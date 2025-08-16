কলকাতা, 16 অগস্ট: ডুরান্ড কাপের ডার্বি ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। দুই দলই প্রাক মরশুমের প্রস্তুতির মধ্যেই ডার্বির মহড়ায় ব্যস্ত। হঠাৎ করেই ইস্টবেঙ্গল কিছুটা বিপাকে। কারণ, তাদের নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার পিতৃবিয়োগের কারণে শুক্রবার গভীর রাতে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।
মরশুমের প্রথম ম্যাচ থেকে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলে চলা রশিদের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোকে পরিকল্পনা সাজাতে সমস্যায় ফেলবে। তবে এরই মধ্যে স্বস্তির খবর জয় গুপ্তা যোগ দিয়েছেন লাল-হলুদের প্র্যাকটিসে। তাঁর যোগদানের খবর এখনও সরকারিভাবে ইস্টবেঙ্গল ঘোষণা করেনি।
অন্যদিকে, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ডার্বির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। দেরিতে প্রস্তুতি শুরু করায় হোসে মোলিনার ছেলেরা কিছুটা হলেও ফিটনেসের দিক থেকে ব্যাকফুটে থাকবেন। এর পাশাপাশি চোট কাঁটা রয়েছে। দুই প্রধানের সমর্থকরা অবশ্য ডার্বির আবহে বুঁদ। মরশুমে সিনিয়র দলের প্রথম ডার্বি। ফলে সকলেই চাইছেন মাঠে উপস্থিত থাকতে। কিন্তু ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ ডার্বির টিকিট ছাড়ার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করেছেন।
দুই ক্লাব, সেনাবাহিনী, রাজ্য সরকার, আইএফএ-কে 36 হাজার 403টি টিকিট বিলি বণ্টন করার পরে মাত্র 26 হাজারের সামান্য বেশি টিকিট কাউন্টার থেকে ছাড়া হয়েছে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এখন 62 হাজারের কিছু বেশি দর্শক খেলা দেখতে পারেন। ফলে টিকিটের হাহাকার তুঙ্গে।
শুক্রবার গভীর রাত থেকে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুর সামনে সমর্থকদের ভিড়। সকলেই একটি টিকিটের জন্য হাহাকার করছেন। প্রত্যেককে দু'টো করে টিকিট দেওয়া হচ্ছে। আজ (শনিবার) সকাল 11টা টিকিট বিক্রি শুরু হয়ছে ৷ সব মিলিয়ে ডার্বির পারদ তুঙ্গে টিকিট বিক্রি ঘিরে ৷