবল জীবনে দাঁড়ি টেনে কোচিংয়ে এসেছেন এবং সাফল্যও কুড়িয়েছেন ৷ নাড়ুগোপালও এখন সেই পথে ৷ আসলে প্রথম প্রেম ফুটবলের সঙ্গে বিচ্ছেদ তিনি কখনও চাননি ৷ তাই সিভিক ভলান্টিয়ারের পরিশ্রম সামলে ফুটবল মাঠে ছুটে যান এখনও ৷ ভূমিকা বদল করে ফুটবল-সাধনায় ডুবে থাকেন ৷
সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর পর 2010 ডুরান্ড জয় নিয়ে স্মৃতির পাতা উলটে নাড়ুগোপাল জানান, "ডুরান্ড কাপ এখন কলকাতায় হয়। সেই সময়ে তো দিল্লিতে হত ৷ আমরা ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলাম। ফাইনালে জেসিটিকে হারিয়ে ট্রফি জিতি ৷ আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত ৷" বাস্তবে যে পরিস্থিতিতে তিনি রয়েছেন সেটা মেনে নিতে শিখেছেন বলেও জানাচ্ছেন নাড়ুগোপাল ৷ যা মাসোহারা পান তাতে নুন-ভাতও জুটে যায় ৷ মেয়ের পড়াশোনা, পরিবারের অসুখ-বিসুখেও নজর দিতে হয় সমানভাবে ৷ তাই ডুরান্ড জয়ের স্মৃতিতে ডুব দিলেও নাড়ুগোপালের পা এখন বাস্তবের মাটিতেই ৷