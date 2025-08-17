ETV Bharat / sports

পরিবর্ত নামা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের গোলে ডুরান্ড ডার্বির প্রথমার্ধে এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল ৷

গোল করছেন দিয়ামান্তাকোস (EAST BENGAL FC X)
কলকাতা, 17 অগস্ট: প্রত্যাশামতই হামিদ আহাদাদকে সামনে রেখে ডুরান্ড কোয়ার্টার ফাইনালের একাদশ সাজিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ৷ কিন্তু প্রথম কোয়ার্টার শেষ হতে না-হতেই হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে মাঠ ছাড়তে হল মরক্কোন স্ট্রাইকারকে ৷ তবে পরিবর্তে নামা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের গোলে ডুরান্ড ডার্বির প্রথমার্ধে এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল ৷

ম্য়াচের 36 মিনিটে বক্সের মধ্যে বিপিন সিং একটা লম্বা বল ধরলে পিছন থেকে এসে ফাউল করেন আশিস রাই ৷ রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন ৷ স্পটকিকে নিশানায় অব্যর্থ থাকেন লাল-হলুদের গ্রিক স্ট্রাইকার ৷

বিস্তারিত আসছে ...

